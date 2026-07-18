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Налаживание связей с Азией и США, борьба со стихией и "кувшинами" – Грузия за неделю

Налаживание связей с Азией и США, борьба со стихией и "кувшинами" – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 18.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-18T18:19+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Продолжение курса на ВостокНа этой неделе был предпринят очередной шаг к налаживанию отношений со странами Средней Азии – Тбилиси посетил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Главной темой визита стало укрепление отношений с еще одной страной Средней Азии, однако документа о стратегическом партнерстве подписано не было, в отличие от Узбекистана и Казахстана.При этом стороны договорились о сотрудничестве в различных сферах и подписали меморандумы о взаимопонимании.Ранее в правительстве Грузии отметили заинтересованность в развитии отношений со всеми странами Центральной Азии с точки зрения развития торговых связей для улучшения транзитного и логистического потенциала Грузии.Приглашение в СШАНа этой неделе еще одним важным для Грузии событием стал визит министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в США на встречу глав МИД под девизом "Возобновление политического терроризма".Глава МИД Грузии получила приглашение от государственного секретаря США Марко Рубио и посвятила свое выступление теме политического терроризма в контексте Грузии.В частности, Бочоришвили отметила, что вынесение темы политического терроризма в международную повестку дня особенно важно на фоне современных вызовов безопасности.По словам министра, Грузия является наглядным примером подобных вызовов: в стране в последние годы предпринимались многочисленные попытки поляризовать общество и подорвать доверие к государственным институтам.Отдельно глава МИД раскритиковала использование международных институтов и их механизмов для политического давления на суверенные государства.На этой же неделе после визита главы МИД в США президент Дональд Трамп направил письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором отметил, что он "с нетерпением ждет укрепления сотрудничества между Грузией и США, чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему".Резонансное ДТППожалуй, самым обсуждаемым событием недели стала печальная новость – гибель молодой женщины и ее трехлетней дочери в городе Гори. Они стали жертвами нетрезвого водителя, который сбил их, когда те пытались перейти улицу по пешеходному переходу.Водителем оказался Реваз Элизбарашвили. Передвигался он не один, а с двумя взрослыми и двумя детьми. До трагедии он дважды нарушил правила дорожного движения, что зафиксировали видеокамеры. Сбив женщину с ребенком, он покинул место происшествия и был задержан спустя несколько часов.Как выяснилось, это было не первое нарушение мужчины. Всего же с начала года Элизбарашвили собрал уже 225 видеоштрафов.Теперь арестованному грозит до 12 лет тюрьмы. Однако родственники погибших требуют привлечь к ответственности и тех взрослых совершеннолетних, которые находились в машине в момент ДТП.Наводнение в КахетиНа этой неделе в результате обильных осадков, выпавших в городе Телави, река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц. На территории города выпало 57,3 мм осадков, что составило 85% месячной нормы для июля.В результате наводнения никто не погиб и последствия стихийного бедствия удалось быстро ликвидировать. Однако насколько пострадал город, где основным источником дохода местных жителей является выращивание винограда и виноделие, станет известно после подсчета ущерба.Демонтаж годаМэрия Тбилиси выдала официальное разрешение на демонтаж одного из самых футуристических зданий столицы – так называемых "кувшинов" в парке Рике.Нефункционирующий концертный зал в парке Рике представляет собой две цилиндрические постройки, внутри которых когда-то должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Из-за круглой формы тбилисцы прозвали это строение "трубами" или "кувшинами". Необычное сооружение строилось под патронажем экс-президента Михаила Саакашвили. Проект в свое время обошелся в 75 млн лари.Как пояснили в мэрии, на протяжении многих лет эта территория представляла собой заброшенный строительный объект, а с 2022 года он находится в частной собственности. В соответствии с распоряжением правительства Грузии от 6 мая 2025 года, здесь планируют построить гостиницу.А между темОбъем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-июнь 2026 года вырос на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 904,7 миллиона долларов.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером стали США. За ними следуют Италия и Россия. За шесть месяцев 2026 года из Грузии за границу перевели 212,9 миллиона долларов, что на 11,8% больше, чем за январь-июнь 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обзоры, грузия, аналитика, политика, азия, тбилиси, сша, мака бочоришвили, марко рубио, михаил саакашвили