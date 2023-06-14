https://sputnik-georgia.ru/20230614/na-kakikh-usloviyakh-v-gruzii-razreshat-proslushku-i-videonablyudenie---novyy-podkhod-278590052.html

На каких условиях в Грузии разрешат прослушку и видеонаблюдение – новый подход

На каких условиях в Грузии разрешат прослушку и видеонаблюдение – новый подход

В настоящее время в Грузии действует закон "О защите персональных данных", принятый в 2011 году 14.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-14T22:16+0400

2023-06-14T22:16+0400

2023-06-14T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Обновленный закон "О защите персональных данных", регулирующий среди прочих вопрос прослушки и видеонаблюдения, ждет подписания президентом Грузии. Обновление закона, гарантирующего защиту личной информации, является частью работы по гармонизации законодательства Грузии с европейским в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках Соглашения Ассоциации с ЕС, вступившего в силу 1 июля 2016 года.Действующий на сегодня закон "О защите персональных данных" был принят до подписания Соглашения – в январе 2011 года, и до сегодняшнего дня в него было внесено 26 поправок. В обновленную версию закона внесены гарантии защиты личной информации, позволяющие идентифицировать личность, ее местонахождение, экономическое положение, особые приметы, информацию о ее личной жизни, здоровье, биометрические и генетические данные. Обрабатывать такие данные возможно только с согласия субъекта для одной или нескольких целей или при необходимости для осуществления обязанностей по соглашению с субъектом. Это необходимо для исполнения закона, для защиты жизни, для выполнения задач, продиктованных общественными интересами, защиты законных интересов третьего лица. При этом правовое обоснование обработки таких данных должно представить лицо, обрабатывающее данные. Особые данныеЕсли же речь идет о данных, связанных с этнической и расовой принадлежностью лица, его политических, религиозных или философских взглядах, членства в профсоюзе, данных о здоровье, половой жизни, судимости, осуждении лица за преступление, статусе жертвы торговли людьми, преступлениях на половой почве или семейного насилия, а также о биометрических и генетических данных, то в этом случае обработка данных осуществляется исключительно с письменного согласия лица либо в том случае, если это исходит из защиты жизненных интересов или неспособности человека дать согласие.Владельцев гостиниц, ресторанов и магазинов в Грузии обяжут установить камеры>> А также такие данные можно обрабатывать, если речь идет о необходимости обработки данных в системе здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты, во избежание преступления, расследования, уголовного преследования, осуществления правосудия и защиты общественной безопасности и правопорядка. Также обрабатывать такие данные возможно для осуществления трудовых обязательств, в том числе при принятии решения о трудоустройстве и оценке трудовых способностей, а также если их опубликовало само лицо без запрета на их использование. Кроме того, обрабатывать такие данные возможно для осуществления своих целей политическими партиями, философскими, религиозными и профессиональными объединениями и неправительственными организациями, если речь идет о действующих и бывших их членах или лицах, находящихся в постоянном контакте с организациями без передачи данных третьему лицу без их согласия. Если же речь идет о несовершеннолетних, то согласие на обработку их данных они дают сами, если они достигли 14 лет, а если младше, то согласие дают их родители или представители. ВидеонаблюдениеВидеонаблюдение, согласно обновленной версии закона, допустимо во избежание преступления, его выявления, для защиты общественной безопасности, а также лица и его собственности, для защиты несовершеннолетних. Кроме того, для других государственных интересов, если видеонаблюдение представляет собой адекватную и пропорциональную меру. При этом при видеонаблюдении осуществляющий его должен письменно указать цель и объем видеонаблюдения, его длительность и срок хранения данных, а также правила доступа к данным и условия их уничтожения. Как соблюдались права человека в Грузии в 2022 году – отчет Народного защитника>>Видеонаблюдение за работниками допустимо только в исключительных случаях, если использование других методов непропорционально или связано с большими усилиями. Устанавливать видеокамеры запрещено в комнатах для переодевания, местах гигиены или в таких местах, где человек ожидает защиты личной жизни и видеонаблюдение противоречит общепринятым нормам морали. Вся система видеоданных должна быть защищена от посягательств третьих лиц, а пользователи, имеющие доступ к камерам, должны стоять на учете. В многоквартирных домах камеры можно будет ставить только в местах общего пользования при письменном согласии более половины жильцов. А вот камеру при входе в квартиру должен устанавливать сам владелец, причем таким образом, чтобы не нарушались законные интересы других собственников или законно пользующихся площадью. Тайно устанавливать камеры нельзя – только с указанием, что ведется наблюдение. При этом сотрудников работодатель обязан уведомить письменно. ПрослушкаПрослушку можно осуществлять только при согласии самого лица на основании протокола для осуществления дистанционного обслуживания и для защиты законных интересов лица. О записи разговора предупреждать необходимо заранее, и бремя доказывания об информированности лежит на том, кто осуществляет запись разговора. Использовать данные для маркетинга можно только с согласия лица, при этом, если речь не идет об имени, адресе, номере телефона и электронной почте, нужно письменное согласие. Глава СГБ Грузии: прослушивают тех, кого нужно>>Каждый человек имеет право получить информацию от собирающего его данные о целях и правовых основаниях, обязательном предоставлении данных и правовых последствиях отказа. Лицо вправе потребовать информацию, обрабатываются ли его данные, источники сбора данных, сроке хранение данных, о правовом основании передачи его данных международным организациями и целях передачи, а также о передаче информации третьим лицам. Он также вправе ознакомиться с ней и внести правки. Он также вправе потребовать уничтожить или блокировать данные, если сбор данных был осуществлен незаконно или он больше не согласен предоставлять данные. Защита данных При обработке данных необходимо будет принимать меры для предотвращения и утечки, учитывать категории данных, цель их обработки. При этом все действия по обработке данных должны учитываться, а обо всех инцидентах необходимо сообщать Государственному инспектору по защите данных. Глава МВД: прослушка в Грузии ведется только с разрешения суда>>В госучреждениях, страховых компаниях, банках, микрофинансовых организациях, кредитных бюро, компаниях электрокоммуникаций, авиакомпаниях, аэропортах и медучреждениях, принимающих в год не менее 10 тысяч пациентов, должен быть офицер по защите персональных данных. Офицер будет следить за обработкой данных, рассматривать жалобы, представлять компанию во взаимодействиях с госинспектором, выдавать информацию лицам, чьи данные обрабатываются. Если данные обрабатывают за пределами Грузии, то тот, кто обрабатывает данные, обязан назначить в Грузии специального представителя. Кого не касается закон Закон не распространяется на физических лиц, обрабатывающих данные для личных целей и семейной деятельности, если они не связаны с предпринимательской, экономической, профессиональной и служебной деятельностью. Венецианская комиссия раскритиковала грузинский закон о прослушках>>Закон не действует, если речь не идет о хранении файлов, обработке данных для целей государственной безопасности, обороны, разведки и контрразведки, автоматической или полуавтоматической обработки данных в целях избежания преступления, расследования, уголовного преследования, оперативно-розыскной деятельности, сохранения информации о гостайне. Кроме того, закон при любых условиях не касается работы СМИ, достижения академических целей, литературных целей и искусства, а также работы по сбору данных в рамках всеобщей переписи населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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