Уголовные санкции за непризнание власти и потепление отношений с США – Грузия за неделю

07.02.2026, Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Непризнание равно преступлению Главной обсуждаемой темой уходящей недели стало возможное введение уголовных санкций за непризнание легитимности власти в Грузии. Инициаторами введения уголовного наказание за непризнание легитимности власти и результатов выборов, а также за призывы к непризнанию, являются депутаты правящей партии Грузии "Грузинская мечта — демократическая Грузия". Согласно предварительной информации, уже на будущей неделе поправки будут добавлены в принимаемый парламентом закон об ужесточении закона "О грантах" во втором постатейном рассмотрении. Инициатива правящей партии прозвучала на фоне продолжающейся второй год кампании оппозиции о непризнании легитимности действующей власти. В оппозиции уже расценили инициативу как попытку установить диктатуру в стране и лишить общества права не признавать результаты выборов. В правящей партии утверждают, что "демократии и свободе выражать свое мнение поправки не повредят, а у выборов в Грузии есть свои механизмы обжалования результатов". Школы ждут перемены Парламент Грузии на этой неделе утвердил поправки в законодательство, касающиеся реформы школьного образования. Теперь уже официально школьники, которые в 2026/2027 учебном году пойдут в 10-й класс, будут учиться 11 лет вместо 12. Хотя продолжить учебу в 12-ом классе они все равно смогут, по желанию. А вот нынешних десяти- и одиннадцатиклассников это новшество не коснется. Им придется учиться все 12 лет. Также все госшколы будут учиться по единым учебникам и одной школьной программе. Обучение по школьной программе для учеников, которые будут учиться 11 лет, завершится за 10 лет. Школьная программа 11-го класса станет подготовкой к Единым национальным экзаменам, и ученик выберет те предметы, которые он планирует сдавать при поступлении в вуз. Еще одним новшеством, согласно поправкам, станет возраст приема в школу. С 2026/2027 учебного года в первый класс будут принимать детей, которым до 15 сентября исполнится шесть лет. До сих пор в первоклассники брали тех, кому 6 лет исполнялось до 1 декабря. Кроме того, в государственных школах Грузии обязательной станет школьная форма. Носить ее будут обязаны с 2026/2027 учебного года ученики начальной школы – с первого по шестой класс включительно. Рычаги для вузов Еще одной обсуждаемой темой стали утвержденные парламентом поправки в закон "О высшем образовании". Согласно новшествам, правительство будет уполномочено определять форму, цели и сроки реорганизации государственных вузов и вводить временные механизмы управления. В таких случаях министр образования на время реорганизации будет уполномочен назначать исполняющего обязанности ректора и других временных руководителей на ключевые должности вузов. Первым таким механизмом станет временный орган управления – совет, который будет принимать решение во время слияния Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов. Минимальный срок реорганизации университетов, вероятно, составит полгода, но его могут продлить. На данный момент против слияния вузов уже открыто выступил академический совет Грузинского технического университета. ГТУ, в частности, видит в этом объединении потерю автономии вуза, существующего с 1922 года. Потепление в отношениях с США Еще одним заметным событием недели стал визит заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия в США. Это первый рабочий визит представителя власти Грузии на уровне МИДа после смены администрации в США. Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер, однако Тбилиси неоднократно призывал Вашингтон к существенной перезагрузке стратегического партнерства.Дарсалия встретился с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом и обсудил ключевые вопросы двусторонних отношений между Грузией и США, а также важность обновления стратегического партнерства, которое было приостановлено в 2024 году. Кроме того, Дарсалия в рамках визита говорил об углублении сотрудничества в различных сферах и о вопросе инвестиций. В общем, власти Грузии уверены, что в скором времени в отношениях между США и Грузии стоит ждать подвижек. Важный саммит На этой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Дубай, где принял участие во Всемирном правительственном саммите. Основным акцентом выступления премьера была важность Среднего коридора. Средний коридор – маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в страны Европы. Премьер отметил значимость Грузии как моста между Европой и Азией и заверил, что власти страны продолжат работать в этом направлении. Также в рамках саммита Кобахидзе провел ряд важных встреч, на которых в основном обсуждались возможные инвестиции и расширение сотрудничества со странами Ближнего Востока. А между тем Годовая инфляция (январь 2026 года к январю 2025 года) в Грузии составила 4,8% при целевом показателе 3%, сообщила Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущий месяц годовая инфляция (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года) в Грузии составила 4%. Отмечается, что больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,6%), в сферах здравоохранения (8,3%), гостиниц и ресторанов (8,1%), на алкогольную и табачную продукцию (3,5%) и в области образования (2,2%). Тем временем снизились цены на связь (4,6%), отдых и развлечения (2,5%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (0,6%), а также на транспорт (0,3%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

