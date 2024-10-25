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Нарушения в предвыборный период в Грузии – оценка "Грузинской мечты"

Нарушения в предвыборный период в Грузии – оценка "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Согласно отчету, президент Грузии использует административный ресурс в пользу оппозиции 25.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-25T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" выявила в предвыборный период такие нарушения против нее самой и государства, как насилие и угрозы, подкуп избирателей, использование административного ресурса, негативная кампания, препятствия в проведении кампании, дезинформация, иностранное вмешательство и не декларированные предвыборные кампании.Итоги наблюдения за предвыборной средой в Грузии в период с 1 июня по 24 октября за день до парламентских выборов подвел председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Насилие и угрозыВ предвыборный период, по словам Папуашвили, была запущена кампания т. н. "возмущенный гражданин", целью которой были нападки на депутатов парламента Грузии в публичных местах. По его словам, каждый раз подтверждалось, что депутатов и членов их семей оскорбляли и угрожали им не рядовые возмущенные политикой властей граждане, а активисты бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и в целом радикально настроенной оппозиции. За кого голосовать? Главные обещания партий перед выборами в парламент Грузии>>"Грузинская мечта" зафиксировала десять таких фактов, а неправительственные организации, которые зарегистрированы в ЦИК как местные наблюдательные организации на выборах, закрыли глаза на нападки на политических должностных лиц по партийному признаку. Кампания ненавистиПредставители оппозиционных партий и НПО, в том числе со статусом наблюдателя на выборах, после того как "Грузинская мечта" обнародовала свой партийный список, устроили нападки на этих кандидатов в депутаты в соцсети. "Они сняли все моральные барьеры, сняли маску этики и прямо перешли на оскорбления... Им безразлично, кого это касается – наших спортсменов, которыми мы гордимся, которым они вчера аплодировали, или людей, которых они до этого не знали", - заявил Папуашвили.Кроме того, жертвами буллинга, давления, оскорблений со стороны представителей НПО стали те, кого они увидели в предвыборном клипе "Грузинской мечты". "Видно, что в действительности означает либеральный фашизм. Это люди, которые на семинарах "повер-поинтами" доказывают, что все отложат в сторону ради прав человека, но когда кто-то не в их политических вкусах, в тот же момент готовы уничтожить этого человека", - заявил Папуашвили.Буллинг или заслуженная критика? Олимпийские чемпионы Грузии в центре внимания>>При этом он назвал фашизмом распространение финансируемыми Евросоюзом СМИ фотографий, на которых виден вывешенный на одном из зданий плакат с оценкой членов правящей партии и ее сторонников. Этот плакат покрывает собой предвыборный баннер "Грузинской мечты"."Это обычная фашистская кампания. Большинство населения Грузии они объявляли врагами. На это до сих пор не было никакого реагирования со стороны представительства Евросоюза, что, естественно, поощряет такого типа террор со стороны финансируемых Евросоюзом организаций", - заявил Папуашвили.Частью кампании ненависти глава парламента назвал повреждение машины в городе Цаленджиха (регион Самегрело – Земо Сванети) членом оппозиционной партии "Ахали" и одним из активистов.Подкуп избирателейПодкупом избирателей Папуашвили назвал т. н. партийные лагери, в которые в предвыборный период оппозиционные партии возили молодежь для рекрутирования сторонниками. Выборы 2024: борьба за власть и умы молодежи в Грузии>>Еще одним примером подкупа избирателей Папуашвили назвал установленный в городе Цаленджиха в начале осени сборный бассейн стоимостью несколько тысяч лари. Бассейн местным жителям пообещал и установил лидер коалиции "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" Мамука Хазарадзе. "Это тоже подкуп, помимо того, что это смехотворный факт. Человек, который обещает высокие пенсии, сам владелец нескольких миллионов, пожалел чего-то большего для Цаленджиха, чем сборный бассейн. Пользование было бесплатным", - сказал Папуашвили.Использование административного ресурсаВ данном случае главным объектом критики стала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая открыто конфликтует с правящей партией и всячески помогает оппозиции прийти к власти.Местные наблюдательные организации, по словам Папуашвили, закрывают глаза и на это, так как они находятся в сговоре и с Зурабишвили, и с "радикальной оппозицией".