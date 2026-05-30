Шпионский скандал, беспредел полиции и протест в День независимости – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 30.05.2026, Sputnik Грузия

2026-05-30T19:21+0400

Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Задержание недели На этой неделе Служба государственной безопасности Грузии объявила о задержании сразу двух человек по обвинению в шпионаже. Одним из арестованных оказался основатель НПО "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе, вторым — основатель информационной платформы "Кавказньюс" Ираклий Чихладзе. СГБ Грузии не уточняет, в пользу каких стран они осуществляли свою шпионскую деятельность. Единственное, что известно от ведомства, что Рцхиладзе работал сразу на две разные спецслужбы, а Чихладзе руководил агентурной сетью одной из спецслужб. Скандал недели Самым резонансным событием уходящей недели стали кадры избиения полицейскими в Гори гражданина Папуны Лоцулашвили. Факт избиения мужчины сотрудниками полиции зафиксировало местное СМИ. В кадрах видно, как правоохранители избивают задержанного ногами, продолжая наносить удары и после того, как надели на Лоцулашвили наручники. У пострадавшего сломано ребро и повреждена рука. Вскоре после распространения видеокадров ситуацию прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который назвал действия полиции "неприемлемыми" и призвал соответствующие органы к незамедлительному реагированию. По делу на следующий же день были задержаны шесть сотрудников МВД, которые уже помещены в предварительное заключение. Следствие продолжается. Между тем тюрьма грозит и самому Лоцуашвили, который во время стычки ударил полицейского. Акция недели Еще одним обсуждаемым событием недели стала акция "Альянса оппозиции" в День независимости страны 26 мая. Вопреки прогнозам аналитиков, протест прошел спокойно: лидеры ограничились лишь общими заявлениями, объявив сбор помощи заключенным. В правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" к акции оппозиции отнеслись скептично, назвав ее очередной "слабой попыткой" и заявив, что оппозиция потеряла поддержку грузинского народа. Санкционный скандал Резонансным событием последних семи дней стали и санкции Великобритании в отношении трех грузинских компаний. В Грузии к санкциям на этот раз отнеслись спокойно, отметив, что в отношении компаний "Эйарфор", "Арвикс" и "Рапира Групп", которые были включены Великобританией в санкционный список, в Следственной службе министерства финансов начато и продолжается расследование. По версии СГБ, ООО "Эйарфор" и ООО "Арвикс" были фиктивно зарегистрированы на имена других лиц за определенное вознаграждение, тогда как фактически действовали в России, в Москве, а в Грузии не имели ни активов, ни офисов. Что касается незаконной деятельности ООО "Рапира Групп", установлено, что компания, зарегистрированная по доверенности гражданином Великобритании, через сайт rapira.net обслуживала исключительно граждан РФ, а ее домен зарегистрирован у российского регистратора. У компании не зафиксировано никаких оборотов по банковским счетам, активов или офисов на территории Грузии, а ее регистрация носила лишь формальный характер. Первый поезд Тем временем после шестилетнего перерыва на железнодорожной линии Баку–Тбилиси в День независимости Грузии был выполнен первый пассажирский рейс. Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года.Решение было объявлено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой стороны обсудили стратегическое партнерство и перспективы расширения сотрудничества.Отныне рейсы осуществляются ежедневно. Время в пути занимает около 9,5 часов, из которых около 2 часов отводится на таможенный и пограничный досмотр на обеих границах. А между тем Средний показатель реального роста ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, в январе-апреле экономика Грузии выросла на 8,3% по сравнению с аналогичными показателями 2025 года. По данным статистической службы "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, торговли, а также финансовой и страховой деятельности. При этом спад зафиксирован в сфере строительства и горнодобывающей промышленности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Робинзон Начкебия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg

