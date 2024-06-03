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Грузия на пороге перемен: политико-экономический шантаж Запада и его возможные последствия

Грузия на пороге перемен: политико-экономический шантаж Запада и его возможные последствия

Sputnik Грузия

Грузии, придерживающейся мирной политики и постоянно заявляющей о своей приверженности прозападному курсу, все равно приходится оправдываться за свою... 03.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-03T13:30+0400

2024-06-03T13:30+0400

2024-06-03T14:56+0400

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В понедельник закон "О прозрачности иностранного влияния" официально вступил в силу. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию.На фоне принятия этого закона более месяца назад в Грузии начались акции протеста с участием молодежи, оппозиции и членов неправительственных организаций (НПО). Протестующих открыто поддерживают и страны Запада, угрожающие правительству Грузии экономическим и политическим давлением. Так, власти США заявили о пересмотре отношений с Тбилиси и планах принятия ответных мер, в правительстве Германии рассказали об угрозе экономическому сотрудничеству и инвестициям европейских компаний в Грузию, а западные СМИ и вовсе заговорили об идущих в Евросоюзе обсуждениях на тему лишения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС, введения санкций и заморозки выделения средств из фондов Союза. Что на самом деле представляет из себя данный законопроект, как Запад угрожает Грузии в случае отказа от отмены решения о его принятии и какой ущерб грозит стране в случае "неподчинения" – в материале Sputnik Грузия. О чем спор? Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию НПО и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Раз в год такие организации должны будут заполнять соответствующую декларацию. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Кроме того, грузинские власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе в целом и во Франции в частности такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит друзей и врагов Грузии в один ряд, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные его члены, а также США, ООН, НАТО и Совет Европы. "Революция доноров" и "украинизация Грузии" По словам генсека правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэра Тбилиси Кахи Каладзе, некоторые западные организации и государства финансируют неправительственные организации, которые пытаются устроить революцию в стране, поэтому власти и приняли меры – разработали законопроект о прозрачности зарубежного финансирования НПО. Как заявил Каладзе, все должно быть прозрачно и у общественности должна быть полная информация о том, откуда финансируется та или иная неправительственная организация, и на какие конкретные проекты тратятся зарубежные средства. Население Грузии должно знать, кто является другом страны, а кто – врагом, отметил он. "Сегодня, в 2024 году, они пытаются устроить "революцию доноров". То, что происходит сейчас на проспекте Руставели, аналогично тем процессам, которые происходили на Украине в 2014 году. Содержание акций, перформансы один в один из пособия Акермана (Питер Акерман, американский коуч, основатель "Международного центра ненасильственных конфликтов". – ред.)", – заявил Каха Каладзе. Напомним, согласно утверждению грузинских властей, Питер Акерман в 2022 году вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, НПО и оппозиционных телеканалов в Бакуриани. В 2014 году на Украине произошла революция, и сейчас мы все видим, в каком состоянии находится эта страна, отметил Каладзе. Столичный градоначальник подчеркнул, что "украинизации" Грузии не произойдет, и власти никому не позволят открыть в стране второй фронт, присоединиться к санкциям и т. д. "Ни Америка, ни Европа, ни Россия не могут быть нашими хозяевами. Наш хозяин – его превосходительство грузинский народ", – сказал Каха Каладзе. Напомним, сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти не раз заявляли, что Тбилиси соблюдает международные ограничения, однако оппозиционеры настаивали на том, что это ложь, и на самом деле власти помогают России обходить санкции. Такую оппозицию в правящей партии называют "радикальной" и заявляют, что она, вопреки интересам Грузии и ее народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Появление на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" председателей комитетов по внешним связям парламентов Литвы и