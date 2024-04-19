https://sputnik-georgia.ru/20240419/sila-naroda-voyna-i-agentura--rezultat-t-n-pomoschi-gruzii-ot-ssha-287422839.html

"Сила народа": война и агентура – результат т. н. помощи Грузии от США

"Сила народа": война и агентура – результат т. н. помощи Грузии от США

Sputnik Грузия

В партии считают, что в конце года Грузия получит отказ в открытии переговоров по вступлению в Евросоюз 19.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-19T09:01+0400

2024-04-19T09:01+0400

2024-04-19T09:01+0400

законопроект об иноагентах

"сила народа"

грузия

политика

новости

сша

европа

михаил саакашвили

владимир зеленский

келли дегнан

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ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Партия "Сила народа", входящая в парламентское большинство, обвинила США в том, что выделяемые Грузии на протяжении 30 лет в качестве помощи на развитие страны деньги шли на создание американской агентуры, а также довели страну до войны. "Сила народа" назвала необоснованной критику США, Евросоюза и всех тех, кто призывает Грузию не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. "Дважды два, что, если ты хочешь вкладывать деньги в демократическую систему, также нужно говорить, на что тратишь эти деньги. В остальном общество само разберется: деньги тратятся на благо страны или во вред", – говорится в заявлении партии.Келли Дегна, будучи послом США в Грузии, часто говорила, что за 30 лет оказала Грузии помощь в размере 6 миллиардов долларов. Теперь об этом говорит нынешний посол Робин Данниган, также не объясняя, на что конкретно шли все эти деньги. В нем отмечено, что любая сумма, которую государство дает в виде кредита или гранта, – это капиталовложение, рассчитанное на получение двойной выгоды. Нет никакого смысла скрывать благотворительность, так как в противном случае это ни о чем хорошем не говорит. "Когда ты так поступаешь, значит, что у тебя есть много что скрывать. Скрывать в первую очередь то, что предоставленная тобой т. н. помощь в действительности служила не развитию Грузии, а внедрению и усилению агентуры в стране", – сказано в заявлении.Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО>>Кроме того, "Сила народа" считает, что в результате "т. н. помощи США" Грузия получила войну – потеряла 20% своей территории, более 400 человек погибли, а 30 тысяч человек стали вынужденными переселенцами."Кредиты, которые пошли на подстрекательство и спасение Саакашвили в 2008-2011 годах, грузинский народ выплачивает до сих пор", – говорится в заявлении. "Сила народа" призвала США рассказать хотя бы то, на что идут выделяемые сейчас деньги. "Может, большая часть этих денег идет на революционные сценарии и возвращение агентуры во власть, ослабление государственных институтов, нанесение вреда репутации православной церкви, пропаганду ЛГБТ*, способствование политической интервенции под религиозным покровом, поддержку религиозного экстремизма, блокировку стратегических экономических проектов, радикализацию и разжигание т. н. поляризации?" – задались вопросом в партии."Сила народа" заявила, что в последние годы получающие гранты из-за рубежа неправительственные организации так "трясли" Грузию, что это значительно отразилось на экономике страны. О каких НПО идет речь, в заявлении не сказано. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>"Каждые 100 миллионов, потраченные на НПО, означают минимум 1 миллиард долларов ущерба для экономики страны. Если бы не эти гранты, вместо одного рабочего места "НПОшника" страна создала бы десять здоровых рабочих мест. В таких условиях преподнесение финансирования НПО в качестве помощи – цинизм и ничего более", – сказано в заявлении. Перспективы на пути в ЕС и революционные планыВ "Силе народа" считают, что в конце года Грузия получит отказ в переходе на следующий этап евроинтеграции. Еврокомиссия должна обнародовать отчет с рекомендациями для Европейского совета в октябре, а решение о том, откроются ли для Грузии переговоры по вступлению, будет принято в декабре.В партии считают, что цель отказа – "третий раз с 2020 года попытаться руками "коллективного Нацдвижения" и НПО устроить революцию"."Коллективным Нацдвижением" представители правящей партии "Грузинская мечта" и "Силе народа" называют часть оппозиции: крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", партии "Лело для Грузии", "За Грузию" и ряд других мелких партий.