Первое нарушение, по словам главы парламента, это составление хартии, которую подписали около 20 оппозиционных партий, включая лидеров предвыборной гонки от оппозиции. Через месяц президента Зурабишвили технически сместят – премьер Грузии>>"Она фактически составила предвыборную программу, которая в то же время объявляет Грузию "банановой республикой". Говорит, что мы, граждане, не способны выбрать правительство, которое четыре года будет управлять страной. Что должно быть временное правительство, так как гражданам не хватает мозгов", - заявил Папуашвили.Подписав хартию оппозиционные партии взяли на себя обязательство после выборов упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах. Этот план должно выполнить укомплектованное президентом техническое правительство, а после должны пройти досрочные парламентские выборы, сказано в хартии.Глава парламента подчеркнул, что хартию Зурабишвили составила после поездок за рубеж."Г-жа Саломе после того, как объездила столицы разных стран, приехала с ответом, что грузины не способны сделать выбор, и поэтому составила хартию из нескольких пунктов, главная суть которой – что это будет временное правительство, внеочередные выборы и так далее", - заявил Папуашвили.По сути эта хартия говорит о том, что во власти в Грузии должны быть те, кто будет подчиняться любому указанию иностранных бюрократов.Вторым нарушением глава парламента назвал попытку Зурабишвили объединить оппозицию. В президентской администрации она провела консультации с несколькими оппозиционными партиями. "Она использовала президентский дворец, административный ресурс. Неправительственные организации на это тоже закрывают глаза, так как сами являются частью этого заговора", - сказал Папуашвили.Уступки поощрили жадность – экс-премьер Грузии о срыве слияния его партии с "Лело">> Третьим нарушением глава парламента назвал планы Зурабишвили создать в день выборов, 26 октября, в здании президентской администрации координационную платформу для мониторинга того, что будет происходить в этот день. При этом Зурабишвили добавила: "потом мы вместе отпразднуем победу"."Это прямо партийный штаб, который создается в администрации, финансируемой нашими деньгами. Наши деньги будут потрачены на логистику, чтобы г-жа Саломе по своему вкусу отпраздновала победу или не победу находящихся в ее вкусе партий", - заявил Папуашвили.Минюст ждет от президента Грузии разъяснений касательно ее планов в день выборов>>Примером использования административного ресурса глава парламента назвал рассылку всем госчиновникам в Грузии, каковых около 50 тысяч, письма от партии экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию".По словам Папуашвили, у этой партии не могло быть списка с электронными адресами всех госчиновников. Даже если бы эти адреса были в открытом доступе, было бы нереально вручную вписывать каждый адрес. "Есть подозрение, что люди из их партии или приближенные к партии люди, которые были на госслужбе, вынесли базу персональных данных, в том числе электронные адреса", - сказал Папуашвили.Препятствование проведению предвыборной кампанииПо словам Папуашвили, было множество случаев, когда "Грузинской мечте" мешали в проведении предвыборной кампании. Повреждали предвыборные плакаты и билборды партии.Нападения и уничтожение плакатов – в "Грузинской мечте" заявили о нарушениях>>Кроме того, три оппозиционных телеканала – "ТВ Пирвели", "Мтавари архи" и "Формула", с нарушением закона отказались размещать в своих эфирах предвыборные ролики "Грузинской мечты". Речь идет о более чем 5 часах бесплатной политической рекламы."Украли предвыборное время стоимостью более 5 миллионов лари и тем самым поставили нас в неравное положение по сравнению с другими партиями", - сказал Папуашвили.При этом он подчеркнул, что эти телекомпании принадлежат оппозиционерам. Зарубежное вмешательствоПо словам главы парламента, с 1 сентября по 15 октября было зафиксировано более 250 заявлений, комментариев, резолюций и так далее зарубежных политиков и дипломатов, которые "Грузинская мечта" оценивает как вмешательство в предвыборную кампанию в Грузии. Ежедневно заявления или комментарии делали в среднем пять разных зарубежных акторов с призывом к избирателям не поддерживать "Грузинскую мечту". Эти заявления публиковали в СМИ и распространяли в соцсетях. Вмешательством в выборы Папуашвили назвал резолюцию Европарламента "Откат от демократии и угрозы политическому плюрализму в Грузии" от 9 октября и заявление 13 министров по делам Европы стран Евросоюза от 21 октября также с критикой властей Грузии.Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>При этом он отметил, что в "Грузинской мечте" так и не поняли, откуда взялось это заявление, так как его нет ни на одном официальном сайте этих стран или диппредставительств. Первым это заявление распространило грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс". "По содержанию это, конечно, было вмешательством в избирательную кампанию, чтобы оказать влияние на настроения", - заявил Папуашвили. Папуашвили: заявление министров 13 стран ЕС по Грузии – это вмешательство в выборы>>Еще одним зарубежным вмешательством глава парламента назвал марш "Грузия выбирает Евросоюз", который провели в центре Тбилиси 20 октября неправительственные организации вместе с оппозицией. "В условиях непрозрачности мы точно не знаем, но возникает обоснованное подозрение, что мероприятие 20 октября было профинансировано из иностранных источников, что является незаконной контрибуцией в избирательную кампанию и нарушением. И кроме того, это вмешательство в предвыборную кампанию", - сказал Папуашвили.По его словам, на эту мысль наводит в том числе реакция посла Евросоюза на эту акцию. Предвзятые наблюдатели"Грузинская мечта" установила, что 36% местных наблюдательных организаций прямо связаны с оппозиционными партиями. В числе основателей этих НПО – лидеры или активисты оппозиционных партий, а также те, кто вносил пожертвования на счета партий. Из общего числа наблюдательных организаций 16% открыто ведут кампанию против "Грузинской мечты". "То есть 52% местных наблюдательных организаций предвзяты, и нет ожидания, что от них будет какое-то объективное заключение (по итогам выборов – ред.)", - сказал Папуашвили.Неправительственные организации закрывают глаза на все, что касается их доноров и оппозиции, сказал Папуашвили. Он отметил, что без реагирования остался тот факт, что проведенный неправительственной организацией "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) на деньги правительства Дании "Фестиваль демократии" оказался партийной агитацией.Позже Антикоррупционное бюро объявило эту НПО субъектом с заявленной избирательной целью."Фестиваль демократии" прошел в разных городах Грузии при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD). Значительная часть территории фестиваля была отведена под павильоны оппозиционных партий. В фестивале приняли участие лидеры "Единого национального движения", "Лело для Грузии", "Для народа" и "Ахали".С "Международной прозрачности" снят статус субъекта с заявленной избирательной целью>>По словам Папуашвили, НПО игнорировали заявления зарубежных политиков и дипломатов, которые были вмешательством в выборы. "Выборы реально показали, в каком глубоком кризисе находится неправительственный сектор... Группы, поощряемые НПО, прямо вовлечены в политическую деятельность", - сказал Папуашвили. Глава парламента напомнил о том, что Антикоррупционное бюро объявило НПО "Международная прозрачность – Грузия" и ее руководителя Эка Гигаури, а также созданное в июле 2024 года гражданское движение "Выбери Европу", его основателя Хатуну Лагазидзе и восемь сооснователей субъектами с заявленной избирательной целью.Позже этот статус был снят с них по просьбе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Свою просьбу он обосновал стремлением не допустить манипуляции вокруг этой темы в предвыборный период. ДезинформацияДезинформационной кампанией он назвал волну протеста в Грузии и реакцию Запада на принятие в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемы из-за рубежа НПО регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять финансовые декларации."Несколько дней назад Страсбургский суд поставил точку в дезинформационной кампании", - сказал Папуашвили. По его словам, все эти месяцы противники грузинского закона о прозрачности называли его российским и требовали упразднить. Ни одного из тех пунктов, которые ЕСПЧ счел проблемными в российском законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", нет в грузинском законе. Еще одной дезинформацией в предвыборный период Папуашвили назвал сделанное на брифинге 17 октября заявление о том, что НПО подают иск в ЕСПЧ против грузинского закона об "иноагентах".НПО подают иск в ЕСПЧ против закона об "иноагентах" в ГрузииВ частности, авторитетная грузинская неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что подает иск в Европейский суд по правам человека против закона "О прозрачности иностранного влияния" от имени десятков НПО и СМИ."По сей день не было никакой коммуникации с министерством юстиции, поэтому лично я подозреваю, что они провели брифинг перед выборами, чтобы создать еще одну тему, что закон оспаривается", - заявил Папуашвили.Не декларированная кампанияГлава парламента подчеркнул, что неправительственные организации напрямую занимаются агитацией против правящей партии "Грузинская мечта". Ярким примером этого был в том числе марш "Грузия выбирает Евросоюз", который провели в центре Тбилиси 20 октября неправительственные организации вместе с оппозицией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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