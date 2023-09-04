https://sputnik-georgia.ru/20230904/prezident-gruzii-demonstrativno-narushila-konstitutsiyu-strany---premer--281927194.html

Президент Грузии демонстративно нарушила Конституцию страны – премьер

Президент Грузии демонстративно нарушила Конституцию страны – премьер

Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября анонсировала запуск процедуры импичмента 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T14:36+0400

2023-09-04T14:36+0400

2023-09-04T16:46+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно нарушила Конституцию страны, когда проигнорировала отказ правительства на зарубежные поездки, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента сказали, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Он отметил, что президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Об этом говорится в статье 52 Конституции Грузии."К сожалению, президент Грузии демонстративно нарушает закон, тогда как мы должны быть главными защитниками закона и давать пример другим. Поэтому решение, которое приняла правящая партия (начать процедуру импичмента – ред.), было абсолютно оправданным", – сказал Гарибашвили.Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".Грузия в режиме ожиданияГрузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3>>Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6>>Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Отношения "Мечты" и президентаОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван.После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться.Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии.ЕС должен поставить Грузию на одном уровне с Украиной и Молдовой – Папуашвили>>По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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