Германии доказало негативную сторону иностранного влияния в Грузии, заявил ранее председатель парламента Шалва Папуашвили. "Иностранец выступает на антиправительственном митинге, который финансируется финансируемым им НПО – круг плохой стороны иностранного влияния замкнулся", – сказал Папуашвили. Отметим, что за день до них перед протестующими также выступили председатели комитетов по иностранным делам парламентов Германии, Чехии, Польши, Литвы и Финляндии. От шантажа до критики Сразу после принятия закона "об иноагентах" всполошилась Еврокомиссия. В ЕК открыто призвали власти страны отозвать закон и заявили, что он негативно отразится на прогрессе Грузии на пути в Евросоюз. В заявлении отдельно отмечалось, что Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на том условии, что властями страны будут предприняты девять шагов, изложенных в рекомендации Комиссии от 8 ноября 2023 года. После их выполнения должны начаться переговоры по полноправному членству, в рамках которых должен быть определен план дальнейших действий по вступлению. "Эти шаги требуют защиты прав человека, обеспечения свободы деятельности гражданского общества и средств массовой информации. Они также говорят о необходимости деполяризации и борьбы с дезинформацией", – отмечено в заявлении. Тем временем, согласно последнему заявлению ЕК, закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит основным ценностям ЕС. Госсекретарь Минэкономики Германии Свен Гигольд ранее заявлял, что в свете недавно принятых в Грузии законов экономическое сотрудничество и инвестиции европейских компаний в страну находятся под угрозой, как и в целом процесс присоединения страны к Евросоюзу. Между тем, западные СМИ пишут, что несколько стран ЕС – Эстония, Чехия, Нидерланды и Швеция – призвали Евросоюз приостановить безвизовый режим с Грузией, если Тбилиси окончательно примет закон об "иноагентах". Также среди предлагаемых ограничений называются заморозка выделения средств ЕС для Грузии и точечные санкции против депутатов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Давление на правительство Грузии пытаются оказать и США, идя на прямой шантаж. Так, согласно законопроекту американского конгрессмена Джо Уилсона (MEGOBARI), Штаты либерализуют визовый режим и откроют свой рынок для Грузии, если власти откажутся от антизападной риторики и покажут прогресс в укреплении демократии. Если же закон об "иноагентах" примут, то против политиков и чиновников будут введены санкции. Данную информацию распространило издание Politico. По информации издания, законопроект могут представить в Конгрессе США. Между тем, американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США объявляют о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи с законом об "иноагентах". В ответ вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани заявил, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" является защитой суверенитета Грузии, поэтому этот вопрос не подлежит шантажу со стороны США, а законопроект – отзыву. "Мы видим, что разговор ведется на языке шантажа. Друзья в таком тоне не говорят. Из этой статьи (материал Politico. – ред.) вытекает, что, якобы, согласно этой инициативе, мы должны отозвать этот закон. Этот закон для нас является гарантией защиты суверенитета. За счет суверенитета шантажа не будет", – сказал Кахиани. Согласно заявлению правящей партии, оздоровление грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны – Грузии нужны не обещания с совершенно туманными перспективами и оскорбительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому народу и государству. Несмотря на шантаж и угрозы как со стороны США, так и разных структур Евросоюза, парламент Грузии на этой неделе все же преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Заграничные партнеры сразу перешли к резкой критике и заявили, что не оставят это решение без внимания. Все они публично осудили преодоление вето на закон, назвав его антидемократическим и не соответствующим европейским нормам. "Политика визовых ограничений, о которой мы объявили в четверг, – это не единственное, что, как мы ясно дали понять, может измениться в результате действий Грузии. Как объявил Госсекретарь (Энтони Блинкен. – ред.), мы проводим всесторонний пересмотр отношений между США и Грузией", – добавил Миллер. Критическое заявление относительно принятия закона сделал и президент Европейского совета Шарль Мишель, отметив, что намерен включить Грузию в повестку следующего заседания Евросовета. "В декабре Евросовет принял решение предоставить Грузии статус