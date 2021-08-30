https://sputnik-georgia.ru/20210830/eto-vovse-ne-zabota-o-lyudyakh-kto-v-gruzii-i-pochemu-dobivaetsya-perenosa-mestnykh-vyborov-259156876.html

"Это вовсе не забота о людях": кто в Грузии и почему добивается переноса местных выборов

"Это вовсе не забота о людях": кто в Грузии и почему добивается переноса местных выборов

Предвыборная кампания в том виде, как ее освещает грузинская пресса, все больше напоминает затасканный детектив, читать который с каждой страницей становится... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T20:27+0400

2021-08-30T20:27+0400

2021-08-30T20:40+0400

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У героев явно недостает воображения. По ситуации сразу видно, кто водит следствие (общественность) за нос и подтасовывает факты (а манипулировать пытаются все). Отдельные повороты (выход "Мечты" из "соглашения Мишеля") ничего не меняют, и сюжет развивается по набившим оскомину шаблонам. Во всяком случае, нетрудно предсказать, к чему все идет."Мечта" категорически не захочет делиться властью (пока и не́ с кем). А сливки оппозиции - "Нацдвижение" будет с отчаянным упорством воспроизводить – в который раз! – романтический сценарий 2003 года. Причем, никто в нем романтики давно не усматривает, а государству – только вред. Обществу надоели гладиаторские бои, с упреком говорит вице-спикер Гия Вольский ("Ахали таоба", 26.08). Еще бы признать, что не меньше раздражает и монополия "Мечты" на власть.Непредсказуемо другое: в условиях четвертой волны пандемии свадьбы и поминки на 300-400 человек ("Резонанси", 27.08) превращают быт в рулетку с судьбой."Мы на войне!"Хотя показатель излечившихся от коронавируса, наконец-то, превысил суточное число инфицированных ("Резонанси", 26.08), специалисты воздерживаются от позитивных прогнозов. Да и как прогнозировать, если значительная часть населения рекомендаций не соблюдает. Маски носит лишь 50% граждан, при том что раньше их использовало 75% (27.08).Немало противников и у вакцинации, а вкупе это делает ситуацию плохо управляемой. Как говорить о переломе, если случаи летального исхода за сутки достигли катастрофической цифры – 79. "Идите прививаться, другого пути просто нет! – призывает иммунолог Бидзина Кулумбегов. – Мы на войне, а генералов не видно" (27.08).Не совсем так. Генералы в прессе мелькают, но вот решения они принимают далеко не лучшие. Это мнение и медиков, и экспертов. Остановка общественного транспорта в развитых странах – крайняя мера, а у нас с нее начали, недоумевает экономист Паата Баирахтари. Добавляя, половина из 7,5 млрд долларов помощи, полученной из-вне в ходе пандемии, хранится в казне. Между тем, временное снижение акциза на топливо до уровня 2017 года позволило бы вдвое снизить цены на некоторые продукты и товары. Так, лекарства в Грузии в прошлом месяце стоили, по данным ВОЗ, на 150-300% дороже, чем в Европе ("Квирис палитра", 23-29.08).Нужно ли было останавливать городской транспорт? - задает вопрос "Резонанси" (25.08). Уже очевидно, что на снижение числа инфицированных это влияния не оказало. Ударило по тем, кто не может платить за такси – по необеспеченной части населения. Статистика удручающая: массовые застолья и нарушения регуляций легко нивелировали транспортный запрет. Впечатление такое, цитирует "Версия" (25-31.08) профессора Георгия Пхакадзе, будто общество делает все, чтобы удержать первенство с точки зрения распространения вируса.Уже и церковь понемногу включается в процесс. Представители духовенства все чаще уповают не только на силы небесные. Технологические развитие в столь тяжелой обстановке – это не кольцо Антихриста, а благодать Божья, поясняет владыка Саба (Инцкирвели). Внушая верующим, что призывы не вакцинироваться направлены против церкви ("Квирис палитра").Когда голоса не заслуживают, а добываютК сожалению, политика официальных властей в области вакцинирования не отличается должной активностью. Лидеры, в основном, сводят все к информированию населения о том, какую вакцину и в каких количествах планируют завезти. Попутно стараются внушить, что у них уже налицо ощутимые и реальные достижения (!) во всех сферах ("Сакартвелос Республика" 26.08). И когда только успели?! "Работать, работать и только работать!" - по-ленински призывает премьер на фоне растущей в стране безработицы.