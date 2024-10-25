https://sputnik-georgia.ru/20241025/dlinnyy-spisok-pretenziy-k-vlastyam-gruzii---npo-otsenili-predvybornuyu-sredu-290541333.html

Длинный список претензий к властям Грузии – НПО оценили предвыборную среду

Длинный список претензий к властям Грузии – НПО оценили предвыборную среду

Sputnik Грузия

Итоговые отчеты представили коалиция "Мой голос за Евросоюз", а также "Ассоциация молодых юристов Грузии" и ISFED 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T23:20+0400

2024-10-25T23:20+0400

2024-10-25T23:46+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

нпо "международная прозрачность - грузия"

антикоррупционное бюро

парламентские выборы в грузии 2024

ираклий кобахидзе

эка гигаури

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Неравная предвыборная среда, угрозы, нападки на критические СМИ, мобилизация работников бюджетных организаций и кампании по дискредитации гражданского сектора и многие другие нарушения были характерны для предвыборной среды в Грузии, говорится в отчетах неправительственных организаций, которые власти Грузии называют предвзятыми.Отчеты по итогам наблюдения за предвыборной средой в Грузии за день до парламентских выборов, назначенных на 26 октября, помимо правящей партии, представили коалиция НПО "Мой голос за Евросоюз", а также "Ассоциация молодых юристов Грузии" и "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).В отчетах НПО говорится лишь о нарушениях со стороны правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и государственных органов. Предвыборная кампания официально стартовала 27 августа. В выборах принимают участие 18 избирательных субъектов.Отчет коалиции "Мой голос за Евросоюз""Мой голос" – это платформа, созданная неправительственными организациями для наблюдения за предстоящими парламентскими выборами. Эта т. н. предвыборная миссия объединяет 29 НПО, включая "Международная прозрачность Грузия", "Фонд гражданского общества", "Сапари", "Институт развития свободы информации", "Цертили"."По общей оценке наблюдательной миссии, несмотря на то, что непосредственно партии не были ограничены с точки зрения участия в выборах, предвыборная среда перед парламентскими выборами была неравной, а решения и подходы государственных институтов в отношении предвыборных нарушений были несправедливыми и предвзятыми в пользу правящей партии", - говорится в отчете. Нарушения в предвыборный период в Грузии – оценка "Грузинской мечты">>НПО утверждают, что "Грузинская мечта" давно начала готовиться к подобной предвыборной среде. В отчете говорится, что правящая партия "захватила все государственные институты", начала масштабную кампанию по дискредитации неправительственных организаций, ухудшила и адаптировала избирательное законодательство под свои интересы. Там же отмечено, что судебные решения были приняты и принимаются обычно в пользу ЦИК и/или правящей партии.Досталось от НПО и правоохранительным органам. В отчете сказано, что правоохранительные органы не отреагировали должным образом или вообще не отреагировали и не проинформировали общественность о начале или отказе от расследования, несмотря на то, что были зафиксированы случаи "оказания влияния на волеизъявление избирателя различными апробированными методами".За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>Среди этих методов оказания влияния названы угрозы, запугивание, незаконное использование персональных данных, изъятие удостоверений личности, подкуп, оказание влияния незаконными обещаниями и нападения на представителей оппозиции.Коалиция "Мой голос" также утверждает, что в предвыборный период была создана враждебная среда для неправительственных организаций, чему предшествовало принятие этой весной закона "О прозрачности иностранного влияния". Новый закон обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование."В предвыборный период были активны угрозы, словесные нападки и кампании по дискредитации гражданского сектора. Не осталось ни одного политического деятеля, который не был бы вовлечен в кампанию по дезинформации и дискредитации гражданского сектора", - говорится в отчете. Там же сказано, что представители некоторых НПО фигурировали в негативном контексте в официальной предвыборной рекламе "Грузинской мечты".По утверждению коалиции "Мой голос", весь предвыборный период проходил на фоне масштабной дезинформационной кампании.Выборы в парламент Грузии 2024 – все, что надо знать>>"Практически вся государственная машина, а также подконтрольные и управляемые властями пропагандистские СМИ служили предвыборным целям правящей партии. В этом процессе участвовали не только законодательная и исполнительная власть, но и судебная власть и так называемые независимые институты – ЦИК, Комиссия по коммуникациям и Антикоррупционное бюро", - сказано в сообщении. При этом НПО обвинили "Грузинскую мечту" в использовании правового, институционального и финансово-административного ресурса в предвыборных целях. НПО также заявили о неравных масштабах финансирования предвыборной кампании и партий в целом. "Были зафиксированы пожертвования с высоким риском политической коррупции в пользу правящей партии, но Антикоррупционное бюро, несмотря на наши многочисленные обращения, полностью бездействовало", - сказано в отчете. По данным отчета, также предвзятым было отношение к СМИ. НПО утверждают, что в предвыборный период объектом нападок постоянно были критикующие власти СМИ."