https://sputnik-georgia.ru/20260131/borba-s-inostrannym-finansirovaniem-skandal-s-vuzami-i-reformy-shkol--gruziya-za-nedelyu-296906881.html

Борьба с иностранным финансированием, скандал с вузами и реформы школ – Грузия за неделю

Борьба с иностранным финансированием, скандал с вузами и реформы школ – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 31.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-31T18:11+0400

2026-01-31T18:11+0400

2026-01-31T18:42+0400

обзоры

аналитика

грузия

великобритания

тбилиси

швеция

сакстат

обсе

политика

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/19/251001710_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_fab81801a7fb7cf11292f6a9d79260c4.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Нет деньгам из-за границы На этой неделе одной из резонансных тем стало планируемое ужесточение закона "О грантах". Согласно предложенным правящей партией "Грузинская мечта" изменениям, отныне грантами, на которые надо получать согласие властей, будет считаться любое иностранное финансирование, способное оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, госучреждения или любую часть общества, а также для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии. Грантом также будут считаться деньги, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или другими видами помощи. Так же любая иностранная организация, работающая в Грузии, теперь должна будет согласовывать свои гранты с правительством. Кроме того, проект предполагает запрет на членство в политической партии лицам, работающим по трудовому договору в организации, доход которой за год более чем на 20% получен от иностранной силы. Также в стране вводится понятие субъект, имеющий заявленную партийно-политическую цель, на которого будут распространяться все правила, предусмотренные для партий. В том числе запрет любого вида пожертвований и финансирования от иностранных граждан и организаций. Запреты для бизнеса Новые изменения анонсированы и для бизнеса. Теперь осуществление субъектом предпринимательства общественно-политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью, станет административным нарушением. Правило не распространится лишь на индивидуальных предпринимателей. В случае установления факта правонарушения компания оштрафует субъект предпринимательства на 20 000 лари, а в случае повторного и каждого последующего совершения действия – на 40 000 лари. Реформы в школахНа этой неделе в Грузии была представлена реформа государственного школьного образования, которая стартует уже с 2026-2027 учебного года. Частных школ эта реформа касаться не будет. Школьное государственное образование сократится в госшколах Грузии с 12 до 11 лет, хотя желающие смогут окончить 12 лет в спецклассах. Это может понадобиться учащимся для поступления в европейские вузы. Принимать в госшколы детей будут с 6 полных лет (на 15 сентября). При этом вводится обязательная регистрация в школы по месту жительства (прописке), чтобы живущие в районе жители могли попасть в школы поблизости от дома. Свободные места будут заполнены на следующих этапах в рамках всеобщей регистрации. Также во всех государственных школах страны будут единая программа образования и единые учебники. Сам процесс обучения должен стать более интерактивным и отличаться от академического. Ожидается, что в школах будет доступна основная часть внешкольных активностей, также планируется внедрить в государственных школах клубы по интересам. Кроме того, в школах страны внедрят курсы профессиональной ориентации с возможностью получить профессию. А выпускной 11-й класс будет ориентирован на подготовку к сдаче Единых национальных экзаменов (вступительные в вузы). Скандал с объединением вузов Но самой обсуждаемой реформой недели стало предстоящее слияние двух старейших университетов Грузии – Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили (ТГУ) и Грузинского технического университета (ГТУ, бывший ГПИ). Хотя власти пообещали максимально сохранить академический персонал и места для студентов, часть общественности увидела в этом "попытку установления государственного контроля над вузами", которые в Грузии пользуются полной автономией. Тема вызвала скандал и противоречивые мнения общественности. Уже третий день в Тбилиси проходят протесты против слияния университетов, студенты требуют объяснений от руководства вузов и властей. Сами власти называют протесты "спровоцированной врагами национальных интересов кампанией". Новый виток в отношениях с Западом На этой неделе Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг. Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта. Власти Грузии расценили этот факт как "продолжение шантажа Грузии и той негативной кампании, которую ведут европейские страны против Грузии в последние два года". Дипломатическая перезагрузка Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бродовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Грузии. По мнению представителей местной власти, таким образом Киев перешел к политике "перезагрузки" отношений с Тбилиси, после того как "не смог оправдать ожидания, касательно открытия "второго фронта" в Грузии".Напомним, Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова в марте 2022 года, когда в Тбилиси отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить свои санкции против России. В июне 2022-го Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. С тех пор главы у дипредставительства Украины в Грузии не было. Спустя год с небольшим, в июле 2023 года, Зеленский предписал уже послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо "ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили", который является гражданином Украины. Кроме того, под санкции Украины попали ряд грузинских бизнесменов, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.А между тем Средний показатель реального роста ВВП в 2025 году составил 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2025 года составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Национальной статистической службы "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2025 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, гостиничного и ресторанного дела. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260130/zakon-o-grantakh-uzhestochaetsya--novye-pravila-296863455.html

https://sputnik-georgia.ru/20260130/biznesu-v-gruzii-zapretyat-zanimatsya-obschestvenno-politicheskoy-deyatelnostyu-296869060.html

https://sputnik-georgia.ru/20260128/edinye-uchebniki-novaya-programma-i-uniforma-chto-nado-znat-o-reforme-shkol-v-gruzii-296851328.html

https://sputnik-georgia.ru/20260129/pravitelstvo-gruzii-obedinyaet--dva-krupneyshikh-vuza-strany--tgu-i-gtu-296861545.html

https://sputnik-georgia.ru/20260131/prodolzhenie-nespravedlivoy-kampanii-protiv-gruzii-premer-o-moskovskom-mekhanizme-obse-296902077.html

https://sputnik-georgia.ru/20260127/ukraina-perezagruzila-dipotnosheniya-s-gruziey--deputat-obyasnil-naznachenie-novogo-posla-296831391.html

https://sputnik-georgia.ru/20260131/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii-v-2025-godu-296899983.html

великобритания

тбилиси

швеция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

обзоры, аналитика, грузия, великобритания, тбилиси, швеция, сакстат, обсе, политика, общество