https://sputnik-georgia.ru/20260228/tv-pod-sanktsiyami-mezhdunarodnye-poslaniya-i-dostizheniya-ekonomiki--gruziya-za-nedelyu-297372022.html
ТВ под санкциями, международные послания и достижения экономики – Грузия за неделю
ТВ под санкциями, международные послания и достижения экономики – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 28.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-28T18:19+0400
2026-02-28T18:19+0400
2026-02-28T18:19+0400
грузия
новости
украина
великобритания
турция
шалва папуашвили
владимир зеленский
ираклий кобахидзе
европарламент
еврокомиссия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24575/77/245757728_0:81:3000:1769_1920x0_80_0_0_fbd390bb7f897f287f3ffcb00a3238f9.jpg
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Британские санкции Самой обсуждаемой новостью недели стало введение Великобританией санкций против лояльных к грузинским властям телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ". Причиной британцы назвали "распространение дезинформации о конфликте на Украине". В итоге в отношении грузинских телекомпаний применены такие меры, как замораживание активов, дисквалификация директоров и ограничения на предоставление трастовых услуг. В ответ власти Грузии назвали санкции "продолжением шантажа страны иностранными силами". Для дачи разъяснений в МИД Грузии даже был вызван посол Великобритании в Тбилиси, которого попросили представить конкретные доказательства дезинформации. На фоне скандала премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государство обеспечит защиту телекомпаний, попавших под санкции Великобритании, чтобы они могли продолжать работу без ограничений. Между тем новые учредители холдинга "Имеди" заявили о создании в Грузии ни много ни мало – собственного коммерческого банка "Банка Имеди". Его планируется открыть в течение нескольких месяцев при поддержке партнеров и с соблюдением всех необходимых процедур. Новая критика Европарламента На этой неделе вопрос Грузии рассматривался и в Европарламенте. Комитет по иностранным делам рассмотрел отчет о заключениях Еврокомиссии по Грузии, подготовленный депутатом Европарламента от Литвы Расой Юкнявичене. В документе власти Грузии названы "де-факто властями". При этом подчеркивается, что Европарламент по-прежнему считает президентом страны пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Также в нем отмечено, что, несмотря на "формальный статус страны-кандидата", правящая партия фактически "обратила вспять курс на европейскую интеграцию", а ее заявления о приоритетности вступления в ЕС противоречат риторике и действиям представителей власти. В целом власти Грузии рассматриваемый в Европарламенте документ не восприняли серьезно. Кобахидзе обвинил депутатов в необъективности, а депутаты правящей партии и вовсе заявили, что для них такие документы не имеют никакого значения. Обострение отношений с ЕС На этой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме грузинской оппозиции отметила, что приостановка действия безвизового режима с ЕС может затронуть всех граждан Грузии, если "руководство страны не решит существующие проблемы". По ее словам, хотя в ЕС пока нет единого мнения по вопросу санкций, обсуждения продолжаются, и рассматриваются меры против лиц, "ответственных за откат от демократии и нарушения прав человека". В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что нынешнее руководство Евросоюза ведет себя как шантажист, пытаясь давить на Грузию и ставя народ перед выбором между свободой и безвизовым режимом. Папуашвили подчеркнул, что попытки ЕС диктовать свои условия, назначать судей и прокуроров или принимать законы против воли народа недопустимы, и что грузинский народ не примет подобные манипуляции. Скандал с Украиной Еще более громким оказался скандал, связанный со словами председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили в адрес президента Украины Владимира Зеленского. "Он неблагодарный человек, и не я говорю это первым. Первым об этом сказал президент США. Проявите немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни к Америке, ни к Грузии", – отметил он. По мнению спикера парламента Грузии, Тбилиси поддерживает украинский народ, но не власти страны, поэтому голосует за резолюции в поддержку Украины. В результате в интернет-пространстве разразилась полемика между Папуашвили и спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Последний заявил, что поддержка резолюций в Генассамблее ООН сегодня является "минимальным уровнем приличия", а не подвигом или благотворительностью. В ответ Папуашвили напомнил Стефанчуку о развитии отношений Грузии и Украины и обвинил Киев во вмешательстве в дела Грузии. Экономический успех На фоне политических разборок в стране с успехом прошел бизнес-форум Грузии, Турции и Азербайджана. Он собрал до 400 гостей и заслужил высокие оценки, в том числе сравнение с Международным экономическим форумом в Давосе. Его озвучил министр торговли Турции Омер Болат. На форуме также присутствовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики Грузии Мариам Квривишвили. Высокие гости Грузии сделали акцент на развитии торговых отношений между странами, важности инвестиций и развитии энергопроектов трех стран. По мнению сторон, формат трехстороннего экономического сотрудничества и форум деловых кругов являются важным шагом на пути дальнейшего углубления торговых и инвестиционных отношений между Грузией, Азербайджаном и Турцией. А между тем Средний показатель реального роста ВВП в январе 2026 года составил 7,9%. Реальный экономический рост в Грузии в декабре в прошлом году составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2026 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, а также горнодобывающей промышленности и гостиничного и ресторанного дела. Между тем спад зафиксирован в сферах строительства и торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20260227/sanktsii-pokazali-kto-yavlyaetsya-legitimnoy-siloy-v-gruzii--premer-297358966.html
https://sputnik-georgia.ru/20260224/net-i-nameka-na-pravdu-v-gruzii-raskritikovali-proekt-doklada-evroparlamenta-297300892.html
https://sputnik-georgia.ru/20260227/gruziya-pod-davleniem-es-reaktsiya-tbilisi-na-shantazh-i-ugrozu-lisheniya-bezviza-297354949.html
https://sputnik-georgia.ru/20260225/gruziya-delaet-eto-dlya-naroda-ukrainy-papuashvili-vyskazalsya-o-neblagodarnosti-zelenskogo-297324953.html
https://sputnik-georgia.ru/20260227/biznes-forum-v-gruzii-ili-mini-davosskiy-forum--glavnye-poslaniya-297351808.html
https://sputnik-georgia.ru/20260228/naskolko-vyrosla-ekonomika-gruzii-i-pochemu--dannye-statistiki-297363812.html
украина
великобритания
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24575/77/245757728_268:0:2733:1849_1920x0_80_0_0_791e6ada5ccfb61d49027dc828e7890d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
грузия, новости, украина, великобритания, турция, шалва папуашвили, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, европарламент, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины, обзоры
грузия, новости, украина, великобритания, турция, шалва папуашвили, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, европарламент, еврокомиссия, обострение ситуации вокруг украины, обзоры
ТВ под санкциями, международные послания и достижения экономики – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
Самой обсуждаемой новостью недели стало введение Великобританией санкций против лояльных к грузинским властям телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ". Причиной британцы назвали "распространение дезинформации о конфликте на Украине".