Доноров экстремизма и поляризации в Грузии защищают лоббисты – Мдинарадзе>>"Если общество будет знать правду и оно будет трезво, мы уверены, что и третья попытка революции с легкостью провалится... Если общество будет знать правду, Грузия обязательно защитит свой суверенитет и страна сможет сохранить мир и спокойствие", – сказано в заявлении. Европа – тоже жертва"Сила народа" заявила о 16-летней экономической стагнации Евросоюза. Номинальная экономика Евросоюза в 2008 году была 16,3 триллиона долларов, а к концу 2024 года будет только 17,3 триллиона. Между тем номинальная экономика Америки растет с 14,8 триллиона до 28 триллионов. В партии уверены, что значительную роль в создании в Европе кризиса такого масштаба сыграли три конфликта: в Грузии в 2008 году, на Украине в 2014 году и сейчас. При этом главным пострадавшим из-за нынешнего конфликта после самой Украины является Европа."Европейской агентократии не до заботы о своем народе, так как ей поручено продолжать конфликт до последнего украинца (как об этом часто говорит прагматичная часть западных политиков) и до последнего европейского предприятия", – сказано в заявлении партии. При этом "Сила народа" резко раскритиковала власти Украины, в частности президента Владимира Зеленского, за то, что, несмотря на оказываемую Грузией политическую и гуманитарную помощь, из Грузии был отозван украинский посол, а из Украины выгнали грузинского посла. Кроме того, осужденные на родине представители бывшей власти Грузии сейчас представляют власти Украины. При этом отмечено, что уровень независимости Зеленского такой же низкий, какой был у Михаила Саакашвили в 2008 году."Все это вынуждает нас думать, что власти Украины пытаются нас шантажировать не по собственной инициативе, а по указанию тех же хозяев, которые покровительствовали Саакашвили с начала войны 2008 года и которые сейчас уже значительно завладели и Европой", – сказано в заявлении.Премьер Грузии назвал заявления украинских властей об открытии второго фронта печальными>>Европа смогла бы лучше защищаться, если бы европейская бюрократия не управлялась извне, уверены в "Силе народа", без которой "Грузинская мечта" не смогла бы сохранить большинство в парламенте Грузии. "С 2021 года все три структуры Евросоюза привлекли к нападкам на Грузию. Сделали так, что Европарламент принял три резолюции, которыми потребовали освобождения осужденных за тяжкие преступления (экс-президента Михаила Саакашвили и основателя оппозиционного ТВ "Мтавари архи" Ники Гварамия – ред.) и наказания Бидзины Иванишвили (основатель "Грузинской мечты" – ред.)", – сказано в заявлении.Помимо этого, как отмечено в заявлении, силы извне сделали так, что Еврокомиссия и Европейский совет в июне 2022 года отказали Грузии в присвоении статуса кандидата. Грузия получила статус только год спустя. А двумя годами ранее те же силы извне руками президента Европейского совета Шарля Мишеля захотели заменить Конституцию Грузии соглашением от 19 апреля, говорится в заявлении. Согласно соглашению, власти Грузии взяли на себя обязательство провести внеочередные парламентские выборы, если осенью того же года они не смогли бы набрать как минимум 43% голосов на выборах в местные органы власти. Барьер "Грузинская мечта" преодолела."Единственной целью всего этого было разрушение "Грузинской мечты" и возвращение к власти "коллективного Нацдвижения", то есть агентуры", – сказано в заявлении."Грузинская мечта" призвала США снять санкции против грузинских судей>>"Сила народа" также напомнила о введенных США визовых ограничениях в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию" 5 апреля 2023 года. "Там, где было недостаточно вмешательства европейской агентократии, к делу подключалась непосредственно американская агентура. Именно они безо всяких доказательств ввели санкции против бывшего и действующих судей и бывшего главного прокурора (Отара Парцхаладзе – ред.)", – говорится в заявлении. Бывший генпрокурор Грузии попал под санкции США>>В "Силе народа" считают, что целью введения этих санкций было сломить нынешние власти Грузии и развалить государство. "Хорошо, что в данном случае власти проявили принципиальность и не допустили разрушения государства", – говорится в заявлении. "Силу народа" в августе 2022 года основали депутаты, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию в неловкое положение. Изначально это было общественное движение, а в марте 2024 года оно превратилось в партию.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, "сила народа", грузия, политика, новости, сша, европа, михаил саакашвили, владимир зеленский, келли дегнан, еврокомиссия, украина, евросоюз, грузия - евросоюз