Важные визиты, конфликт на Ближнем Востоке и новые решения – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 07.03.2026, Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри ГрузииПора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Грузия и конфликт на Ближнем ВостокеСамой обсуждаемой темой в Грузии стал конфликт на Ближнем Востоке и его возможные последствия для Грузии. США и Израиль продолжают наносить серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществляет ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнёрские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Позаботилось правительство и о своих гражданах, которые не смогли улететь из Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и других ближневосточных стран. По решению МИД Грузии на этой неделе были назначены специальные рейсы, которые вернули на родину более 300 человек. А между тем в Грузии в связи с конфликтом начался очередной скандал, который получил продолжение в уголовном деле. Такое прощать нельзя – в Грузии комментируют новое заявление экс-министра обороны страны>>Несколько оппозиционных политиков прямо заявили об усилении позиций Ирана в Грузии, а экс-министр обороны Тина Хидашели, которая является основателем НПО "Гражданская идея", заявила о том, что в Грузии функционирует т. н. "университет", который поддерживает Иран и является фактически "школой террористов". В ответ на это Служба государственной безопасности начала расследование и пообещала, что авторам заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, в том числе им будет предоставлена возможность хотя бы в рамках расследования указать на какой-либо конкретный факт. Новое объединение Ещё одним обсуждаемым событием стало объединение девяти оппозиционных партий Грузии под названием "Альянс оппозиции". Среди входящих в новое объединение – "Коалиция за перемены", "Единое нацдвижение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы". Враждебная деятельность в стране должна наказываться – Каладзе о заявлениях оппозиции>>По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. Новое объединение уже вызвало резкую реакцию со стороны парламентского большинства и части оппозиции, которые считают такое объединение антигосударственным и объединением без будущего. Потепление отношений с США Ещё одним знаковым событием для Грузии стал визит парламентской делегации в США для участия в конференции "Альянс суверенных государств". На конференции грузинская делегация сделала акцент на общих ценностях Грузии и США и выразила надежду на углубление грузино-американских отношений и защиту демократии от иностранного влияния. Депутаты парламента Грузии также получили возможность встретиться с представителями Сената и Конгресса США и обсудить важные темы. Основной темой были грузино-американские отношения и ситуация в Среднем коридоре, который связывает между собой Европу и Азию через территорию Грузии. Также грузинская делегация дала совет конгрессменам внимательно изучать те законодательные инициативы, представляемые в Конгресс, которые явно носят антигрузинский характер, чтобы не навредить той позитивной динамике, которая появилась в отношениях Грузии и США. Визит стратегического партнера Ещё одной главной темой недели стал визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Грузию. На этот раз встреча прошла в Кахети. Стороны еще раз подтвердили стратегическое партнёрство и обсудили дальнейшее развитие отношений между странами, сделав акцент на развитии торговли и туризма. Однако самым ярким моментом визита стали не политические заявления, а виртуозная игра премьер-министра Армении на барабанах во время ужина с Кобахидзе. Среди гостей были члены кабинетов министров двух стран. В неформальной атмосфере Пашинян сел за ударную установку и аккомпанировал грузинской певице Мариам Шенгелия. Видео обошло все соцсети и набрало тысячи лайков и комментариев. Новшества для Грузии На этой неделе парламент Грузии принял поправки в закон "О грантах", ужесточающих правила получения иностранного финансирования. Под понятие "гранты" попали средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются для деятельности с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. Под понятие гранта также попали средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии. Теперь у иностранных доноров есть время до 5 апреля получить разрешения на все уже выданные и планируемые гранты. В противном случае правительство Грузии обещает принять меры. В Грузии ужесточена выдача иностранных грантов – подробности>>Ещё одним новшеством недели стала инициатива о повышении штрафов за нарушение правил дорожной безопасности. В ряде самых распространённых нарушений в Грузии штрафы планируется увеличить вдвое. А между тем Годовая инфляция (февраль 2026 года к февралю 2025 года) в Грузии составила 4,6% при целевом показателе 3%. За предыдущий месяц годовая инфляция (январь 2026 года к январю 2025 года) в Грузии составила 4,8%. Больше всего в феврале цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (9,5%), в сферах гостиниц и ресторанов (7,2%), здравоохранения (5,9%), на алкогольную и табачную продукцию (4,2%), в области образования (2,1%) и на коммунальные услуги (0,2%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

