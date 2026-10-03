https://sputnik-georgia.ru/20261003/iranskiy-posol-na-kovre-mid-pozitiv-ot-ssha-i-drugie-blaga-dlya-grazhdan--gruziya-za-nedelyu-300950196.html
Иранский посол на ковре МИД, позитив от США и другие блага для граждан – Грузия за неделю
Иранский посол на ковре МИД, позитив от США и другие блага для граждан – Грузия за неделю
Sputnik Грузия
Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии 03.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-03T18:19+0400
2026-10-03T18:19+0400
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Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия. Скандальное исследование Пожалуй, самой обсуждаемой темой на этой неделе в политической жизни страны стало так и необнародованное нигде исследование политического рейтинга Международного республиканского института США. Рейтинг в частности показал, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то правящая партия "Грузинская мечта" набрала бы 36% голосов избирателей, "Единое национальное движение" – 5%, а остальные партии – от 2% до 1%. Интересно, что, по данным члена партии "Гирчи" Александра Реквиашвили, исследование заказали оппозиционные партии, но после получения результатов решили его не публиковать. Сам Раквиашвили опубликовал фотографию слайда исследования, что и стало причиной обсуждения. Между тем большая часть ведущих оппозиционных партий не подтверждает ни наличия подобного исследования, ни его аутентичности. А вот в правящей партии исследованием довольны и даже заявляют, что верят в него. Так, например, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что это "та печальная реальность для оппозиции, от которой они не могут сбежать", и выборы, проводимые с 2012 года, являются этому подтверждением. Международный республиканский институт не делал никаких комментариев по поводу исследования. Инцидент с послом Ирана На этой неделе послу Ирана в Грузии Сейеду Али Моджани пришлось объясняться в грузинском МИДе по поводу своей публикации в соцсетях о подсветке фасада посольства Ирана в Тбилиси с изображением царицы Кетеван. Посол назвал подсветку "символом исторической памяти" и сообщил о подготовке исследования истории Кетеван Великомученицы на основе грузинских и иранских источников. Моджани отметил, что "переосмысление подобных исторических событий может помочь Грузии и Ирану лучше понять друг друга сегодня". Во внешнеполитическом ведомстве послу разъяснили, что распространяемые им в социальной сети заявления выходят за рамки дипломатической деятельности, и выразили надежду, что Иран примет меры для предотвращения повторения подобного, "дабы грузинской стороне не пришлось принимать дополнительные меры". Также послу Ирана напомнили, что дипломаты должны вести свою дипломатическую деятельность в рамках мандата и своей компетенции, соблюдая нормы отношений, и воздержаться от "интерпретации внутренних вопросов и истории принимающей страны". Новые санкции На этой неделе четыре гражданина Грузии оказались в списке лиц, попавших под новый пакет санкций Великобритании. В список попали глава партии "Солидарность ради мира" Мамука Пипия, член политического совета движения "Солидарность ради мира", основатель Союза молодых евразийцев Грузии Георгий Иремадзе, основатель телекомпании Sezoni TV Николоз Мжавадзе и политический и военный обозреватель Паата Абуладзе. Причиной санкций стало участие всех граждан в "оказании поддержки либо продвижении политики или действий, которые дестабилизируют ситуацию на Украине, а также подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины либо угрожают им". При этом основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк. Всего теперь в санкционном списке Великобритании значатся 13 граждан Грузии и две компании, "Имеди" и "PosТV". Позитив в отношениях с США Администрация правительства Грузии распространила официальную информацию о присутствии премьер-министра Ираклия Кобахидзе на приеме, который президент США Дональд Трамп провел 22 сентября в Нью-Йорке в честь лидеров государств – участников 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча премьера Грузии и президента Трампа: администрация раскрыла детали>>>Ранее Кобахидзе рассказал, что во время приема ему удалось коротко поговорить как с президентом США, так и с госсекретарем Марко Рубио о восстановлении стратегического партнерства между