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Филипп Киркоров

"89 - это немыслимо" – Киркоров показал редкие кадры с отцом

© photo: Sputnik / Евгений Биятов
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (79)
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Артист публично обратился к своему отцу Бедросу Киркорову: в Cети обсуждают трогательную публикацию "короля шоу-бизнеса"

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Российский певец Филипп Киркоров растрогал поклонников: певец опубликовал запись в честь 89-го дня рождения своего отца Бедроса.

Череда праздников в большом "семействе" Киркорова продолжается: сначала певец отметил день рождения "падчерицы" Кристины Орбакайте, где его опозорили из-за провала на "Евровидении-2021", а сегодня свой личный праздник отмечает его отец-музыкант Бедрос Киркоров.

Певец Филипп Киркоров с детьми
Ekaterina Chesnokova
Певец Филипп Киркоров с детьми

Киркоров опубликовал новую запись в Instagram. Трогательный пост "короля шоу-бизнеса", посвященный отцу, умилил всех поклонников.

"89 звучат немыслимо. Ты прекрасен и умен, как мудрецы всего мира. Отцовская любовь особенная – не напоказ. Спасибо за жизнь", – написал Киркоров-младший.

К нарезке из архивных видеокадров и редких фотографий артист прикрепил фрагмент выступления отца с песней "Синьорина" в 1964 году.

К поздравлениям присоединились все поклонники, друзья и коллеги звездной семьи, а также экс-супруга Киркорова Алла Пугачева.

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (79)
Теги:
Филипп Киркоров

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