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Иранский посол на ковре МИД, позитив от США и другие блага для граждан – Грузия за неделю

Иранский посол на ковре МИД, позитив от США и другие блага для граждан – Грузия за неделю

Sputnik Грузия

Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 03.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-03T18:19+0400

2026-10-03T18:19+0400

2026-10-03T18:19+0400

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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандальное исследование Пожалуй, самой обсуждаемой темой на этой неделе в политической жизни страны стало так и необнародованное нигде исследование политического рейтинга Международного республиканского института США. Рейтинг в частности показал, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то правящая партия "Грузинская мечта" набрала бы 36% голосов избирателей, "Единое национальное движение" – 5%, а остальные партии – от 2% до 1%. Интересно, что, по данным члена партии "Гирчи" Александра Реквиашвили, исследование заказали оппозиционные партии, но после получения результатов решили его не публиковать. Сам Раквиашвили опубликовал фотографию слайда исследования, что и стало причиной обсуждения. Между тем большая часть ведущих оппозиционных партий не подтверждает ни наличия подобного исследования, ни его аутентичности. А вот в правящей партии исследованием довольны и даже заявляют, что верят в него. Так, например, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что это "та печальная реальность для оппозиции, от которой они не могут сбежать", и выборы, проводимые с 2012 года, являются этому подтверждением. Международный республиканский институт не делал никаких комментариев по поводу исследования. Инцидент с послом Ирана На этой неделе послу Ирана в Грузии Сейеду Али Моджани пришлось объясняться в грузинском МИДе по поводу своей публикации в соцсетях о подсветке фасада посольства Ирана в Тбилиси с изображением царицы Кетеван. Посол назвал подсветку "символом исторической памяти" и сообщил о подготовке исследования истории Кетеван Великомученицы на основе грузинских и иранских источников. Моджани отметил, что "переосмысление подобных исторических событий может помочь Грузии и Ирану лучше понять друг друга сегодня". Во внешнеполитическом ведомстве послу разъяснили, что распространяемые им в социальной сети заявления выходят за рамки дипломатической деятельности, и выразили надежду, что Иран примет меры для предотвращения повторения подобного, "дабы грузинской стороне не пришлось принимать дополнительные меры". Также послу Ирана напомнили, что дипломаты должны вести свою дипломатическую деятельность в рамках мандата и своей компетенции, соблюдая нормы отношений, и воздержаться от "интерпретации внутренних вопросов и истории принимающей страны". Новые санкции На этой неделе четыре гражданина Грузии оказались в списке лиц, попавших под новый пакет санкций Великобритании. В список попали глава партии "Солидарность ради мира" Мамука Пипия, член политического совета движения "Солидарность ради мира", основатель Союза молодых евразийцев Грузии Георгий Иремадзе, основатель телекомпании Sezoni TV Николоз Мжавадзе и политический и военный обозреватель Паата Абуладзе. Причиной санкций стало участие всех граждан в "оказании поддержки либо продвижении политики или действий, которые дестабилизируют ситуацию на Украине, а также подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины либо угрожают им". При этом основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк. Всего теперь в санкционном списке Великобритании значатся 13 граждан Грузии и две компании, "Имеди" и "PosТV". Позитив в отношениях с США Администрация правительства Грузии распространила официальную информацию о присутствии премьер-министра Ираклия Кобахидзе на приеме, который президент США Дональд Трамп провел 22 сентября в Нью-Йорке в честь лидеров государств – участников 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча премьера Грузии и президента Трампа: администрация раскрыла детали>>>Ранее Кобахидзе рассказал, что во время приема ему удалось коротко поговорить как с президентом США, так и с госсекретарем Марко Рубио о восстановлении стратегического партнерства между странами. При этом глава правительства отметил, что обе беседы прошли "очень позитивно". Налоговое послабление для граждан Парламент Грузии на этой неделе обсудил и принял в трех чтениях поправки в Налоговый кодекс страны, предполагающие пересмотр порога дохода для уплаты налога на имущество. На сегодняшний день налог на имущество в размере от 0,05% до 0,2% от его стоимости платят лица, доход семей которых в год составляет от 40 тысяч до 100 тысяч лари, а лица с доходом выше 100 тысяч лари в год платят налог в размере 0,8% от стоимости имущества. Поправки предполагают увеличение порога годового дохода до 100 тысяч лари, при этом налог составит уже от 0,8% до 1%. По уточненным данным, от налога будут освобождены около 81 тысячи лиц, а бюджет 2026 года потеряет около 22,3 миллиона лари, так как поправки коснутся налоговых выплат за 2025 год. Будущие блага для граждан Темой недели стал поступивший в парламент бюджет на 2027 год. Согласно первоначальному проекту, уже в следующем году вырастут пенсии, пособия лиц с ОВЗ и зарплаты для госслужащих. Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года и составят около 37,5 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 32,1 миллиарда. Объем ассигнований госбюджета 2027 года вырастет примерно на 1,2 миллиарда лари и составит около 32,1 миллиарда лари. Самый большой бюджет будет у Минзрава Грузии – 10,5 миллиарда. Далее следуют бюджет министерства регионального развития – 3,3 миллиарда, Минобразования – 2,9 миллиарда лари, министерства обороны – около 2 миллиардов лари, МВД Грузии – 1,7 миллиарда лари, министерства экономики – 1,5 миллиарда лари и Минсельхоза – более 1 миллиарда лари. А между тем Годовая инфляция (сентябрь 2026 года к сентябрю 2025 года) в Грузии составила 5,6% при целевом показателе 3%. Больше всего выросли цены на транспорт, услуги, гостиницы, алкоголь, продукты, коммунальные услуги, здравоохранение и развлечения. Снизились цены на образование, связь, а также на одежду и обувь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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обзоры, политика, грузия, новости, великобритания, иран, сша, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, дональд трамп, единое национальное движение, оон