https://sputnik-georgia.ru/20260530/shpionskiy-skandal-bespredel-politsii-i-protest-v-den-nezavisimosti--gruziya-za-nedelyu-298926438.html
Шпионский скандал, беспредел полиции и протест в День независимости – Грузия за неделю
Шпионский скандал, беспредел полиции и протест в День независимости – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 30.05.2026, Sputnik Грузия
2026-05-30T19:21+0400
2026-05-30T19:21+0400
2026-05-30T19:21+0400
обзоры
грузия
аналитика
политика
москва
великобритания
гулбаат рцхиладзе
ираклий кобахидзе
институт евразии
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/1a/298833283_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9372a6add1354a6c60d1af78341288f1.jpg
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Задержание недели На этой неделе Служба государственной безопасности Грузии объявила о задержании сразу двух человек по обвинению в шпионаже. Одним из арестованных оказался основатель НПО "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе, вторым — основатель информационной платформы "Кавказньюс" Ираклий Чихладзе. СГБ Грузии не уточняет, в пользу каких стран они осуществляли свою шпионскую деятельность. Единственное, что известно от ведомства, что Рцхиладзе работал сразу на две разные спецслужбы, а Чихладзе руководил агентурной сетью одной из спецслужб. Скандал недели Самым резонансным событием уходящей недели стали кадры избиения полицейскими в Гори гражданина Папуны Лоцулашвили. Факт избиения мужчины сотрудниками полиции зафиксировало местное СМИ. В кадрах видно, как правоохранители избивают задержанного ногами, продолжая наносить удары и после того, как надели на Лоцулашвили наручники. У пострадавшего сломано ребро и повреждена рука. Вскоре после распространения видеокадров ситуацию прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который назвал действия полиции "неприемлемыми" и призвал соответствующие органы к незамедлительному реагированию. По делу на следующий же день были задержаны шесть сотрудников МВД, которые уже помещены в предварительное заключение. Следствие продолжается. Между тем тюрьма грозит и самому Лоцуашвили, который во время стычки ударил полицейского. Акция недели Еще одним обсуждаемым событием недели стала акция "Альянса оппозиции" в День независимости страны 26 мая. Вопреки прогнозам аналитиков, протест прошел спокойно: лидеры ограничились лишь общими заявлениями, объявив сбор помощи заключенным. В правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" к акции оппозиции отнеслись скептично, назвав ее очередной "слабой попыткой" и заявив, что оппозиция потеряла поддержку грузинского народа. Санкционный скандал Резонансным событием последних семи дней стали и санкции Великобритании в отношении трех грузинских компаний. В Грузии к санкциям на этот раз отнеслись спокойно, отметив, что в отношении компаний "Эйарфор", "Арвикс" и "Рапира Групп", которые были включены Великобританией в санкционный список, в Следственной службе министерства финансов начато и продолжается расследование. По версии СГБ, ООО "Эйарфор" и ООО "Арвикс" были фиктивно зарегистрированы на имена других лиц за определенное вознаграждение, тогда как фактически действовали в России, в Москве, а в Грузии не имели ни активов, ни офисов. Что касается незаконной деятельности ООО "Рапира Групп", установлено, что компания, зарегистрированная по доверенности гражданином Великобритании, через сайт rapira.net обслуживала исключительно граждан РФ, а ее домен зарегистрирован у российского регистратора. У компании не зафиксировано никаких оборотов по банковским счетам, активов или офисов на территории Грузии, а ее регистрация носила лишь формальный характер. Первый поезд Тем временем после шестилетнего перерыва на железнодорожной линии Баку–Тбилиси в День независимости Грузии был выполнен первый пассажирский рейс. Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года.Решение было объявлено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой стороны обсудили стратегическое партнерство и перспективы расширения сотрудничества.Отныне рейсы осуществляются ежедневно. Время в пути занимает около 9,5 часов, из которых около 2 часов отводится на таможенный и пограничный досмотр на обеих границах. А между тем Средний показатель реального роста ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, в январе-апреле экономика Грузии выросла на 8,3% по сравнению с аналогичными показателями 2025 года. По данным статистической службы "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, торговли, а также финансовой и страховой деятельности. При этом спад зафиксирован в сфере строительства и горнодобывающей промышленности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260530/aresty-za-shpionazh-v-gruzii-prodolzhayutsya-zaderzhan-vladelets-onlayn-platformy-298925450.html
https://sputnik-georgia.ru/20260529/politseyskie-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-po-delu-o-nasilii-na-vostoke-gruzii-298912071.html
https://sputnik-georgia.ru/20260528/mamaladze-popytki-smeny-vlasti-v-gruzii-provalilis-strana-ukreplyaet-suverenitet-298895141.html
https://sputnik-georgia.ru/20260527/sledstvennaya-sluzhba-gruzii-proveryaet-kompanii-popavshie-pod-britanskie-sanktsii-298865544.html
https://sputnik-georgia.ru/20260528/sotni-millionov-v-turizm-gruzii--analitiki-o-zapuske-poezda-mezhdu-baku-i-tbilisi-298866411.html
https://sputnik-georgia.ru/20260530/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii--dannye-za-aprel-298919173.html
москва
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/1a/298833283_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_37244564e630b961876bd3b038090f18.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Робинзон Начкебия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24673/26/246732640_177:0:897:720_100x100_80_0_0_90c1c73c159d4d2ffcbf1333f9de42c6.jpg
обзоры, грузия, аналитика, политика, москва, великобритания, гулбаат рцхиладзе, ираклий кобахидзе, институт евразии, сгб
обзоры, грузия, аналитика, политика, москва, великобритания, гулбаат рцхиладзе, ираклий кобахидзе, институт евразии, сгб
Шпионский скандал, беспредел полиции и протест в День независимости – Грузия за неделю
Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
На этой неделе Служба государственной безопасности Грузии объявила о задержании сразу двух человек по обвинению в шпионаже.