кандидата при том условии, что Грузия предпримет соответствующие шаги и необходимые демократические реформы. Принятие парламентом закона о прозрачности является шагом назад и еще больше уводит Грузию от пути в ЕС", – написал Мишель в соцсети Х. Об угрозах экономике Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо не исключает вреда для экономики и инвестиций в Грузию в случае принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". "Возвращение законопроекта нас удивило, и мы встревожены той динамикой, которая происходит. Законопроект, возможно, нанесет вред грузинской экономике и инвесторам", – сказала Рено-Бассо. По ее словам, осложнения для инвестиций может создать и напряженность, возникшая в Грузии из-за рассмотрения законопроекта. "Новая тенденция вокруг законопроекта и напряженность может оказать экономическое влияние на частный сектор и желание осуществлять инвестиции в страну", – заявила Рено-Бассо. ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов для Грузии. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Грузию 5,16 млрд евро, около половины этой суммы – в частный сектор. По данным кредитора, текущий портфель проектов в стране составляет 1,11 млрд евро. Между тем, нагнетают ситуацию и грузинская оппозиция вместе с некоторыми экспертами, которые в последнее время активно заявляют о грядущем кризисе для грузинской экономики на фоне принятия закона. Поводом для негативных прогнозов послужило обесценивание грузинского лари почти на 2% после принятия закона об "иноагентах" 14 мая, а также резкое падение стоимости акций двух крупнейших банков Грузии – TBC и "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за день – на 15 и 20% соответственно. Вице-премьер Давиташвили успокоил население, уверенно заявив, что обменный курс лари будет стабильным, а финансовая система Грузии сохранит устойчивость, несмотря на заявления оппонентов. "Наши банковская и финансовая системы, а также экономические процессы сегодня здоровы, финансовые институты устойчивы, и, разумеется, население также имеет свой опыт, и оно не так легко манипулируемо выступлениями оппонентов. Исходя из этого, мы увидим, как и обменный курс будет стабильным, так и финансовая система сохранит устойчивость", – заявил Давиташвили. Давиташвили назвал попыткой посеять панику и нанести вред интересам страны заявления оппозиции о том, что грузинская экономика войдет в кризис. "К сожалению, не ново, когда наши оппоненты пытаются атаковать все подряд. И в данном случае это не просто политический процесс. Здесь целенаправленный процесс для нанесения вреда интересам собственной страны, в том числе целенаправленная дезинформация, направленная на изменение настроений инвесторов, что впоследствии уже, конечно, влияет на экономические процессы", – заявил Давиташвили. Как отметил глава Минэкономики, такие призывы и заявления всегда негативно влияют на инвесторов и, в том числе, на биржевые цены. Но поскольку фундаментальные показатели грузинской экономики очень здоровы и все это не имеет объективной основы, это "всегда попытка посеять краткосрочную панику", отметил он. По словам Давиташвили, падение цен на акции грузинских компаний на Лондонской бирже было очень кратковременным, которые вскоре выросли и сегодня эти цены стабильны. "Возможно, мы увидели краткосрочный, точно рассчитанный ущерб, но в долгосрочной перспективе доверие инвесторов к грузинским компаниям будет восстановлено, и мы увидели эту тенденцию. Произошло значительное падение, особенно в течение одного дня, впоследствии цена акций немного выросла и стабилизировалась сегодня", – отметил он. Валюта стабилизировалась спустя несколько дней после принятия закона, но в день преодоления вето президента, 28 мая, лари обесценилась до отметки 2,78 GEL/$1. Еще 15 мая курс составлял 2,68 GEL/$1. За этот период Национальный банк Грузии дважды осуществил продажи на валютном аукционе – $60 млн и $48,7 млн – для стабилизации курса лари с целью предоставления банкам дополнительной ликвидности. Вместе с тем, Нацбанк отмечает, что колебания на рынке не связаны с фундаментальными макроэкономическими факторами. По данным Нацбанка, внешние поступления стабильны, а дефицит счета находится на историческом минимуме при высоком росте экономики и инфляции ниже целевого уровня в 3%. Краткосрочные изменения на валютном рынке, как отметила и. о. председателя Нацбанка страны Натия Турнава, вызваны" искусственным возбуждением и негативными ожиданиями, которые создают ощущение нестабильности, волнения на рынке". На это, по ее словам, реагируют рыночные субъекты, но поскольку за этим нет никакого фундаментального фактора ни с точки зрения экономических факторов, ни с точки зрения притока валюты, это является краткосрочным эффектом. О том, что план устроить революцию в течение двух дней в Грузии на фоне падения курса лари провалился, 29 мая заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.