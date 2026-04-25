Раскол в оппозиции, кадровые перестановки и скандал с послом ЕС – Грузия за неделю
Раскол в оппозиции, кадровые перестановки и скандал с послом ЕС – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 25.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-25T18:40+0400
2026-04-25T18:40+0400
2026-04-25T18:40+0400
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандал недели Пожалуй, самым комментируемым событием уходящей недели стало заявление посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского. По информации грузинских телеканалов, Герчинский, присутствовавший в Брюсселе на фотовыставке "Грузия в фокусе", заявил, что Тбилиси находится "на неправильной траектории", при этом выразив надежду, что Грузия все же вернется на европейский путь, а не в свое "темное прошлое". Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие лидеры правящей партии назвали заявление Герчинского тревожным и даже "прямой угрозой грузинскому народу". Теперь послу придется давать разъяснения в МИД Грузии, куда он в связи со своим высказыванием вызван. Саакашвили как повод разногласий А вот самой обсуждаемой темой последних дней стал возможный раскол оппозиционного альянса, созданного пару месяцев назад. Внести смуту в ряды соратников по борьбе с действующей властью смог третий президент Грузии Михаил Саакашвили своими заявлениями из тюрьмы. В частности, экс-президент Грузии раскритиковал оппозицию за бездействие. По его мнению, оппозиционные политики "ненавидят народ" и не хотят выходить из зоны комфорта. Такие заявления, конечно, вызвали негодование в альянсе, особенно среди бывших сторонников Саакашвили, которые заявили, что это неуважение к решениям альянса и попытка стать его лидером, диктуя условия. После критики ряда оппозиционных партий возмутились уже и члены альянса – представители основанной экс-президентом партии "Единое национальное движение". Официальных заявлений о выходе из альянса никто пока не делал, но то, что в объединении серьезный раскол, очевидно: его участники проигнорировали как и последнюю встречу альянса, так и встречу его лидеров с послом Великобритании. В самом альянсе к такому демаршу отнеслись спокойно, отметив, что "силой никого удерживать не будут".Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" предрекли полный провал идеи альянса оппозиции, обозначив, что у "искусственно созданных по указке Запада организаций никогда не будет будущего". Громкие кадровые перестановки На этой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о масштабных кадровых перестановках в силовых структурах Грузии. Так, Мамука Мдинарадзе, занимавший ранее пост главы Службы государственной безопасности с сентября 2025 года перейдет в аппарат правительства Грузии на должность государственного министра по вопросам координации деятельности правоохранительных органов. СГБ Грузии возглавит бывший министр внутренних дел страны Гела Геладзе, а на его должность в МВД поставят бывшего главу Аджарской Автономной Республики Сулхана Тамазашвили. Что касается правительства Аджарии, то на должность его главы представлен бывший посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. Примечательно, что у Патарадзе есть опыт работы на этой должности, так как он уже возглавлял аджарское правительство с 2016 по 2022 год. Грузия как лидер Грузия стала официальным председателем Форума по сотрудничеству в сфере безопасности (FSC) ОБСЕ, приоритетами работы которого объявлены прозрачность и снижение рисков в вопросах мировой безопасности. При этом Грузия планирует начать с усиления соответствия Кодексу поведения ОБСЕ по военно-политическим аспектам безопасности, включая обмен передовым опытом в отношении национальных механизмов исполнения и мер поддержки их эффективного использования. Грузия будет страной-председателем форума до 4 сентября 2026 года, после чего председательство перейдет к Соединенному Королевству. Новшество недели Среди событий недели — новая программа агрофинансирования. Ее цель – создание единой, интегрированной, прозрачной и ориентированной на результат системы для помощи фермерам средних хозяйств и облегчение их доступа к финансам. Программа предусматривает внедрение современных инструментов и механизмов, разработку баз данных и укрепление системы мониторинга, что, по задумке авторов проекта, должно обеспечить непрерывный анализ процессов, оценку результатов и эффективное использование бюджетных средств. А между тем Доходы Грузии от международных путешественников в первом квартале 2026 года составили 829,8 миллиона долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году выросли на 0,46%. Наибольшую сумму в первом квартале 2026 года потратили визитеры из ЕС – 140,7 миллиона долларов. На втором месте граждане РФ – 124,3 миллиона долларов. Третье место у граждан Турции, которые потратили в Грузии с января по март 120,1 миллиона долларов. При этом в первом квартале 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом 2025 годом, доход от граждан России снизился на 29,09%, а от путешественников из стран ЕС, наоборот, вырос на 36,34%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
аджария
великобритания
брюссель
Робинзон Начкебия
Робинзон Начкебия
Робинзон Начкебия
политика, грузия, аналитика, аджария, великобритания, брюссель, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, зураб патарадзе, обсе, единое национальное движение, обзоры
политика, грузия, аналитика, аджария, великобритания, брюссель, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, зураб патарадзе, обсе, единое национальное движение, обзоры
Раскол в оппозиции, кадровые перестановки и скандал с послом ЕС – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
Пожалуй, самым комментируемым событием уходящей недели стало заявление посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского.
