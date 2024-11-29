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Полицейский пострадал на акции протеста в Тбилиси – у парламента митингуют сотни человек

Полицейский пострадал на акции протеста в Тбилиси – у парламента митингуют сотни человек

Sputnik Грузия

МВД призывает митингующих воздерживаться от насильственных действий и выражать протест в рамках закона 29.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-29T01:06+0400

2024-11-29T01:06+0400

2024-11-29T01:38+0400

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Один полицейский пострадал, предположительно, из-за насильственных действий участников акции протеста у парламента Грузии в центре Тбилиси, говорится в заявлении МВД.Вскоре после того, как власти Грузии приняли решение до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз, в Тбилиси и нескольких других крупных городах начались акции протеста. Больше всего людей собралось у парламента в центре столицы. На месте периодически происходят стычки с полицией. Там же отмечено, что пострадавший, предположительно, из-за насильственных действий митингующих сотрудник МВД доставлен в больницу. "Еще раз призываем участников акции воздерживаться от насильственных действий и выражать протест согласно установленным законом нормам", – сказано в заявлении. Эпицентром событий является улица Чичинадзе, которая поднимается от проспекта Руставели к улице Зубалашвили. На лице Чичинадзе, справа от здания парламента, мобилизовано самое большое количество сотрудников патрульной и криминальной полиции и именно там периодически происходят стычки. Во время стычек полицейские применяют перцовый спрей.Наибольшее количество участников акции протеста находится на проспекте Руставели перед парламентом. Некоторые из них стучат о железное ограждение перед парадным входом в парламент – одни голыми руками, а другие камнями. Один из митингующих забрался на столб и сорвал камеру наружного видеонаблюдения. Поздно вечером на акции протеста побывала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, как и ведущие оппозиционные партии, требует проведения в стране новых парламентских выборов. По их утверждению, прошедшие 26 октября выборы были тотально сфальсифицированы. После того, как было озвучено решение властей до 2028 года снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз, Зурабишвили в срочном порядке провела встречи с послами стран ЕС и лидерами оппозиционных сил, которые по итогам выборов прошли в парламент, но отказались в нем работать. Президент Грузии попросила послов стран ЕС о помощи в борьбе с властями>>После этих встреч Зурабишвили провела брифинг, на котором заявила, что власти страны осуществлении "конституционный переворот", и что она призвала представителей дипкорпуса стран Евросоюза помочь ей и оппозиции добиться назначения новых парламентских выборов в стране.Президент не раз говорила, что правящая команда страны нарушает статью 78 Конституции Грузии "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Что касается решения властей, то премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил это решение тем, что вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС используется как инструмент шантажа Грузии, так же, как это происходило касательно предоставления стране статуса кандидата в ЕС.Жители Тбилиси, Кутаиси и Батуми вышли на улицы из-за решения властей по Евросоюзу>>По его словам, Грузия не останавливается, и она продолжит выполнять обязательства, предусмотренные повесткой дня соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К концу 2028 года Грузия с экономической точки зрения будет должным образом готова к открытию переговоров для вступления в Евросоюз в 2030 году.Он отметил, что Грузия намерена вступать в Евросоюз не попрошайничеством, стоя на одной ноге, а с достоинством, с исправной демократической системой и сильной экономикой.Победу правящей партии на парламентских выборах 26 октября отказались признавать все четыре прошедшие в парламент оппозиционные силы, поддерживающие их президент и неправительственные организации. Они заявили о тотальной фальсификации выборов и потребовали проведения международного расследования, а также новых выборов.Прокуратура опечатала аппараты верификации в рамках дела о фальсификации выборов в Грузии>>Власти назвали все обвинения касательно фальсификации выборов дезинформацией. По словам главы парламента Шалвы Папуашвили, оппозиция и неправительственные организации занимались фабрикацией псевдодоказательств фальсификации выборов.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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