По словам премьера, логический вывод был сделан: это было искусственное давление на лари, "каким слабым был план, так же слабо он и закончилcя", добавил Кобахидзе. Реальность в цифрах По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году, по предварительным данным, сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года, и составил $1,6 млрд. Большая часть инвестиций поступила в страну из Великобритании. Стран-участниц Евросоюза в топ-10 государств-инвесторов в Грузию всего две: Нидерланды ($369,5 млн) и Мальта ($80 млн). Из России поступило $87,6 млн – РФ входит в топ-5 крупнейших стран-инвесторов Грузии. Что касается торговли, стран ЕС нет в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Грузии. В топ-10 их всего две – Германия и замыкающая "десятку" Италия. В то же время в ней находятся пять стран постсоветского пространства. В январе-апреле Грузия экспортировала товаров на $1,763 млрд. В топ-5 стран-покупателей грузинской продукции нет ни одной страны из западного лагеря – весь топ заняли страны бывшего СССР (четыре из них – страны-участницы ЕАЭС). Главным покупателем грузинской продукции за указанный период стал Кыргызстан ($291,6 млн), следом расположились Россия ($230,4 млн), Казахстан ($208,3 млн), Азербайджан ($191,9 млн) и Армения ($173,8 млн). Среди крупнейших товарных групп по объему экспорта находятся легковые автомобили ($577 млн), натуральные вина/спиртные напитки ($127 млн/$80 млн) и ферросплавы ($82 млн). "70% продукции сельского хозяйства мы все равно продаем в бывшие советские республики, и, конечно, здесь лидирует Россия. Продавать продукцию сельскохозяйственного назначения в ЕС очень трудно – помимо всего прочего, они сильно защищают товары собственного производства. Для грузинских мясомолочных продуктов Европа закрыта, потому что мы до сих пор считаемся неблагонадежной страной", – заявил бывший замминистра сельского хозяйства Грузии, доктор экономических наук, соруководитель комиссии аграрных инноваций Академии наук сельского хозяйства Грузии Гоча Цопурашвили. По словам Цопурашвили, грузинские овощи и фрукты попадают в Европу в малых объемах, так как там своя налаженная социально-экономическая политика и грузинские продукты там просто не нужны. В отличие от соседних с Грузией стран, где грузинские товары ценятся и не нуждаются в рекламе, так как имеют особые вкусовые качества. Например, главным покупателем грузинского вина, одного из главных экспортных продуктов страны, является Россия. Так, за первые четыре месяца года в РФ вывезли 36,8 тыс. тонн вина на сумму $98,9 млн (почти 80% всего винного экспорта Грузии). За январь-апрель экспорт грузинского вина в Россию вырос на 93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, Россия лидирует и в таком важном для грузинской экономики сегменте, как денежные переводы. По данным Нацбанка, из России в 2023 году в страну поступило более $1,5 млрд, или почти 37% от общего объема денежных переводов. Это больше, чем из следующих стран-лидеров по объему денежных переводов в Грузию вместе взятых. Также, согласно официальной статистике, именно российские туристы приезжают в Грузию чаще всех и тратят больше всего денег. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд, из которых на российских визитеров пришлось $938,4 млн (более 20% от общего объема). Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз. Больше всего визитеров было из России – 1,4 млн, что составляет до 20% от общего числа визитеров. Только политика – никакой экономики О преимуществах партнерства с Россией и интересах Запада Sputnik Грузия рассказал директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, Запад в основном проявляет политический и геополитический интерес к Грузии. "Это все началось еще со времен Саакашвили (осужденный экс-президент Грузии. – прим.). Мы все помним историю организации различных политических блоков, которые должны были создать некий санитарный кордон вокруг России – в Балтии, Беларуси, на Украине, в Грузии, Армении… И даже Азербайджану предлагали поучаствовать в различных политических объединениях для того, чтобы создать некий санитарный пояс для политического давления на Россию. Это политический интерес", – заявил Зубец. По его словам, в