https://sputnik-georgia.ru/20260425/raskol-v-oppozitsii-kadrovye-perestanovki-i-skandal-s-poslom-es--gruziya-za-nedelyu-298301442.html

Раскол в оппозиции, кадровые перестановки и скандал с послом ЕС – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 25.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-25T18:40+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_0:19:800:469_1920x0_80_0_0_df2fb8ed928cb7b3e424f4d4d6f21802.jpg

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандал недели Пожалуй, самым комментируемым событием уходящей недели стало заявление посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского. По информации грузинских телеканалов, Герчинский, присутствовавший в Брюсселе на фотовыставке "Грузия в фокусе", заявил, что Тбилиси находится "на неправильной траектории", при этом выразив надежду, что Грузия все же вернется на европейский путь, а не в свое "темное прошлое". Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие лидеры правящей партии назвали заявление Герчинского тревожным и даже "прямой угрозой грузинскому народу". Теперь послу придется давать разъяснения в МИД Грузии, куда он в связи со своим высказыванием вызван. Саакашвили как повод разногласий А вот самой обсуждаемой темой последних дней стал возможный раскол оппозиционного альянса, созданного пару месяцев назад. Внести смуту в ряды соратников по борьбе с действующей властью смог третий президент Грузии Михаил Саакашвили своими заявлениями из тюрьмы. В частности, экс-президент Грузии раскритиковал оппозицию за бездействие. По его мнению, оппозиционные политики "ненавидят народ" и не хотят выходить из зоны комфорта. Такие заявления, конечно, вызвали негодование в альянсе, особенно среди бывших сторонников Саакашвили, которые заявили, что это неуважение к решениям альянса и попытка стать его лидером, диктуя условия. После критики ряда оппозиционных партий возмутились уже и члены альянса – представители основанной экс-президентом партии "Единое национальное движение". Официальных заявлений о выходе из альянса никто пока не делал, но то, что в объединении серьезный раскол, очевидно: его участники проигнорировали как и последнюю встречу альянса, так и встречу его лидеров с послом Великобритании. В самом альянсе к такому демаршу отнеслись спокойно, отметив, что "силой никого удерживать не будут".Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" предрекли полный провал идеи альянса оппозиции, обозначив, что у "искусственно созданных по указке Запада организаций никогда не будет будущего". Громкие кадровые перестановки На этой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о масштабных кадровых перестановках в силовых структурах Грузии. Так, Мамука Мдинарадзе, занимавший ранее пост главы Службы государственной безопасности с сентября 2025 года перейдет в аппарат правительства Грузии на должность государственного министра по вопросам координации деятельности правоохранительных органов. СГБ Грузии возглавит бывший министр внутренних дел страны Гела Геладзе, а на его должность в МВД поставят бывшего главу Аджарской Автономной Республики Сулхана Тамазашвили. Что касается правительства Аджарии, то на должность его главы представлен бывший посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. Примечательно, что у Патарадзе есть опыт работы на этой должности, так как он уже возглавлял аджарское правительство с 2016 по 2022 год. Грузия как лидер Грузия стала официальным председателем Форума по сотрудничеству в сфере безопасности (FSC) ОБСЕ, приоритетами работы которого объявлены прозрачность и снижение рисков в вопросах мировой безопасности. При этом Грузия планирует начать с усиления соответствия Кодексу поведения ОБСЕ по военно-политическим аспектам безопасности, включая обмен передовым опытом в отношении национальных механизмов исполнения и мер поддержки их эффективного использования. Грузия будет страной-председателем форума до 4 сентября 2026 года, после чего председательство перейдет к Соединенному Королевству. Новшество недели Среди событий недели — новая программа агрофинансирования. Ее цель – создание единой, интегрированной, прозрачной и ориентированной на результат системы для помощи фермерам средних хозяйств и облегчение их доступа к финансам. Программа предусматривает внедрение современных инструментов и механизмов, разработку баз данных и укрепление системы мониторинга, что, по задумке авторов проекта, должно обеспечить непрерывный анализ процессов, оценку результатов и эффективное использование бюджетных средств. А между тем Доходы Грузии от международных путешественников в первом квартале 2026 года составили 829,8 миллиона долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году выросли на 0,46%. Наибольшую сумму в первом квартале 2026 года потратили визитеры из ЕС – 140,7 миллиона долларов. На втором месте граждане РФ – 124,3 миллиона долларов. Третье место у граждан Турции, которые потратили в Грузии с января по март 120,1 миллиона долларов. При этом в первом квартале 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом 2025 годом, доход от граждан России снизился на 29,09%, а от путешественников из стран ЕС, наоборот, вырос на 36,34%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Робинзон Начкебия

Новости

ru_GE

