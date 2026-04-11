Визит Алиева, громкое дело Авалиани, новшества и инициативы – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 11.04.2026, Sputnik Грузия
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Визит недели Главным событием прошедшей недели стал визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию. На встречах в Тбилиси азербайджанский лидер обсуждал вопросы дальнейшего сотрудничества между странами. Основными темами визита стали развитие двухсторонних отношений и будущее Южного Кавказа на фоне происходящих в мире событий. Стороны отметили, что Грузия и Азербайджан не раз доказали, что являются надежными и ответственными партнерами, в том числе в международных энергетических и транспортных проектах. Кроме того, президент Азербайджана во время визита в Грузию дал понять, что Азербайджан заинтересован в транспортировке газа через Грузию, а также в совместных инвестициях в третьи страны. Важное соглашение Также в Грузии на этой неделе побывал министр иностранных дел Казахстана Ермер Кошербаев. На встречах в Тбилиси глава МИД Казахстана и власти Грузии особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. Стороны подчеркнули сотрудничество Грузии и Казахстана в процессе развития "Среднего коридора". Также Кершембаев со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Грузии и Республики Казахстан на 2026-2027 годы. Соглашение по уверению сторон должно еще более укрепить контакты на дипломатическом уровне между двумя странами. Борьба с пластиком откладывается На этой неделе стало известно, что правительство Грузии учло недовольство бизнеса по планируемому введению в стране полного запрета пластиковых бутылок с 1 января 2027 года. Введение регулирования производства, импорта и размещения на рынке напитков в пластиковых бутылках отложено на четыре года. По мнению экспертов, изъятие пластиковых бутылок с рынка фактически привело бы к исчезновению газированных напитков объемом 2 литра и более, поскольку производство стеклянной тары аналогичного объема привело бы к удорожанию себестоимости напитка не менее чем на 50%. Также возросла бы стоимость производства напитков, расфасованных в тару других размеров, примерно на 20-30%. Кроме того, по мнению бизнеса, вступление в силу запрета на пластиковые бутылки означает значительные финансовые потери и создаст необходимость серьезной оптимизации численности сотрудников. Одобрение МВФ На этой неделе Международный валютный фонд завершил свою миссию консультаций в Грузии с положительным прогнозом для страны. А именно: оставил прогноз роста экономики Грузии неизменным – на уровне 5,3% в 2026 году. Правда, ожидается рост инфляции до 5%.В частности, в МВФ предупреждают: в первой половине 2026 года инфляция останется высокой – ее будут подгонять растущие цены на топливо и электроэнергию. Однако к середине 2027 года ситуация должна стабилизироваться."Кукушка" возвращается Правительство Грузии приняло решение восстановить исторический поезд Боржоми-Бакуриани, известный как "Кукушка", который не функционирует с 2020 года. В правительстве подчеркивают, что проект имеет важное значение для развития туризма. Строительство единственной на сегодняшний день в Грузии узкоколейной железнодорожной линии между горными курортами Боржоми и Бакуриани началось летом 1897 года и из-за сложных климатических условий длилось четыре года. Длина линии 37,2 километра, но ввиду сложности рельефа дорога занимает 2,5 часа. По железной дороге между Боржоми и Бакуриани долгое время ходил маленький паровоз, в связи с чем и за нынешними железнодорожными составами закрепилось название "Кукушка". Громкий приговор Тбилисский городской суд на этой неделе избрал наказание несовершеннолетним, виновным в гибели 27-летнего учителя математики Гиги Авалиани. Смерть молодого репетитора и студента медицинского вуза Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы он три недели находился в коме и скончался 24 октября 2025 года. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка. Рикадзе и Габашвили были признаны виновными в умышленном причинении тяжких телесных повреждений группой лиц, повлекшем смерть, а также в организации и участии в групповом насилии, а Чиковани – в организации и участии в групповом насилии. Решением судьи Ромео Ткешелашвили, Александр Габашвили и Георгий Рикадзе были приговорены к 14 годам лишения свободы, а Деметре Чиковани – к 9 годам. Из-за возраста заключенных срок отбывания наказания каждому был сокращен в соответствии с Кодексом несовершеннолетних на четверть, и, таким образом, Рикадзе и Габашвили проведут в тюрьме 10 с половиной лет каждый, а Деметре Чиковани – 6 лет и 9 месяцев. А между тем Азиатский банк развития повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год с 5 до 5,5%, говорится в отчете финансового института. Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2026 года составил 8,8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-феврале – 8,4%. "Темпы роста валового внутреннего продукта страны замедлятся с 7,5% в 2025 году до 5,5% в 2026 году", – говорится в отчете. В 2027 году АБР прогнозирует рост ВВП на уровне 5,2%.
