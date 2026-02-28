https://sputnik-georgia.ru/20260228/tv-pod-sanktsiyami-mezhdunarodnye-poslaniya-i-dostizheniya-ekonomiki--gruziya-za-nedelyu-297372022.html

ТВ под санкциями, международные послания и достижения экономики – Грузия за неделю

ТВ под санкциями, международные послания и достижения экономики – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 28.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-28T18:19+0400

2026-02-28T18:19+0400

2026-02-28T18:19+0400

грузия

новости

украина

великобритания

турция

шалва папуашвили

владимир зеленский

ираклий кобахидзе

европарламент

еврокомиссия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24575/77/245757728_0:81:3000:1769_1920x0_80_0_0_fbd390bb7f897f287f3ffcb00a3238f9.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Британские санкции Самой обсуждаемой новостью недели стало введение Великобританией санкций против лояльных к грузинским властям телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ". Причиной британцы назвали "распространение дезинформации о конфликте на Украине". В итоге в отношении грузинских телекомпаний применены такие меры, как замораживание активов, дисквалификация директоров и ограничения на предоставление трастовых услуг. В ответ власти Грузии назвали санкции "продолжением шантажа страны иностранными силами". Для дачи разъяснений в МИД Грузии даже был вызван посол Великобритании в Тбилиси, которого попросили представить конкретные доказательства дезинформации. На фоне скандала премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государство обеспечит защиту телекомпаний, попавших под санкции Великобритании, чтобы они могли продолжать работу без ограничений. Между тем новые учредители холдинга "Имеди" заявили о создании в Грузии ни много ни мало – собственного коммерческого банка "Банка Имеди". Его планируется открыть в течение нескольких месяцев при поддержке партнеров и с соблюдением всех необходимых процедур. Новая критика Европарламента На этой неделе вопрос Грузии рассматривался и в Европарламенте. Комитет по иностранным делам рассмотрел отчет о заключениях Еврокомиссии по Грузии, подготовленный депутатом Европарламента от Литвы Расой Юкнявичене. В документе власти Грузии названы "де-факто властями". При этом подчеркивается, что Европарламент по-прежнему считает президентом страны пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Также в нем отмечено, что, несмотря на "формальный статус страны-кандидата", правящая партия фактически "обратила вспять курс на европейскую интеграцию", а ее заявления о приоритетности вступления в ЕС противоречат риторике и действиям представителей власти. В целом власти Грузии рассматриваемый в Европарламенте документ не восприняли серьезно. Кобахидзе обвинил депутатов в необъективности, а депутаты правящей партии и вовсе заявили, что для них такие документы не имеют никакого значения. Обострение отношений с ЕС На этой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме грузинской оппозиции отметила, что приостановка действия безвизового режима с ЕС может затронуть всех граждан Грузии, если "руководство страны не решит существующие проблемы". По ее словам, хотя в ЕС пока нет единого мнения по вопросу санкций, обсуждения продолжаются, и рассматриваются меры против лиц, "ответственных за откат от демократии и нарушения прав человека". В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что нынешнее руководство Евросоюза ведет себя как шантажист, пытаясь давить на Грузию и ставя народ перед выбором между свободой и безвизовым режимом. Папуашвили подчеркнул, что попытки ЕС диктовать свои условия, назначать судей и прокуроров или принимать законы против воли народа недопустимы, и что грузинский народ не примет подобные манипуляции. Скандал с Украиной Еще более громким оказался скандал, связанный со словами председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили в адрес президента Украины Владимира Зеленского. "Он неблагодарный человек, и не я говорю это первым. Первым об этом сказал президент США. Проявите немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни к Америке, ни к Грузии", – отметил он. По мнению спикера парламента Грузии, Тбилиси поддерживает украинский народ, но не власти страны, поэтому голосует за резолюции в поддержку Украины. В результате в интернет-пространстве разразилась полемика между Папуашвили и спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Последний заявил, что поддержка резолюций в Генассамблее ООН сегодня является "минимальным уровнем приличия", а не подвигом или благотворительностью. В ответ Папуашвили напомнил Стефанчуку о развитии отношений Грузии и Украины и обвинил Киев во вмешательстве в дела Грузии. Экономический успех На фоне политических разборок в стране с успехом прошел бизнес-форум Грузии, Турции и Азербайджана. Он собрал до 400 гостей и заслужил высокие оценки, в том числе сравнение с Международным экономическим форумом в Давосе. Его озвучил министр торговли Турции Омер Болат. На форуме также присутствовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики Грузии Мариам Квривишвили. Высокие гости Грузии сделали акцент на развитии торговых отношений между странами, важности инвестиций и развитии энергопроектов трех стран. По мнению сторон, формат трехстороннего экономического сотрудничества и форум деловых кругов являются важным шагом на пути дальнейшего углубления торговых и инвестиционных отношений между Грузией, Азербайджаном и Турцией. А между тем Средний показатель реального роста ВВП в январе 2026 года составил 7,9%. Реальный экономический рост в Грузии в декабре в прошлом году составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2026 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, а также горнодобывающей промышленности и гостиничного и ресторанного дела. Между тем спад зафиксирован в сферах строительства и торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20260227/sanktsii-pokazali-kto-yavlyaetsya-legitimnoy-siloy-v-gruzii--premer-297358966.html

https://sputnik-georgia.ru/20260224/net-i-nameka-na-pravdu-v-gruzii-raskritikovali-proekt-doklada-evroparlamenta-297300892.html

https://sputnik-georgia.ru/20260227/gruziya-pod-davleniem-es-reaktsiya-tbilisi-na-shantazh-i-ugrozu-lisheniya-bezviza-297354949.html

https://sputnik-georgia.ru/20260225/gruziya-delaet-eto-dlya-naroda-ukrainy-papuashvili-vyskazalsya-o-neblagodarnosti-zelenskogo-297324953.html

https://sputnik-georgia.ru/20260227/biznes-forum-v-gruzii-ili-mini-davosskiy-forum--glavnye-poslaniya-297351808.html

https://sputnik-georgia.ru/20260228/naskolko-vyrosla-ekonomika-gruzii-i-pochemu--dannye-statistiki-297363812.html

украина

великобритания

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

грузия, новости, украина, великобритания, турция, шалва папуашвили, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, европарламент, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины, обзоры