странами. При этом глава правительства отметил, что обе беседы прошли "очень позитивно". Налоговое послабление для граждан Парламент Грузии на этой неделе обсудил и принял в трех чтениях поправки в Налоговый кодекс страны, предполагающие пересмотр порога дохода для уплаты налога на имущество. На сегодняшний день налог на имущество в размере от 0,05% до 0,2% от его стоимости платят лица, доход семей которых в год составляет от 40 тысяч до 100 тысяч лари, а лица с доходом выше 100 тысяч лари в год платят налог в размере 0,8% от стоимости имущества. Поправки предполагают увеличение порога годового дохода до 100 тысяч лари, при этом налог составит уже от 0,8% до 1%. По уточненным данным, от налога будут освобождены около 81 тысячи лиц, а бюджет 2026 года потеряет около 22,3 миллиона лари, так как поправки коснутся налоговых выплат за 2025 год. Будущие блага для граждан Темой недели стал поступивший в парламент бюджет на 2027 год. Согласно первоначальному проекту, уже в следующем году вырастут пенсии, пособия лиц с ОВЗ и зарплаты для госслужащих. Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года и составят около 37,5 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 32,1 миллиарда. Объем ассигнований госбюджета 2027 года вырастет примерно на 1,2 миллиарда лари и составит около 32,1 миллиарда лари. Самый большой бюджет будет у Минзрава Грузии – 10,5 миллиарда. Далее следуют бюджет министерства регионального развития – 3,3 миллиарда, Минобразования – 2,9 миллиарда лари, министерства обороны – около 2 миллиардов лари, МВД Грузии – 1,7 миллиарда лари, министерства экономики – 1,5 миллиарда лари и Минсельхоза – более 1 миллиарда лари. А между тем Годовая инфляция (сентябрь 2026 года к сентябрю 2025 года) в Грузии составила 5,6% при целевом показателе 3%. Больше всего выросли цены на транспорт, услуги, гостиницы, алкоголь, продукты, коммунальные услуги, здравоохранение и развлечения. Снизились цены на образование, связь, а также на одежду и обувь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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https://sputnik-georgia.ru/20260930/parlament-prinyal-popravki-o-snizhenii-poroga-vyplat-naloga-na-imuschestvo-300894605.html
https://sputnik-georgia.ru/20260930/ezhegodnyy-rost-pensiy-v-gruzii-prodolzhitsya-na-skolko-vyrastut-vyplaty-v-2027-godu-300901091.html
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обзоры, политика, грузия, новости, великобритания, иран, сша, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, дональд трамп, единое национальное движение, оон
обзоры, политика, грузия, новости, великобритания, иран, сша, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, дональд трамп, единое национальное движение, оон
Иранский посол на ковре МИД, позитив от США и другие блага для граждан – Грузия за неделю
Уходящая неделя вновь оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри Грузии
Пора вспомнить ключевые темы в традиционной рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия
.
Пожалуй, самой обсуждаемой темой на этой неделе в политической жизни страны стало так и необнародованное нигде исследование политического рейтинга Международного республиканского института США.
Рейтинг в частности показал, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то правящая партия "Грузинская мечта" набрала бы 36% голосов избирателей, "Единое национальное движение" – 5%, а остальные партии – от 2% до 1%.
Интересно, что, по данным члена партии "Гирчи" Александра Реквиашвили, исследование заказали оппозиционные партии, но после получения результатов решили его не публиковать. Сам Раквиашвили опубликовал фотографию слайда исследования, что и стало причиной обсуждения.
Между тем большая часть ведущих оппозиционных партий не подтверждает ни наличия подобного исследования, ни его аутентичности.
А вот в правящей партии исследованием довольны и даже заявляют, что верят в него. Так, например, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что это "та печальная реальность для оппозиции, от которой они не могут сбежать", и выборы, проводимые с 2012 года, являются этому подтверждением.
Международный республиканский институт не делал никаких комментариев по поводу исследования.
На этой неделе послу Ирана в Грузии Сейеду Али Моджани пришлось объясняться в грузинском МИДе по поводу своей публикации в соцсетях о подсветке фасада посольства Ирана в Тбилиси с изображением царицы Кетеван.