В итоге в отношении грузинских телекомпаний применены такие меры, как замораживание активов, дисквалификация директоров и ограничения на предоставление трастовых услуг.
В ответ власти Грузии назвали санкции "продолжением шантажа страны иностранными силами". Для дачи разъяснений в МИД Грузии даже был вызван посол Великобритании в Тбилиси, которого попросили представить конкретные доказательства дезинформации.
На фоне скандала премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государство обеспечит защиту телекомпаний, попавших под санкции Великобритании, чтобы они могли продолжать работу без ограничений.
Между тем новые учредители холдинга "Имеди" заявили о создании в Грузии ни много ни мало – собственного коммерческого банка "Банка Имеди". Его планируется открыть в течение нескольких месяцев при поддержке партнеров и с соблюдением всех необходимых процедур.
Новая критика Европарламента
На этой неделе вопрос Грузии рассматривался и в Европарламенте. Комитет по иностранным делам рассмотрел отчет о заключениях Еврокомиссии по Грузии, подготовленный депутатом Европарламента от Литвы Расой Юкнявичене.
В документе власти Грузии названы "де-факто властями". При этом подчеркивается, что Европарламент по-прежнему считает президентом страны пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Также в нем отмечено, что, несмотря на "формальный статус страны-кандидата", правящая партия фактически "обратила вспять курс на европейскую интеграцию", а ее заявления о приоритетности вступления в ЕС противоречат риторике и действиям представителей власти.
В целом власти Грузии рассматриваемый в Европарламенте документ не восприняли серьезно. Кобахидзе обвинил депутатов в необъективности, а депутаты правящей партии и вовсе заявили, что для них такие документы не имеют никакого значения.
Обострение отношений с ЕС
На этой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме грузинской оппозиции отметила, что приостановка действия безвизового режима с ЕС может затронуть всех граждан Грузии, если "руководство страны не решит существующие проблемы".
По ее словам, хотя в ЕС пока нет единого мнения по вопросу санкций, обсуждения продолжаются, и рассматриваются меры против лиц, "ответственных за откат от демократии и нарушения прав человека".
В ответ на это председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что нынешнее руководство Евросоюза ведет себя как шантажист, пытаясь давить на Грузию и ставя народ перед выбором между свободой и безвизовым режимом.
Папуашвили подчеркнул, что попытки ЕС диктовать свои условия, назначать судей и прокуроров или принимать законы против воли народа недопустимы, и что грузинский народ не примет подобные манипуляции.
Еще более громким оказался скандал, связанный со словами председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
"Он неблагодарный человек, и не я говорю это первым. Первым об этом сказал президент США. Проявите немного благодарности. Зеленский не проявляет благодарности ни к Америке, ни к Грузии", – отметил он.
По мнению спикера парламента Грузии, Тбилиси поддерживает украинский народ, но не власти страны, поэтому голосует за резолюции в поддержку Украины. В результате в интернет-пространстве разразилась полемика между Папуашвили и спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
Последний заявил, что поддержка резолюций в Генассамблее ООН сегодня является "минимальным уровнем приличия", а не подвигом или благотворительностью. В ответ Папуашвили напомнил Стефанчуку о развитии отношений Грузии и Украины и обвинил Киев во вмешательстве в дела Грузии.
На фоне политических разборок в стране с успехом прошел бизнес-форум Грузии, Турции и Азербайджана. Он собрал до 400 гостей и заслужил высокие оценки, в том числе сравнение с Международным экономическим форумом в Давосе. Его озвучил министр торговли Турции Омер Болат.
На форуме также присутствовали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики Грузии Мариам Квривишвили. Высокие гости Грузии сделали акцент на развитии торговых отношений между странами, важности инвестиций и развитии энергопроектов трех стран.
По мнению сторон, формат трехстороннего экономического сотрудничества и форум деловых кругов являются важным шагом на пути дальнейшего углубления торговых и инвестиционных отношений между Грузией, Азербайджаном и Турцией.
Средний показатель реального роста ВВП в январе 2026 года составил 7,9%. Реальный экономический рост в Грузии в декабре в прошлом году составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
По данным Национальной службы статистики "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в январе 2026 года внесли сферы информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, а также горнодобывающей промышленности и гостиничного и ресторанного дела.
Между тем спад зафиксирован в сферах строительства и торговли.