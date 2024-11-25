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Иванишвили откажется от мандата депутата парламента Грузии – Мдинарадзе
Иванишвили откажется от мандата депутата парламента Грузии – Мдинарадзе
Sputnik Грузия
Почетный председатель "Грузинской мечты" был первым номером в партийном списке на парламентских выборах 26 октября 25.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-25T19:25+0400
2024-11-25T19:25+0400
2024-11-25T19:50+0400
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бидзина иванишвили
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии 2024
парламент грузии
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, который был первым номером в партийном списке на выборах, вскоре обратиться к парламенту для лишения его депутатского мандата, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе. В понедельник парламент Грузии XI созыва, избранный 26 октября, приобрел полные полномочия. На первом заседании были признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель, вице-спикеры и главы комитетов законодательного органа.По его словам, в партийном списке они были как и подобает представителям партии, но вскоре они обратятся к парламенту с заявлениями о лишении их депутатских мандатов. Иванишвили является почетным председателем "Грузинской мечты", а Гарибашвили – председателем. Что касается Кобахидзе, он вновь представлен на пост премьер-министра Грузии. Утром в понедельник Кобахидзе представил общественности обновленный состав будущего правительства. Было решено сменить глав МИД, Минюста и министерства окружающей среды и сельского хозяйства.Парламент Грузии укомплектован – избраны спикер, вице-спикеры и главы комитетов>>Новоизбранный парламент выразит доверие новому правительству вместе с правительственной программой, предположительно, в течение двух недель. Для этого достаточно простого большинства – голосов минимум 76 депутатов. Правящая партия в новом парламенте получила 89 из 150 мест.Победу "Грузинской мечты" на очередных выборах отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы. Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024 , парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии 2024 , парламент грузии, грузинская мечта - демократическая грузия
Иванишвили откажется от мандата депутата парламента Грузии – Мдинарадзе
19:25 25.11.2024 (обновлено: 19:50 25.11.2024)
Почетный председатель "Грузинской мечты" был первым номером в партийном списке на парламентских выборах 26 октября
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, который был первым номером в партийном списке на выборах, вскоре обратиться к парламенту для лишения его депутатского мандата, заявил один из лидеров партии Мамука Мдинарадзе.
В понедельник парламент Грузии XI созыва, избранный 26 октября, приобрел полные полномочия. На первом заседании были признаны полномочия новоизбранных депутатов, избраны председатель, вице-спикеры и главы комитетов законодательного органа.
"Как мне известно и, не думаю, что это не следует скрывать, эти люди – г-н Бидзина Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили – не намерены оставаться в парламенте", – заявил Мдинарадзе журналистам.
По его словам, в партийном списке они были как и подобает представителям партии, но вскоре они обратятся к парламенту с заявлениями о лишении их депутатских мандатов.
Иванишвили является почетным председателем "Грузинской мечты", а Гарибашвили – председателем.
Что касается Кобахидзе, он вновь представлен на пост премьер-министра Грузии. Утром в понедельник Кобахидзе представил общественности обновленный состав будущего правительства. Было решено сменить глав МИД, Минюста и министерства окружающей среды и сельского хозяйства.
Новоизбранный парламент выразит доверие новому правительству вместе с правительственной программой, предположительно, в течение двух недель. Для этого достаточно простого большинства – голосов минимум 76 депутатов. Правящая партия в новом парламенте получила 89 из 150 мест.
Победу "Грузинской мечты" на очередных выборах отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы.
Оппозиционеры, поддерживающие их президент Грузии и неправительственные организации заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали аннулирования их результатов. Также они потребовали проведения по этому вопросу международного расследования и новых выборов.
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