По информации грузинских телеканалов, Герчинский, присутствовавший в Брюсселе на фотовыставке "Грузия в фокусе", заявил, что Тбилиси находится "на неправильной траектории", при этом выразив надежду, что Грузия все же вернется на европейский путь, а не в свое "темное прошлое".
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие лидеры правящей партии назвали заявление Герчинского тревожным и даже "прямой угрозой грузинскому народу". Теперь послу придется давать разъяснения в МИД Грузии, куда он в связи со своим высказыванием вызван.
Саакашвили как повод разногласий
А вот самой обсуждаемой темой последних дней стал возможный раскол оппозиционного альянса, созданного пару месяцев назад. Внести смуту в ряды соратников по борьбе с действующей властью смог третий президент Грузии Михаил Саакашвили своими заявлениями из тюрьмы.
В частности, экс-президент Грузии раскритиковал оппозицию за бездействие. По его мнению, оппозиционные политики "ненавидят народ" и не хотят выходить из зоны комфорта.
Такие заявления, конечно, вызвали негодование в альянсе, особенно среди бывших сторонников Саакашвили, которые заявили, что это неуважение к решениям альянса и попытка стать его лидером, диктуя условия.
После критики ряда оппозиционных партий возмутились уже и члены альянса – представители основанной экс-президентом партии "Единое национальное движение".
Официальных заявлений о выходе из альянса никто пока не делал, но то, что в объединении серьезный раскол, очевидно: его участники проигнорировали как и последнюю встречу альянса, так и встречу его лидеров с послом Великобритании. В самом альянсе к такому демаршу отнеслись спокойно, отметив, что "силой никого удерживать не будут".
Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" предрекли полный провал идеи альянса оппозиции, обозначив, что у "искусственно созданных по указке Запада организаций никогда не будет будущего".
Громкие кадровые перестановки
На этой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о масштабных кадровых перестановках в силовых структурах Грузии.
Так, Мамука Мдинарадзе, занимавший ранее пост главы Службы государственной безопасности с сентября 2025 года перейдет в аппарат правительства Грузии на должность государственного министра по вопросам координации деятельности правоохранительных органов.
СГБ Грузии возглавит бывший министр внутренних дел страны Гела Геладзе, а на его должность в МВД поставят бывшего главу Аджарской Автономной Республики Сулхана Тамазашвили.
Что касается правительства Аджарии, то на должность его главы представлен бывший посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе. Примечательно, что у Патарадзе есть опыт работы на этой должности, так как он уже возглавлял аджарское правительство с 2016 по 2022 год.
Грузия стала официальным председателем Форума по сотрудничеству в сфере безопасности (FSC) ОБСЕ, приоритетами работы которого объявлены прозрачность и снижение рисков в вопросах мировой безопасности.
При этом Грузия планирует начать с усиления соответствия Кодексу поведения ОБСЕ по военно-политическим аспектам безопасности, включая обмен передовым опытом в отношении национальных механизмов исполнения и мер поддержки их эффективного использования.
Грузия будет страной-председателем форума до 4 сентября 2026 года, после чего председательство перейдет к Соединенному Королевству.
Среди событий недели — новая программа агрофинансирования. Ее цель – создание единой, интегрированной, прозрачной и ориентированной на результат системы для помощи фермерам средних хозяйств и облегчение их доступа к финансам.
Программа предусматривает внедрение современных инструментов и механизмов, разработку баз данных и укрепление системы мониторинга, что, по задумке авторов проекта, должно обеспечить непрерывный анализ процессов, оценку результатов и эффективное использование бюджетных средств.
Доходы Грузии от международных путешественников в первом квартале 2026 года составили 829,8 миллиона долларов. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы в 2026 году выросли на 0,46%.
Наибольшую сумму в первом квартале 2026 года потратили визитеры из ЕС – 140,7 миллиона долларов. На втором месте граждане РФ – 124,3 миллиона долларов. Третье место у граждан Турции, которые потратили в Грузии с января по март 120,1 миллиона долларов.
При этом в первом квартале 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом 2025 годом, доход от граждан России снизился на 29,09%, а от путешественников из стран ЕС, наоборот, вырос на 36,34%.