https://sputnik-georgia.ru/20230904/zayavleniya-prezidenta-vredyat-integratsii-gruzii-v-es---spiker-parlamenta-ob-impichmente-281921593.html

Заявления президента вредят интеграции Грузии в ЕС – спикер парламента об импичменте

Заявления президента вредят интеграции Грузии в ЕС – спикер парламента об импичменте

Зурабишвили отправилась в зарубежное турне вопреки отказу правительства Грузии, а правящая партия анонсировала начало процедуры импичмента 04.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-04T19:45+0400

2023-09-04T19:45+0400

2023-09-04T20:19+0400

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

грузия

политика

новости

импичмент

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

евросоюз

грузия - евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/04/281924931_0:89:1920:1169_1920x0_80_0_0_7b4f736d89a60ab828f730df37417f7d.jpg

ТБИЛИСИ, 4 сен — Sputnik. Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что страна ни в прошлом году, ни в этом не заслуживает статуса кандидата на вступление в Евросоюз, вредят внешнеполитическому курсу государства, направленному на евроинтеграцию, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили журналистам. Так он объяснил отказ Зурабишвили в осуществлении зарубежных поездок. Президент проигнорировала отказ и в преддверии решения Евросоюза по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата отправилась в зарубежное турне. В администрации президента сказали, что цель поездки – встречи с европейскими лидерами в поддержку получения статуса. В марте 2023 года во время своего ежегодного выступления в парламенте Зурабишвили заявила, что с 2021 года началось "преобразование внешней политики" Грузии и поэтому в июне 2022 года страна не получила статус кандидата в ЕС. В зале заседаний в это время находились зарубежные дипломаты. По словам главы парламента, подобное представительство грузинского народа за рубежом вредит интересам Грузии в плане евроинтеграции. "Правительство и "Грузинская мечта", как правящая сила, проводят единственный курс, который означает сближение Грузии с евроатлантическими структурами", – заявил Папуашвили, добавив, что заявления президента только вносят диссонанс. "За пределами страны должен быть слышен один голос, а внесение диссонанса противоречит Конституции и интересам грузинского народа", – сказал Папуашвили. "Грузинская мечта" свернула со своего 9-летнего прозападного курса – президент>>Глава парламента отметил, что заявления Зурабишвили и "радикальной оппозиции" схожи. "Они (оппозиционеры – ред.) тоже говорят, что они хотят статус кандидата, а когда спрашиваешь, как они лоббируют этот статус, на это отвечают, что они едут и говорят европейским либо другим коллегам, что государство Грузии, его институты не заслуживают статуса, но есть грузинский народ, которому должны присвоить этот статус. Это совершенно несерьезное отношение, вредительство", – сказал Папуашвили. Спикер парламента назвал подобное отношение к вопросу саботажем получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В правящей партии "Грузинская мечта" говорят, что работа над 12 рекомендациями Евросоюза для получения Грузией статуса кандидата на законодательном уровне практически завершена. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, власти делают максимум для выполнения условий Евросоюза, чтобы получить статус кандидата в ЕС. Работа над выполнением рекомендаций на законодательном уровне практически завершена, сказала глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочоришвили. Премьер Грузии объяснил решение о начале процедуры импичмента президента>>Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью, пояснил в свою очередь председатель правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Импичмент за нарушение КонституцииЗарубежные поездки президента Грузии без согласия правительства – это серьезное нарушение главного закона страны, сказал председатель парламента. Во-первых, по его словам, никто не отрицает, что осуществление визита без согласия правительства было нарушением Конституции. Во-вторых, это было умышленным нарушением Конституции, так как президент обратилась в правительство за получением согласия, получила отказ, но все равно отправилась за рубеж. В-третьих, по словам Папуашвили, это нарушение Конституции по существу, так как действия президента – это вмешательство в компетенции исполнительной ветви власти.Согласно Конституции Грузии, президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с согласия правительства. Именно правительство правомочно осуществлять как внутреннюю, так и внешнюю политику страны.Правящая "Грузинская мечта" объявила о запуске процедуры импичмента президента 1 сентября, на второй же день после ее несогласованной с правительством поездки. Зурабишвили начала турне с поездки в Германию.Импичмент президента Грузии реален? Причины и перспективы переманивания оппозиции>>По словам Папуашвили, необходимы подписи 50 депутатов, чтобы обратиться в Конституционный суд, у которого будет месяц на составление правового заключения касательно соответствия действий президента Конституции. Если Конституционный суд решил, что имеет место правовое нарушение, вопрос перейдет на рассмотрение парламента. Голосование, как отметил глава парламента, состоится несмотря на то, что оппозиционные депутаты уже заявили, что не намерены поддерживать инициативу об импичменте. Парламентскому большинству не хватает мандатов для импичмента – 84 вместо необходимых 100. Досадно, когда президент нарушает Конституцию – Каладзе>>Понятно, что добиться импичмента президента нереально, так как парламентскому большинству не хватит голосов, но закрывать глаза на грубое нарушение главного закона страны нельзя, сказал ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, добавив, что Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента, грузия, политика, новости, импичмент, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, евросоюз, грузия - евросоюз