Комиссия по коммуникациям, которая тщетно пыталась создать видимость нейтралитета, штрафуя правительственные пропагандистские каналы, в основном незаконно и неоправданно штрафовала телерадиокомпании, критикующие правительство", - сказано в отчете. Наблюдатели отмечают, что в предвыборный период доступ избирательных субъектов к СМИ также был явно неравным. "Подконтрольные правительству средства массовой информации были закрыты для оппозиционных партий и гражданского общества. Кроме того, члены правящей партии не посетили критически настроенные СМИ, что навредило процессу информирования избирателей", - говорится в отчете. Единственную положительную оценку заслужила работа ЦИК Грузии. "Положительно следует оценить работу ЦИК в предвыборный период в плане информирования избирателей, бесперебойной регистрации наблюдательных организаций и наблюдателей, а также включения части граждан Грузии, проживающих за рубежом, в специальный избирательный список", - говорится в отчете. Между тем, коалиция "Мой голос" заявила о недостаточном количестве избирательных участков за рубежом.Отчет "Ассоциации молодых юристов Грузии"Предвыборный период проходил на фоне высокого уровня поляризации, в неравной среде. Факты нарушений законодательства и выявленные негативные тенденции оказали вредоносное влияние на предвыборный процесс, говорится в заключении "Ассоциации молодых юристов Грузии".АМЮГ отметила негативное влияние закона "О прозрачности иностранного влияния" на предвыборную среду и предвзятость государственных ведомств и независимых институтов. Антикоррупционное бюро объявило НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее руководителя Эку Гигаури, а также созданное в июле 2024 года гражданское движение "Выбери Европу", его основателя Хатуну Лагазидзе и восемь сооснователей субъектами с заявленной избирательной целью.Позже этот статус был снят с них по просьбе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Свою просьбу он обосновал стремлением не допустить манипуляции вокруг этой темы в предвыборный период. С "Международной прозрачности" снят статус субъекта с заявленной избирательной целью>>АМЮГ утверждает, что целью объявления НПО "Международная прозрачность – Грузия", которая зарегистрирована наблюдателем на выборах, субъектом с заявленной избирательной целью было дискредитировать гражданский активизм, а также деятельность наблюдательной организации. Раскритиковала АМЮГ и выписанные Национальной комиссии по коммуникациям телекомпаниям штрафы."Примечательно, что решения комиссии и далее суда по этим делам были основаны на неверных интерпретациях избирательных норм, что поставило правящую партию в выгодное положение по сравнению с другими избирательными субъектами во всех случаях", - сказано в отчете. При этом НПО зафиксировало шесть случаев насилия, пять случаев вмешательства в деятельность избирательных субъектов в рамках предвыборной кампании, три случая порчи агитационных материалов, два случая порчи чужого имущества по политическим мотивам и один случай ареста по политическим мотивам. Сколько потратили партии в Грузии перед выборами?>>Были случаи физической расправы над кандидатами от оппозиции, повреждения автомобиля члена правящей партии, погромы в офисах оппозиционных партий, срыв/повреждение агитационных материалов, говорится в отчете. Несмотря на то, что следственные органы формально начали расследование по некоторым из этих фактов, они не приняли соответствующих мер, отмечено в отчете АМЮГ. "Подобные действия создают нестабильную и пугающую политическую среду, которая, по сути, косвенно влияет на свободу волеизъявления избирателей. В то же время неэффективное реагирование следственных органов приводит к снижению доверия общества к этим органам и поощрению других возможных нарушений закона", - говорится в отчете. АМЮГ также заявила, что "Грузинская мечта" несправедливо использовала административный ресурс, создавая искусственные препятствия для конкурентов. АМЮГ отметила 13 масштабных социальных или инфраструктурных проектов властей с июня 2024 года, среди которых – амнистия заключенных, списание финансовых обязательств, передача или обещание передать квартиры сотням семей и другие. "Грузинская мечта" пыталась повлиять на волю избирателей, анонсируя и реализуя подобные проекты. Использование правительством подобных программ по мере приближения дня выборов является предвыборной манипуляцией", - говорится в сообщении. Отчет ISFEDПредвыборный период официально начался 27 августа, но происходящие до этого события оказали существенное влияние на предвыборные процессы, сказано в ответе НПО "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED)."Грузия встретила начало предвыборной кампании в условиях сильной политической поляризации, которой предшествовало принятие парламентом в мае 2024 года, несмотря на непрерывные протесты грузинского общества, резкую критику президента Грузии и стратегических партнеров Грузии, повторно инициированного закона "О прозрачности иностранного влияния" и преодоление вето президента", - говорится в отчете. Глава парламента назвал признаки подготовки госпереворота в Грузии>>ISFED утверждает, что у правящей партии были преимущества в предвыборный период за счет административного ресурса. "Был инициирован ряд электорально мотивированных социальных, экономических и инфраструктурных программ и проектов, а сотрудники бюджетных организаций активно участвовали в агитационных мероприятиях правящей партии", - говорится в отчете. ISFED утверждает, что были зафиксированы такие нарушения, как незаконный сбор/обработка персональных данных избирателей и предполагаемое изъятие удостоверений личности у граждан.Кроме того, ISFED, как и другие неправительственные организации, заявила о случаях физической расправы, срыва избирательной кампании, угроз и/или запугивания, попыток ворваться в партийный офис, ареста связанных с партиями людей, а также предполагаемого подкупа избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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