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Грузия благодарна США, но у нее свои национальные интересы – премьер

Грузия благодарна США, но у нее свои национальные интересы – премьер

Прямое авиасообщение – часть торгово-экономических отношений между Грузией и Россией, сказал премьер 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T16:11+0400

2023-05-24T16:11+0400

2023-05-24T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузия благодарна за все, что США и Европа сделали для нее, но у страны есть право иметь свои национальные интересы, заявил глава грузинского правительства, комментируя критику из-за возобновления прямого авиасообщения с РФ.Пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией вызывает озабоченность с учетом ее стремлений в Евросоюз. В свою очередь пресс-спикер Госдепа США Метью Миллер отметил, что находящиеся в аэропортах Грузии компании могут оказаться под угрозой санкций. Сейчас не время наращивать отношения с Россией, сказал он.Он отметил, что в России живет один миллион этнических грузин, и, учитывая это, прямое авиасообщение между Грузией и Россией является естественным явлением. "Это (возобновление авиасообщения с Россией – ред.) не означает, что мы ведем какие-то политические консультации с Россией. Как я пояснил, это часть наших экономических и торговых отношений, так же как делают Евросоюз и Америка с Россией", – заявил Гарибашвили.При этом он добавил, что у многих других стран есть прямое авиасообщение с Россией. "Мы четко заявили, что ни одна подсанкционная компания, ни одни подсанкционные авиалинии не будут летать в Грузию", – сказал Гарибашвили.Каладзе: власти Грузии приветствуют российских туристов>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Первый рейс после отмены российской стороной запрета на прямое авиасообщение между Россией и Грузией 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут". На второй день, 20 мая, возобновила прямые полеты грузинская авиакомпания Georgian Airways.Спикер парламента осудил конфликт между президентом Грузии и Georgian Airways>>Всего, по последним данным, с заявкой на совершение прямых рейсов к авиационным властям Грузии обратились пять компаний, из них разрешение уже получили две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways).Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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