плане геополитики интересы Запада распространяются на транспортно-логистические возможности страны. А вот экономический интерес коллективного Запада к Грузии всегда был слабый, считает Зубец – в силу незначительных размеров грузинской экономики и отсутствия ресурсов. "То есть геополитический ресурс у Грузии есть, а экономического особо никогда не было. В силу недостатка природных ресурсов. В силу не слишком богатого экспортного потенциала", – сказал он. Как пояснил эксперт, после событий 2008 года Европа и США не отказались от поддержки Грузии, так как это был бы определенный геополитический ущерб имиджу коллективного Запада, что он не смог поддержать союзника. А поддержка, которую оказывают Грузии США и страны Европы – это нежелание допустить "геополитической победы" России, отмечает эксперт. Но серьезных интересов Запада к Грузии никогда не было, считает он. Как отметил Зубец, на сегодняшний день грузинская экономика достаточно сильно растет, но, с другой стороны, имеются и проблемы. В частности, во вкладе человеческого капитала в развитие экономики, который в последнее время стагнирует. По его словам, грузинская экономика находится в устойчивом минусе с точки зрения торговли. Причем сальдо торгового баланса устойчиво отрицательно уже достаточно давно. "Если говорить о том, что последние события нанесут ущерб экономике Грузии, то нет, не нанесут. Потому что проблемы возникли давно и одна из ключевых проблем – это отрицательное сальдо торгового баланса. То есть Грузия производит и продает намного меньше продуктов, чем сама потребляет. Приходится много ввозить из-за рубежа. Еще одна проблема – это достаточно высокий госдолг по отношению к ВВП, он составляет около 40%. Еще одна – дефицитный бюджет. Это говорит о том, что есть непорядок в экономике", – пояснил он. Эксперт считает, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию в грузинской экономике и обеспечить развитие, Россия вполне подходит на роль партнера. Кроме того, Зубец поделился своим мнением и по поводу возможности отмены безвиза для граждан Грузии в ЕС. Эксперт уверен, что если есть желание и финансовая возможность, в Европу можно ездить и с визой. "При низком уровне доходов ездить в Европу не имеет смысла. Что там делать, если денег нет? При этом, в России рынок труда огромный, недостаток рабочих рук тоже огромный. Минфин рассказывает нам о том, что каждый год нужно 200-300 тыс. дополнительных рабочих рук. И почему бы грузинам не участвовать в этой трудовой миграции?" – заявил Зубец. Не так страшен черт, как его малюют Все западные угрозы в адрес Грузии экономист Сосо Арчвадзе считает блефом. "Крупным международным игрокам, заинтересованным в бесперебойном снабжении или поставке сырья и материалов через Грузию – из Центральной Азии и Китая в сторону Европы и в обратном направлении, нужна стабильность в этом регионе. И эти игроки не заинтересованы в том, чтобы кипение политического или иного свойства продолжалось в этом регионе. Поэтому все угрозы можно расценивать как блеф, так как Грузия нужна Европе", – сказал он. Эксперт считает, что грузинской экономике ничего не угрожает, и приводит в качестве примера тот факт, что на днях Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил финансирование первого этапа программы ESPIRE по укреплению энергетической безопасности Грузии в размере $35 млн, которая предполагает осуществление проекта прокладки подводного электрокабеля через Черное море. Если исторический проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. "По другим источникам информации, макроэкономическая стабильность и возможности развития Грузии высоко оцениваются международными институтами. Так что с экономической точки зрения ничего не предвещает ухудшения ситуации. Политики на то и политики, чтобы постоянно перетягивать канаты на свою сторону и выдавать желаемое за действительное", – отметил он. Грузинской экономике ничего не угрожает еще и потому, что она поддерживает экономические связи со 140 странами и развивает политику многовекторности, считает Сосо Арчвадзе. По словам эксперта, Грузия старается не класть все яйца в одну корзину и наращивает торговые отношения как со странами Запада, так и Востока с Югом. И это дает свои плоды. "Хорошее развитие у нас имеют связи и со странами Персидского бассейна и с ближайшими соседями, поэтому не думаю, что эти угрозы превратятся в реальность и что они могут застопорить прогресс и рост развития Грузии", – заключил он.

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аналитика, политика, экономика, грузия, сша, европа, колумнисты