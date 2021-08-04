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Валерий Меладзе

"Десятая попытка выпить шампанское при свечах" – Валерий Меладзе взорвал Сеть новым видео

photo : Valery Meladze / Instagram
Шоу-бизнес
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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (555)
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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева сняли видео, в котором показана реальность всех родителей – порой приходится жертвовать романтикой ради спокойствия детей

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Валерий Меладзе в который раз веселит поклонников забавными видео. Сегодняшний его пост в Instagram – смешная история о том, как новоиспеченные родители хотят романтического "бокала шампанского".

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Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

Ролик начинается с того, что Валерий и его супруга Альбина Джанабаева готовятся к романтическому времяпрепровождению. Альбина в прекрасном бордовом платье красит губы у зеркала, Валерий завязывает бабочку, надевает пиджак…

И вот – момент настал. В руках Валерия золотая бутылка с шампанским, он готов ее откупорить, чтобы налить в бокал любимой игристого… Но тут слышен плач их малютки-дочери Агаты. И родители, забыв о романтике, бегут успокаивать малышку.

"В этом деле долгие сборы лишнее", "С детьми жизнь превращается в приключенческий роман", "Это действительно так, жизненно", – комментируют пост подписчики.

Роман Меладзе и Джанабаевой начался, когда певица пела на бэк-вокале у Меладзе. На момент их связи горячий грузин был еще женат и был отцом троих дочерей. Совместная жизнь супругов насчитывала более двадцати лет. Пока пара была в процессе развода, у Меладзе с Джанабаевой успел вырасти сын Константин, а в 2014 году, когда они оформили отношения, родился их второй сын Лука. А в апреле 2021 года и дочь Агата.

 

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Темы:
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории (555)
Теги:
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева

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