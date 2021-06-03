"89 - это немыслимо" – Киркоров показал редкие кадры с отцом

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров растрогал поклонников: певец опубликовал запись в честь 89-го дня рождения своего отца Бедроса.
Череда праздников в большом "семействе" Киркорова продолжается: сначала певец отметил день рождения "падчерицы" Кристины Орбакайте, где его опозорили из-за провала на "Евровидении-2021", а сегодня свой личный праздник отмечает его отец-музыкант Бедрос Киркоров.
Киркоров опубликовал новую запись в Instagram. Трогательный пост "короля шоу-бизнеса", посвященный отцу, умилил всех поклонников.
"89 звучат немыслимо. Ты прекрасен и умен, как мудрецы всего мира. Отцовская любовь особенная – не напоказ. Спасибо за жизнь", – написал Киркоров-младший.
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К нарезке из архивных видеокадров и редких фотографий артист прикрепил фрагмент выступления отца с песней "Синьорина" в 1964 году.
К поздравлениям присоединились все поклонники, друзья и коллеги звездной семьи, а также экс-супруга Киркорова Алла Пугачева.
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