https://sputnik-georgia.ru/20251129/tyazhba-ivanishvili-vizit-v-vatikan-i-istoriya-odnogo-neozhidannogo-aresta--gruziya-za-nedelyu-295997434.html

Тяжба Иванишвили, визит в Ватикан и история одного неожиданного ареста – Грузия за неделю

Тяжба Иванишвили, визит в Ватикан и история одного неожиданного ареста – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 29.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-29T20:02+0400

2025-11-29T20:02+0400

2025-11-29T20:02+0400

грузия

политика

новости

украина

великобритания

бидзина иванишвили

алеко элисашвили

ираклий кобахидзе

credit suisse

тбилисский городской суд

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/1d/295997858_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5a3e6ebfc2f6612fa96b1fc9e61576ea.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Успех Грузии Грузия на этой неделе стала председательствующей страной Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), а глава парламента Шалва Папуашвили в течение шести месяцев будет руководить Ассамблеей. Приоритетами председательства Грузии станут парламентская дипломатия и укрепление связей между государствами. Кроме того, страна будет принимать у себя следующее заседание организации. Важный визит Еще одним важным событием стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Ватикан. На встрече Кобахидзе и Папа Римский Лев XIV обсудили текущие события в Грузии и вызовы, с которыми сталкивается современный мир, в том числе, в борьбе за христианские ценности. Премьер пригласил Папу Римского посетить с визитом Грузию в 2026 году, на 17-вековой юбилей принятия христианства. Важное решение Судебный комитет Тайного совета Великобритании на этой неделе вынес окончательное решение по делу Бидзины Иванишвили против Credit Suisse. Высшая апелляционная инстанция единогласно отклонила жалобу дочерней компании банка – CS Life, кроме одного технического момента, связанного с датой расчета ущерба. Отклонена была и встречная жалоба. Решения нижестоящих судов, обязывающие Credit Suisse компенсировать ущерб Иванишвили, полностью остались в силе. Банк и его дочерние компании, не объясняя причин, отказывались утверждать финансовые транзакции с его счетов, по сути, не позволяя Иванишвили управлять своими денежными ресурсами. Миллиардер начал масштабную судебную тяжбу, которую успешно выиграл. Банк в 2023 году был признан банкротом и продан, но деньги Иванишвили так и не получил. В своих официальных заявлениях он до сих пор утверждает, что причиной стал его отказ от вовлечения Грузии в конфликт с Россией на Украине, отказ от открытия т.н. "второго фронта". Неожиданный арест Самым неожиданным и громким событием недели стал арест на рассвете 29 ноября одного из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" Алеко Элисашвили. По утверждению следствия, Элисашвили проник с оружием и в маске в здание канцелярии Тбилисского городского суда, облил бензином периметр, в том числе канцелярские товары, технику, документацию, и попытался поджечь здание. По данным МВД, помешать Элисашвили пытались судебные приставы, а тот оказал сопротивление, в результате чего пострадал один пристав и сам Элисашвили. Мотив подобного преступления на данный момент неизвестен. Важное новшество Решением правительства Грузии в 2026 году в декабре впервые в истории национальной системы образования проведут экзамен на знание государственного языка. Сертификационный экзамен по грузинскому языку будет одинаково важен для иностранных и/или негрузиноязычных студентов, желающих продолжить обучение в Грузии, иностранных граждан, имеющих право работать на государственной службе, грузинских эмигрантов, проживающих за границей, и негрузиноязычных кадров, занятых в бизнес-секторе. Экзамен по государственному языку будет проводиться несколько раз в год и позволит проверить четыре компетенции: аудирование, чтение, письмо и устную речь. На данном этапе будут проведены два теста различной сложности: первый определит уровни владения грузинским языком А1 и А2, второй – уровни В1 и В2. Уровни будут дифференцированы в зависимости от набранных баллов. А между тем Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2025 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний показатель роста ВВП в январе-октябре 2025 года составил 7,6%. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в октябре 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, транспорта и складирования, финансовой и страховой деятельности, а также деятельность, связанная с недвижимостью. Снижение зафиксировано в секторах строительства, горнодобывающей промышленности и энергетики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251125/papuashvili-nazval-glavnye-tseli-predsedatelstva-gruzii-v-paches-295934811.html

https://sputnik-georgia.ru/20251124/premer-gruzii-i-papa-rimskiy-obsudili-borbu-za-khristianskie-tsennosti-295931202.html

https://sputnik-georgia.ru/20251125/reshenie-londonskogo-suda-po-delu-ivanishvili-vyzvalo-politicheskiy-rezonans-v-gruzii-295935981.html

https://sputnik-georgia.ru/20251129/popytka-podzhoga-zdaniya-suda--mvd-gruzii-ob-areste-oppozitsionera-295993985.html

https://sputnik-georgia.ru/20251125/komu-ponadobitsya-sdavat-ekzamen-po-gruzinskomu-yazyku-295941917.html

https://sputnik-georgia.ru/20251129/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--dannye-za-oktyabr-295991171.html

украина

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

грузия, политика, новости, украина, великобритания, бидзина иванишвили, алеко элисашвили, ираклий кобахидзе, credit suisse, тбилисский городской суд, обзоры