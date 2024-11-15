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Объявлена дата подведения итогов выборов в парламент Грузии

Объявлена дата подведения итогов выборов в парламент Грузии

Sputnik Грузия

Согласно предварительным данным, в парламент Грузии прошли пять политических сил 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T23:59+0400

2024-11-15T23:59+0400

2024-11-16T00:12+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии назначила на 11:00 субботы заседание для подведения итогов парламентских выборов 26 октября. Согласно предварительным данным, в парламент прошли пять политических сил. "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов, а именно 89 из 150 мест в парламенте, и тем самым сохранила за собой власть."Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа") получила 18 мандатов, "Единство – национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") – 17, "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") – 14, а "За Грузию" – 12.Вся эта оппозиция отказывается признавать победу "Грузинской мечты", заявляя, что произошла тотальная фальсификация выборов. Оппозиция утверждает, что в предвыборный период и в день голосования на избирателей оказывалось давление. При этом на 2/3 избирательных участков, где выборы прошли с использованием электронных технологий, произошла массовая фальсификация. Во-первых, оппозиционеры и местные наблюдательные организации заявили, что во время голосования массово нарушался принцип тайного голосования, а во-вторых - произошли "карусели" благодаря махинациям с аппаратами верификации избирателей.Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>Первое обвинение было аргументировано тем, что на обратной стороне бюллетеня просвечивался след от маркера, которым обводили кружок перед желаемой партией. Аргументы ЦИК о том, что выдаваемая избирателям вместе с бюллетенем папка обеспечивала соблюдение принципа тайного голосования, оказались весомее. Последнее судебное заседание по искам с требованием аннулирования результатов протоколов окружных избирательных комиссий по причине нарушения тайного голосования состоялось в пятницу. Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Что касается "каруселей", оппозиционеры утверждают, что в аппаратах верификации были дублированные списки избирателей и отдельные избиратели голосовали по чужим документам. Оппозиционеры требовали обнародования данных проголосовавших избирателей, чтобы можно было провести проверку, но получили от ЦИК отказ, так как персональные данные должны быть защищены. Аудит американской компании исключил "карусели" на выборах в парламент Грузии>>К этому времени аппараты верификации опечатала прокуратура, которая расследует дело о возможной фальсификации выборов в парламент Грузии.Ранее американская аудиторская компания Pro V&V подтвердила соответствие списков избирателей на серверах ЦИК Грузии и в электронных устройствах, используемых на избирательных участках, а также исключила возможность т. н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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