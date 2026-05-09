Шпион, выйди вон! Громкие судебные приговоры и недовольство ЕС – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 09.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-09T18:29+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Уголовное дело недели Пожалуй, самым обсуждаемым событием недели стало задержание высокопоставленного сотрудника министерства финансов Грузии Георгия Удзилаури по обвинению в шпионаже. По данным следствия, Удзилаури систематически получал и передавал информацию иностранным спецслужбам, используя как текущую должность, так и контакты с занимаемой ранее должности, а также личные связи в различных ведомствах. И хотя СГБ Грузии не распространяет информацию, о какой стране идет речь, грузинские СМИ предположили, что речь идет об одном из государств Европы.К тому же позже государственный министр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе неожиданно для всех заявил, что "несколько стран Европы осуществляют в Грузии разведывательную работу в оживленном и интенсивном режиме". На дело наложен гриф "секретно", и все участники процесса подписали подписку о неразглашении. Сам Удзилаури вины не признает и сохраняет право на молчание. В случае подтверждения вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.Отголоски акций протеста Еще одним громким делом стало задержание пяти бывших и действующих сотрудников МВД Грузии за насилие над протестующими на акциях протеста 2024 года. Речь идет об избиении лидера оппозиции Левана Хабеишвили, участника акций протеста Звиада Маисашвили и журналиста оппозиционного телеканала Гурама Рогава. Все они, по данным прокуратуры, стали жертвами насилия со стороны сотрудников отряда особого назначения МВД Грузии в разные дни 2024 года.Примечательно, что за два года митингов это первые обвиняемые в насилии над протестующими. После арестов оппозиция обвинила власти в системном насилии. Ответ госминистра по координации правоохранительных органов Мамуки Мдинарадзе был таков: "Нет ни одного доказательства о системном характере преступления". Следствие продолжается. Важный визит Еще одной обсуждаемой темой недели стал визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. Ключевым событием поездки стала его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора в закрытом формате стороны признали, что в отношениях их стран есть "нерешенные проблемы и вопросы, но диалог надо поддерживать". Кобахидзе отметил, что, несмотря на сохраняющиеся разногласия, Тбилиси готов сделать все возможное для восстановления отношений с Киевом. Кроме этого, в рамках саммита грузинский премьер провел встречи с руководством ЕС и принял участие в дискуссии в формате круглого стола на тему "Укрепление связности и экономическая безопасность". В своем выступлении Кобахидзе акцентировал внимание на особой роли страны в обеспечении связности и рассказал о крупных инфраструктурных проектах, реализуемых для выполнения этой функции. Скандал на фоне саммита В то же время Европарламент вновь стал объектом критики официального Тбилиси.Дело в том, что Комитет по иностранным делам Европарламента принял очередной критический доклад по Грузии. Он был подготовлен с учетом отчета Еврокомиссии за 2025 год, и в нем были выражены опасения по поводу демократии, верховенства закона и европейской интеграции Грузии. "За" проголосовали 53 депутата, "против" – 14.В грузинской столице отчет назвали "оторванным от реальности", в котором тиражируется дезинформация путем целенаправленного искажения фактов и абсурдных обвинений. МИД Грузии назвал неприемлемыми шантаж и угрозы в адрес грузинского общества, что, по оценке ведомства, представляет собой прямое вмешательство во внутреннюю политику страны и вызывает обеспокоенность любого суверенного государства. По мнению внешнеполитического ведомства, подобное "несправедливое отношение со стороны Европарламента подрывает отношения между Грузией и Евросоюзом и наносит ущерб общим интересам". Приговор недели Тбилисский горсуд на этой неделе завершил рассмотрение дела о попытке штурма здания администрации президента Грузии 4 октября и признал всех организаторов и часть участников виновными в организации группового насилия и в штурме государственного здания. Организаторы протеста и попытки штурма – Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Лаша Беридзе, Ираклий Надирадзе и Паата Манжгаладзе, получили по 7 лет лишения свободы. А участники акций – от 2 до 5 лет тюрьмы. Вечером 4 октября 2025 года участники акции протеста во время голосования на муниципальных выборах попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом, по их словам, "передачу власти народу". В ответ правоохранители применили против них спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали до 25 полицейских, 15-ти из которых потребовалась госпитализация. А между тем Ставка рефинансирования, от уровня которой зависят кредиты, впервые с весны 2024 года увеличилась с 8 до 8,25%. Причиной стал рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке и уровень инфляции в 5,9% вместо прогнозируемых 3%. Нацбанк утверждает: ужесточение монетарной политики носит превентивный характер, и все это делается, чтобы застраховать стабильный уровень цен в стране.

Робинзон Начкебия

