https://sputnik-georgia.ru/20241204/mvd-gruzii-vzyalos-za-ofisy-oppozitsii-zaderzhan-nika-gvaramiya-291243931.html

МВД Грузии взялось за офисы оппозиции, задержан Ника Гварамия

МВД Грузии взялось за офисы оппозиции, задержан Ника Гварамия

Sputnik Грузия

Лидер партии "Дроа" заявила, что она организатор акций протеста и она берет на себя ответственность за происходящие там события 04.12.2024, Sputnik Грузия

2024-12-04T17:17+0400

2024-12-04T17:17+0400

2024-12-04T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. МВД Грузии начало проводить проверки в офисах оппозиционных партий "Гирчи" и "Дроа", а также молодежного движения бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, задержаны несколько человек, включая одного из лидеров партии "Ахали" Ника Гварамия. В Грузии с 28 ноября в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС проходят акции протеста. Каждый вечер у парламента в Тбилиси собираются сотни человек, часть из которых повреждает инфраструктуру, забрасывает силовиков камнями, "коктейлями Молотова" и "обстреливает" из пиротехники, а полиция применяет водометы и слезоточивый газ.По ее словам, в офисе партий "Гирчи" и "Дроа" есть необходимые для акций инвентарь и предметы. "Здесь у нас действительно есть для акций очень много поролонов, пледов, фейерверков, всего, что необходимо, "Сникерсов", яиц, чтобы бросать в полицию, все, что нужно для того, чтобы был протест. Они пришли и очень смешно, что они ведут опись лазеров, красок", - заявила Хоштария. Она отметила, что во время беседы с представителями МВД сказала им, что нынешняя полиция антиконституционная, что она действуют против Европы и служит одному человеку - основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. Премьер: "Нацмайдан" в Грузии провалился, все под контролем>>"Они испуганы раз уж бегают за краской и яйцами", - сказала Хоштария.Партии "Гирчи", "Дроа" и "Ахали" входят в объединение "Коалиция за перемены", которое по итогам выборов 26 октября получило 19 из 150 мест в парламенте. Результаты выборов они не признали и отказались работать в парламенте. "Гирчи" возглавляет Зураб Джапаридзе, "Дроа" - Элене Хоштария, а "Ахали" - Ника Гварамия и Ника Мелия. Все эти оппозиционеры - бывшие представители в прошлом правящей партии "Единое национальное движение".Оппозиция, а также поддерживающие ее президент Саломе Зурабишвили и неправительственные организации требуют проведения новых парламентских выборов. По их словам, власти сфальсифицировали выборы 26 октября, потом объявили о приостановке интеграции в ЕС, а потом начались жестоко расправляться с несогласными.Решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении Грузии в ЕС они назвали окончательным доказательством того, что власти повернули внешнеполитический вектор страны с Запада в сторону России.Президент, оппозиция и поддерживающие их НПО утверждают, что сейчас во главе страны стоят "нелегитимные власти", и призывают всю страну, особенно студентов и школы включиться в протестное движение.Премьер: предательство характерно для президента Грузии>>Акции протеста перманентно проводятся в разных городах Грузии, но в Тбилиси они приняли систематический и масштабный характер.Волна протеста не прекращаются, несмотря на многочисленные пояснения высшего руководства страны, что евроинтеграция является приоритетом и власти продолжают работать над выполнением обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы Грузия к концу 2028 года с экономической точки зрения была должным образом готова к открытию переговоров для вступления в ЕС в 2030 году.Более того, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, если Евросоюз примет решение об открытии переговоров, он в любой момент готов подписать соответствующий документ.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ника гварамия, единое национальное движение, элене хоштария, европа, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, евросоюз