Посол назвал подсветку "символом исторической памяти" и сообщил о подготовке исследования истории Кетеван Великомученицы на основе грузинских и иранских источников. Моджани отметил, что "переосмысление подобных исторических событий может помочь Грузии и Ирану лучше понять друг друга сегодня".
Во внешнеполитическом ведомстве послу разъяснили, что распространяемые им в социальной сети заявления выходят за рамки дипломатической деятельности, и выразили надежду, что Иран примет меры для предотвращения повторения подобного, "дабы грузинской стороне не пришлось принимать дополнительные меры".
Также послу Ирана напомнили, что дипломаты должны вести свою дипломатическую деятельность в рамках мандата и своей компетенции, соблюдая нормы отношений, и воздержаться от "интерпретации внутренних вопросов и истории принимающей страны".
На этой неделе четыре гражданина Грузии оказались в списке лиц, попавших под новый пакет санкций Великобритании.
В список попали глава партии "Солидарность ради мира" Мамука Пипия, член политического совета движения "Солидарность ради мира", основатель Союза молодых евразийцев Грузии Георгий Иремадзе, основатель телекомпании Sezoni TV Николоз Мжавадзе и политический и военный обозреватель Паата Абуладзе.
Причиной санкций стало участие всех граждан в "оказании поддержки либо продвижении политики или действий, которые дестабилизируют ситуацию на Украине, а также подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины либо угрожают им".
При этом основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк. Всего теперь в санкционном списке Великобритании значатся 13 граждан Грузии и две компании, "Имеди" и "PosТV".
Позитив в отношениях с США
Администрация правительства Грузии распространила официальную информацию о присутствии премьер-министра Ираклия Кобахидзе на приеме, который президент США Дональд Трамп провел 22 сентября в Нью-Йорке в честь лидеров государств – участников 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее Кобахидзе рассказал, что во время приема ему удалось коротко поговорить как с президентом США, так и с госсекретарем Марко Рубио о восстановлении стратегического партнерства между странами. При этом глава правительства отметил, что обе беседы прошли "очень позитивно".
Налоговое послабление для граждан
Парламент Грузии на этой неделе обсудил и принял в трех чтениях поправки в Налоговый кодекс страны, предполагающие пересмотр порога дохода для уплаты налога на имущество.
На сегодняшний день налог на имущество в размере от 0,05% до 0,2% от его стоимости платят лица, доход семей которых в год составляет от 40 тысяч до 100 тысяч лари, а лица с доходом выше 100 тысяч лари в год платят налог в размере 0,8% от стоимости имущества.
Поправки предполагают увеличение порога годового дохода до 100 тысяч лари, при этом налог составит уже от 0,8% до 1%.
По уточненным данным, от налога будут освобождены около 81 тысячи лиц, а бюджет 2026 года потеряет около 22,3 миллиона лари, так как поправки коснутся налоговых выплат за 2025 год.
Будущие блага для граждан
Темой недели стал поступивший в парламент бюджет на 2027 год. Согласно первоначальному проекту, уже в следующем году вырастут пенсии, пособия лиц с ОВЗ и зарплаты для госслужащих.
Согласно представленному окончательному проекту, поступления в госбюджет в 2027 году увеличатся на 1,5 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2026 года и составят около 37,5 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 32,1 миллиарда. Объем ассигнований госбюджета 2027 года вырастет примерно на 1,2 миллиарда лари и составит около 32,1 миллиарда лари.
Самый большой бюджет будет у Минзрава Грузии – 10,5 миллиарда. Далее следуют бюджет министерства регионального развития – 3,3 миллиарда, Минобразования – 2,9 миллиарда лари, министерства обороны – около 2 миллиардов лари, МВД Грузии – 1,7 миллиарда лари, министерства экономики – 1,5 миллиарда лари и Минсельхоза – более 1 миллиарда лари.
Годовая инфляция (сентябрь 2026 года к сентябрю 2025 года) в Грузии составила 5,6% при целевом показателе 3%. Больше всего выросли
цены на транспорт, услуги, гостиницы, алкоголь, продукты, коммунальные услуги, здравоохранение и развлечения. Снизились цены на образование, связь, а также на одежду и обувь.