Еще менее ответственно проявляет себя оппозиция. Инициативы ее вертятся не столько вокруг экономики и социальных проблем, сколько вокруг выборов как какого-то абстрактного феномена. Политики и с одной, и с другой стороны стремятся голоса избирателей не заслужить, а добиться любой ценой. Пусть даже нанося ущерб государству и обществу.Перенесения выборов оппозиция потребовала вовсе не ради защиты населения от вируса, а потому что оказалась в проигрышном положении, считает эксперт Паата Закареишвили ("Ахали таоба", 27.08). С мнением согласно большинство его коллег. Оппозиционные лидеры поняли, что, даже добившись внеочередных парламентских выборов, они не имеют никаких шансов повторить результат 2020 года, рассуждает политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра").Логично было бы, наверное, сменить целевые лозунги, добиться снижения избирательного порога и дождаться 2024 года. Однако боясь утратить доверие электората, мотивированного сменой власти, они, похоже, предпочли прибегнуть к оттягиванию угрозы. Оттягиванию, поскольку, как уверен эксперт Рамаз Сакварелидзе, даже если местные выборы будут перенесены, оппозиции не удастся за это время поднять свой рейтинг ("Ахали таоба", 27.08).Самое ужасное, если 2 октября народ скажет: пусть они останутся, лишь бы не вернулись наци, мрачно допускает Гедеван Попхадзе. - Это будет изменой Родине (24.08)! Бывший депутат не уточняет, правда, за кого же в таком случае голосовать. Первой приходит на ум партия Георгия Гахария. Он пока, пожалуй, единственная не до конца раскрывшаяся фигура в набросанном на скорую руку грузинской прессой детективе. Кстати, интригующе заявляет – у нас интересная личность на пост тбилисского мэра ("Резонанси", 26.08), но опять не уточняет, кто. Это уже стиль.Меняет ли "Грузинская мечта" политическую орбиту?Человеческий ресурс – проблема для всех партий, включая две ведущие ("Квирис палитра"). И борьба за избирателей вот-вот примет характер военной кампании. Хотя для роста популярности политические объединения не прочь прибегнуть и к подспудным механизмам. Большинство комментаторов уверены: "Мечта" без проблем набирает 43% голосов. Зачем же ей понадобилось выходить из "соглашения Мишеля", рискуя настроить против себя Запад? Не потому ли, что власть уловила некоторое смещение настроя населения по отношению к западным партнерам?В свою очередь Запад проявляет беспрецедентную активность, особенно если учесть, что выборы-то предстоят местного масштаба. В Грузию уже устремились многочисленные наблюдательные миссии ("Резонанси", 27.08). На словах все политические силы приветствуют такой интерес, однако, что лежит в его основе? Только ли забота о том, чтобы голосование прошло объективно?Шарль Мишель уже сделал примечательное заявление: "Приближается время выдачи макрофинансовой помощи, и время грузинскому правительству проявить верность соглашению" (25.08). Официальная Америка молчит, но не сдерживают себя высокопоставленные чиновники в отставке. Бывшие посол Ян Келли и замгоссекретаря Дэвид Крамер выступили со статьей, где утверждают, что "Мечта" уводит Грузию на орбиту России ("Сакартвелос Республика", 26.08).По мнению эксперта Заала Анджапаридзе, даже самые отъявленные оппоненты правящей партии воздержались бы говорить такое в ее адрес. А доктор социологии Тамта Мегрелишвили полагает, что подобными выпадами вышедшие на пенсию американские дипломаты лишь еще больше подрывают качество доверия части общества к США (26.08).РазноеГрузинская полифония звучала на фестивале в швейцарских Альпах. Также ансамбль "Рустави" исполнил со скрипачами Павлом Верниковым и Светланой Макаровой "Цутисопели" Гии Канчели. Были приглашены вдовы Канчели и Анзора Эркомаишвили. ("Сакартвелос Республика", 26.08)Ирина Кокая напоминает судьбой героиню телесериала "Просто Мария". Оставшись одна с грудным младенцем на руках, она, выходец из Абаша, сумела стать одним из самых высокооплачиваемых грузинских дизайнеров. А первую швейную машинку ей подарила немецкая бабушка. Правда, самые трудные годы были тогда уже позади. ("Квирис палитра")Певица Эка Квалиашвили заявила, что не станет петь там, где будут требовать ковид-паспорта. Вопрос, не поторопилась ли – так недолго и без работы остаться. ("Ахали таоба", 26.08)"Я живу любовью", - признался режиссер и хореограф Давид Поцхишвили. Его фильм "Мистерия" одержал победу в номинациях лучшая хореография и лучшие танцы не где-нибудь, а на Каннском международном кинофестивале! ("Ахали таоба", 25.08)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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политика, грузия, аналитика, колумнисты, обзоры, единое нацдвижение, грузинская мечта, обзор сми