https://sputnik-georgia.ru/20260523/vazhnyy-dogovor-s-baku-pismo-lideram-es-i-borba-s-yazykom-nenavisti--gruziya-za-nedelyu-298797832.html

Важный договор с Баку, письмо лидерам ЕС и борьба с языком ненависти – Грузия за неделю

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 23.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-23T18:09+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Важное соглашение Между Тбилиси и Баку на этой неделе было подписано соглашение о продлении договора купли-продажи газа с Азербайджаном на 20 лет. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, страна будет получать газ по социальному тарифу. Несмотря на то что сторонам из-за коммерческой тайны запрещено оглашать цену поставок, Кобахидзе упомянул "огромную выгоду для государства". Также Грузия смогла договорится с Азербайджаном о возобновлении работы нефтепровода Баку-Тбилиси-Супса, который не функционировал последние три года. По словам главы грузинского правительства, после задействования трубопровода Грузия сможет ежегодно получать десятки миллионов лари дохода. Приговор недели Тбилисский горсуд признал председателя политсовета партии "Единое национальное движение" и бывшего главу этой партии Левана Хабеишвили виновным в саботаже и в публичных призывах к свержению власти, приговорив к 2 годам и шести месяцам лишения свободы. На суде прокуратуре не удалось представить достаточно доказательств для того, чтобы доказать вину Хабеишвили в обещании взятки должностному лицу, поэтому обвинение было переквалифицировано на "Саботаж". В частности, Хабеишвили обвиняли в том, что он систематически распространял в публичном пространстве призывы к свержению власти и обещал сотрудникам Департамента специальных задач МВД передать 200 тысяч долларов в том случае, если они откажутся от участия в учениях и от выполнения возложенных на них служебных обязанностей. Обострение отношений с ЕС На этой неделе премьер Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европарламента Роберте Метсоле, в котором поднял вопросы стратегического курса Европейского союза и ценностных основ сотрудничества. Причиной стали события на акции в столице Дании, когда активисты обвинили транспортную компанию A.P. Moller-Maersk в доставке военного снаряжения и оружия в Израиль и заблокировали вход в здание. В итоге полиция Копенгагена применила силу и 20 участников акции были задержаны и обвинены в незаконном проникновении и нарушении порядка. Активисты сообщали о жестких действиях со стороны сил правопорядка. Так вот, в своем письме Кобахидзе отметил, что разгон активистов был жестоким, назвал их действия "мирной демонстрацией", а также призвал лидеров ЕС оценить насилие полиции. По мнению премьера, существующая ситуация "создает опасность того, что Европа может превратиться не в эталон защиты этих ценностей, а в пример их игнорирования и грубого нарушения". Наконец, Ираклий Кобахидзе потребовал ответа для Грузии, в частности, внести ясность в то, каков план Евросоюза, в каком направлении развиваются события внутри объединения и каким будет конечный итог текущих процессов. Новая структура МВД Госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе на этой неделе анонсировал создание при МВД нового специального управления по мониторингу языка ненависти и случаев агрессии в публичном пространстве.Так, новая государственная структура начнет работу уже 1 июня и, как заявил Мдинарадзе, информацию об использовании языка ненависти ведомство будет собирать само либо получать от граждан. Радость для водителей На этой неделе для желающих получить водительские права упростили условия экзамена. Согласно новым правилам, число экзаменов останется прежним (теоретический, практический на площадке и в городских условиях), однако если раньше сдающий теорию мог допустить три ошибки, то теперь их число увеличено до пяти. Таким образом, для успешной сдачи теста из 30 вопросов необходимо правильно ответить как минимум на 25. Кроме того, с 12 до 15 увеличено допустимое число незначительных ошибок при сдаче экзамена на получение категорий B и B1 в городских условиях. При этом ошибкой теперь будет считаться и невыполнение указаний инструктора во время экзамена. В том числе при повторении элемента движения или при требовании остановить транспортное средство. А между тем Объем денежных переводов при помощи электронных систем в грузинские коммерческие банки за январь-апрель 2026 года вырос на 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 216,6 миллиона долларов. По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США. Из России в январе-апреле было перечислено 149,8 миллиона долларов – это 12,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. В целом, из России за четыре месяца 2026 года поступило денежных переводов на 12,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

