https://sputnik-georgia.ru/20240103/tyurmy-gruzii-zazhivut-po-novomu-285407891.html

Тюрьмы Грузии заживут по-новому

Тюрьмы Грузии заживут по-новому

В Грузии будут введены единые Реестры для обвиняемых и осужденных, и каждый поступающий в тюрьму будет вноситься в соответствующий реестр 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T09:01+0400

2024-01-03T09:01+0400

2024-01-03T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В Грузии вступил в силу "Пенитенциарный кодекс", который предполагает введение новшеств для отбывающих уголовное наказание. Обновленный кодекс предусматривает реформу самой системы исполнения наказаний и коснется как сотрудников, так и заключенных. В частности, упраздняется деление служб на специальные и гражданские. Льготы для специальных подразделений пенитенциарной системы распространятся на всех сотрудников тюрем. Это касается как гособеспечения и компенсаций, так и страхования, требований к образованию и званий. Зарплата для всех сотрудников системы отбывания наказаний будет начисляться в зависимости от должности, звания и стажа работы. Остальные новшества коснутся непосредственно тюрем и прав заключенных. В частности, в Грузии будут введены единые Реестры для обвиняемых и осужденных, и каждый поступающий в тюрьму будет вноситься в соответствующий реестр, куда будут внесены отпечатки пальцев, фотография, а также словесный портрет. Также во всех тюрьмах будет запрещено вместе помещать ранее судимых и осужденных впервые. Осужденные впервые будут отбывать срок отдельно от других заключенных, так же как и ранее признанные жертвами нечеловеческого обращения и пыток и те, кому из-за службы или прошлого угрожает опасность, особо опасные преступники и криминальные авторитеты. Ситуация в тюрьмах Грузии: за решеткой находятся почти 10 тысяч человек >>Так, во всех тюрьмах Грузии к 2026 году на каждого заключенного будет полагаться 4 квадратных метра вместо трех, как это прописано в действующем законодательстве. Также сохраняется обязательство администрации тюрем для обеспечения особых условий отбывания наказаний в соответствии с нуждами для беременных, лиц с ОВЗ и пожилых заключенных пенсионного возраста. Кроме того, во всех тюрьмах появятся специальные комнаты без камер и систем прослушки, в которых заключенные смогут встретиться с Народным защитником или представителями Специальной превенционной группы. Однако при этом будет обеспечиваться безопасность встреч. Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные >>Наблюдать за заключенными будет запрещено в общих душевых и туалетах тюрем. Исключение составят случаи, когда есть риск самоубийства или членовредительства со стороны заключенного. А также по закону против заключенных в закрытых пространствах не будут больше применять слезоточивый газ, его нельзя будет применять и против уже задержанных заключенных. Новшества в тюрьмах Для заключенных будут введены новые правила для свиданий. Правом на долгосрочное свидание могут воспользоваться с 2025 года все заключенные, кроме тех, кто помещен в одиночную камеру или поступил менее трех месяцев назад. А заключенным, отбывающим наказание в тюрьмах для заключенных особого риска, предоставят право на видеосвидание с членами семьи два раза в год. Заключенные также получат право менять один вид свидания на другой. Все свидания будут бесплатными. При этом число видеосвиданий для обычных заключенных увеличится до одного в 10 дней, продолжительность – не более 15 минут. Сейчас сроки и время определяются для каждой тюрьмы отдельно. "Саакашвили просто не хочет сидеть в тюрьме" – депутат о здоровье экс-президента>>Новшество коснется и телефонных звонков: установленные тюрьмами максимальные лимиты будут признаны минимальными. Заключенные также смогут звонить и переписываться с отбывающими наказание родственниками. При этом родственники заключенных по желанию могут отказаться от получения писем, посылок и звонков из тюрьмы. На данный момент по закону таким правом пользуются только женщины – жертвы семейного насилия. Кроме того, еще одним новшеством для заключенных станет свободное приобретение телевизоров или радиоприемников в тюремном магазине. На сегодняшний день на это нужно разрешение начальника тюрьмы. Однако осужденный может лишиться своей техники, если он мешает сокамерникам, тогда телевизор или радиоприемник отдадут родственникам заключенного на свободе. Все по европейским стандартам – на западе Грузии открылась новая тюрьма >>Наряду с этим официально в законе содержится обязательство обеспечения трехразового питания для совершеннолетних заключенных, которое на сегодняшний день определено в приказе министра юстиции. В законе появилось обязательство обеспечения заключенных на постоянной основе без ограничений питьевой водой, душем два раза в неделю и услугами парикмахера не менее одного раза в месяц, а побрить заключенных налысо теперь будет возможно только по решению врача и из-за конкретных требований гигиены. Также заключенные получат право как минимум час проводить на свежем воздухе. Заключенных в случае необходимости будут обеспечивать одеждой, обувью и личными вещами, чистым и целым постельным бельем, а также рабочей одеждой. Положение в тюрьмах Грузии: посол ЕС отметил прогресс в этом направлении >>Изменится и срок помещения заключенных в тюрьму для подготовки к выходу на свободу. Теперь все заключенные, в том числе и женщины, будут попадать туда за год до окончания своего срока наказания. Если же администрация введет спецодежду, то она должна соответствовать человеческому достоинству. Кроме того, все заключенные, кроме находящихся в тюрьме особого риска, получат право на получение высшего образования из тюрьмы. Оно может быть письменным (вуз присылает список учебной литературы для самостоятельного изучения и прохождения экзамена) или дистанционным (онлайн, при помощи компьютера). За заключенными после освобождения будет следить бюро пробации, которое, помимо районных органов власти, будет получать информацию о местожительстве заключенного, о его трудоспособности и специальности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тюрьма, специальная пенитенциарная служба