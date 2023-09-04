https://sputnik-georgia.ru/20230904/prezident-gruzii-demonstrativno-narushila-konstitutsiyu-strany---premer--281927194.html
Президент Грузии демонстративно нарушила Конституцию страны – премьер
Президент Грузии демонстративно нарушила Конституцию страны – премьер
Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября анонсировала запуск процедуры импичмента 04.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-04T14:36+0400
2023-09-04T14:36+0400
2023-09-04T16:46+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
ираклий кобахидзе
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно нарушила Конституцию страны, когда проигнорировала отказ правительства на зарубежные поездки, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента сказали, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. Он отметил, что президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Об этом говорится в статье 52 Конституции Грузии."К сожалению, президент Грузии демонстративно нарушает закон, тогда как мы должны быть главными защитниками закона и давать пример другим. Поэтому решение, которое приняла правящая партия (начать процедуру импичмента – ред.), было абсолютно оправданным", – сказал Гарибашвили.Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".Грузия в режиме ожиданияГрузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.Нужно больше конкретики – лидер "Грузинской мечты" об условиях ЕС>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Деолигархизация – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №5>>Судебная реформа – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №3>>Борьба с организованной преступностью – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №6>>Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.Отношения "Мечты" и президентаОтношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства."Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван.После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться.Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии.ЕС должен поставить Грузию на одном уровне с Украиной и Молдовой – Папуашвили>>По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
политика, новости, грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент
Президент Грузии демонстративно нарушила Конституцию страны – премьер
14:36 04.09.2023 (обновлено: 16:46 04.09.2023)
Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября анонсировала запуск процедуры импичмента
ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно нарушила Конституцию страны, когда проигнорировала отказ правительства на зарубежные поездки, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента сказали, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.
"Она (Зурабишвили – ред.), к сожалению, не учла отправленный правительством отказ, и она демонстративно нарушила Конституцию. Конституция поясняет, что внешнюю политику и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии", – сказал Гарибашвили.
Он отметил, что президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Об этом говорится в статье 52 Конституции Грузии
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"К сожалению, президент Грузии демонстративно нарушает закон, тогда как мы должны быть главными защитниками закона и давать пример другим. Поэтому решение, которое приняла правящая партия (начать процедуру импичмента – ред.), было абсолютно оправданным", – сказал Гарибашвили.
Зурабишвили начала свое зарубежное турне с поездки в Германию, где 31 августа она встретилась с президентом страны Франк-Вальтер Штайнмайером. 1 сентября она провела встречу с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе.
Далее в течение осени запланированы поездки Зурабишвили в Швейцарию, Польшу, Болгарию, Данию, а в декабре – в Чехию, ОАЭ и Израиль.
Как заявили ранее в "Грузинской мечте", понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя.
Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 84 депутатских мандата.
Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".
Грузия в режиме ожидания
Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии, Грузия полностью выполнила три условия, частично – семь, ограниченный прогресс достигнут по одному пункту, и еще по одному пункту, в частности, в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса.
Председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.
Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили же сказала, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена.
Отношения "Мечты" и президента
Отношения между Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" более чем натянутые.
О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства.
Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван.
После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться.
Во время своего выступления в парламенте Грузии в марте 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии.
По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове.
Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.