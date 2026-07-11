https://sputnik-georgia.ru/20260711/prigovor-za-pokushenie-na-terakt-kritika-obse-i-raskol-v-oppozitsii--gruziya-za-nedelyu-299585696.html

Приговор за покушение на теракт, критика ОБСЕ и раскол в оппозиции – Грузия за неделю

Приговор за покушение на теракт, критика ОБСЕ и раскол в оппозиции – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 11.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-11T19:20+0400

2026-07-11T19:20+0400

2026-07-11T19:20+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Приговор оппозиционеруТбилисский городской суд приговорил одного из лидеров партии "Сильная Грузия – Лело" Алеко Элисашвили к 13-ти годам тюрьмы за попытку поджога канцелярии Тбилисского городского суда в ноябре прошлого года, квалифицировав это как попытку теракта.Суд признал Элисашвили виновным в том, что 29 ноября 2025 года, на рассвете, он, в маске, разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии Тбилисского горсуда, проник внутрь и облил бензином помещение, включая канцтовары, технику и документацию, попытавшись совершить поджог.Согласно данным МВД, помешать Элисашвили пытались судебные приставы, которым он оказал сопротивление с применением имевшегося при нем огнестрельного оружия. Он также оказал приставам физическое сопротивление, отмечают в ведомстве.Помимо этого, суду предстоит вынести приговор по другому эпизоду террористического акта 4 мая 2025 года. Тогда Элисашвили поджег архив суда, где хранились сотни уголовных, гражданских и административных дел.Новый формат сотрудничестваНа этой неделе в Белграде прошла первая конференция председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в ЕС, в которой принял участие и глава грузинского законодательного органа Шалва Папуашвили.Участники конференции договорились о сотрудничестве по вопросам кандидатства в ЕС и сошлись во мнении, что при выполнении условий для вступления важно учитывать позицию парламентов стран-кандидатов.По итогам первой встречи была принята "Белградская декларация", в которой подчеркивается важная роль парламентов в процессе европейской интеграции.Страны-кандидаты также договорились проводить ежегодные встречи председателей парламентов. Этот формат станет постоянной площадкой для углубления политического диалога и межпарламентского сотрудничества.Первый международный диалог по ИИНа этой неделе Грузия стала активной участницей первого Глобального диалога ООН по вопросам управления искусственным интеллектом.Страну на конференции в Женеве представлял президент Грузии Михаил Кавелашвили. В своем выступлении глава государства акцентировал внимание на важности международного сотрудничества и эффективного глобального управления в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.По его словам, искусственный интеллект представляет собой не только технологический прогресс, но и серьезный политический и общественный вызов, требующий скоординированного подхода международного сообщества.Кавелашвили подчеркнул значимость участия Грузии в подобном формате глобального диалога и отметил, что вопросы внедрения ИИ странам необходимо обсуждать и на региональном уровне.Скандальная резолюцияНа этой неделе Парламентская ассамблея ОБСЕ утвердила Гаагскую декларацию, в которую вошла и критическая резолюция по Грузии. Грузинская делегация покинула зал заседаний, назвав подготовленную американским конгрессменом Джо Уилсоном резолюцию ложной и предвзятой. Несмотря на протест грузинской стороны, документ был принят.В резолюции, касающейся Грузии, выражена обеспокоенность ходом парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября 2024 года, и признаками их фальсификации.Также ПА ОБСЕ выразила сожаление по поводу принятия ограничительного законодательства, включая закон об "иноагентах", ограничения на проведение акций и систематического использования административных ресурсов, что, по мнению ассамблеи, "привело к неравным условиям, подорвало доверие общественности к демократическому процессу и установило де-факто однопартийный режим".В резолюции ПА ОБСЕ также призвала государства – участников ОБСЕ и международное сообщество не признавать результаты выборов в Грузии, освободить всех грузинских "политических заключенных" и отменить/пересмотреть законодательство, ограничивающее основные права.Планы оппозицииВ одной из главных оппозиционных партий страны – "Едином национальном движении" – продолжают кипеть страсти по поводу грядущих перемен, инициированных ее основателем, находящимся в заключении экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Партия приняла решение перейти на "горизонтальную" систему управления при помощи цифровых технологий и ввести новую модель финансирования – постоянные мелкие пожертвования.Кроме того, Саакашвили предложил партии избрать временный орган управления, создать Совет реформ, который он сам же и возглавит, а исполнительным секретарем назначить известную телеведущую Нануку Жоржолиани, что вызвало недовольство у председателя этого политического объединения Тины Бокучава.По ее словам, подобный подход станет формальным поводом для начала процедуры снятия партии с регистрации, так как законодательство Грузии требует четкой партийной структуры.Между тем, пока Бокучава заботится о существовании партии, Нанука Жоржолиани уже строит планы на будущее. По ее словам, Совет начнет встречи в регионах страны, после чего даст "Нацдвижению" конкретные рекомендации по действиям.А между темМеждународные резервы (своего рода финансовая подушка безопасности страны, обеспечивающая стабильность национальной валюты), по состоянию на 30 июня 2026 года, согласно предварительным данным, составили 7,1 миллиарда долларов, что является историческим максимумом.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали рекордного значения 31 мая 2026 года – 7 007 миллионов долларов.В июне резервы выросли на 115,8 миллиона долларов, а с начала года – на 647 миллионов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также с ростом стоимости золота.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальных средствах заимствования (SDR), резервная позиция в МВФ и средства, вложенные в золото.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, обзоры, аналитика, женева, алеко элисашвили, михаил кавелашвили, михаил саакашвили, обсе, мвф