Одним из арестованных оказался основатель НПО "Институт Евразии" Гулбаат Рцхиладзе, вторым — основатель информационной платформы "Кавказньюс" Ираклий Чихладзе.
СГБ Грузии не уточняет, в пользу каких стран они осуществляли свою шпионскую деятельность. Единственное, что известно от ведомства, что Рцхиладзе работал сразу на две разные спецслужбы, а Чихладзе руководил агентурной сетью одной из спецслужб.
Самым резонансным событием уходящей недели стали кадры избиения полицейскими в Гори гражданина Папуны Лоцулашвили.
Факт избиения мужчины сотрудниками полиции зафиксировало местное СМИ. В кадрах видно, как правоохранители избивают задержанного ногами, продолжая наносить удары и после того, как надели на Лоцулашвили наручники. У пострадавшего сломано ребро и повреждена рука.
Вскоре после распространения видеокадров ситуацию прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который назвал действия полиции "неприемлемыми" и призвал соответствующие органы к незамедлительному реагированию.
По делу на следующий же день были задержаны шесть сотрудников МВД, которые уже помещены в предварительное заключение. Следствие продолжается. Между тем тюрьма грозит и самому Лоцуашвили, который во время стычки ударил полицейского.
Еще одним обсуждаемым событием недели стала акция "Альянса оппозиции" в День независимости страны 26 мая. Вопреки прогнозам аналитиков, протест прошел спокойно: лидеры ограничились лишь общими заявлениями, объявив сбор помощи заключенным.
В правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" к акции оппозиции отнеслись скептично, назвав ее очередной "слабой попыткой" и заявив, что оппозиция потеряла поддержку грузинского народа.
Резонансным событием последних семи дней стали и санкции Великобритании в отношении трех грузинских компаний.
В Грузии к санкциям на этот раз отнеслись спокойно, отметив, что в отношении компаний "Эйарфор", "Арвикс" и "Рапира Групп", которые были включены Великобританией в санкционный список, в Следственной службе министерства финансов начато и продолжается расследование.
По версии СГБ, ООО "Эйарфор" и ООО "Арвикс" были фиктивно зарегистрированы на имена других лиц за определенное вознаграждение, тогда как фактически действовали в России, в Москве, а в Грузии не имели ни активов, ни офисов.
По данному уголовному делу приговором суда от 28 апреля 2026 года троим обвиняемым было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 лари и условного срока, а организатор преступления, Давид Джинчарадзе, был приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы.
Что касается незаконной деятельности ООО "Рапира Групп", установлено, что компания, зарегистрированная по доверенности гражданином Великобритании, через сайт rapira.net обслуживала исключительно граждан РФ, а ее домен зарегистрирован у российского регистратора.
У компании не зафиксировано никаких оборотов по банковским счетам, активов или офисов на территории Грузии, а ее регистрация носила лишь формальный характер.
Тем временем после шестилетнего перерыва на железнодорожной линии Баку–Тбилиси в День независимости Грузии был выполнен первый пассажирский рейс. Движение поездов между Грузией и Азербайджаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года.
Решение было объявлено по итогам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой стороны обсудили стратегическое партнерство и перспективы расширения сотрудничества.
Отныне рейсы осуществляются ежедневно. Время в пути занимает около 9,5 часов, из которых около 2 часов отводится на таможенный и пограничный досмотр на обеих границах.
Средний показатель реального роста ВВП в апреле 2026 года составил 6,2%, в январе-апреле экономика Грузии выросла на 8,3% по сравнению с аналогичными показателями 2025 года.
По данным статистической службы "Сакстат", значительный вклад в рост экономики страны в апреле 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, торговли, а также финансовой и страховой деятельности.
При этом спад зафиксирован в сфере строительства и горнодобывающей промышленности.