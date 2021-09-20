https://sputnik-georgia.ru/20210920/vnuchka-elizavety-ii-printsessa-beatris-rodila-perventsa-259746655.html

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца

Внучка британской королевы и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци впервые стали родителями девочки. Это произошло в выходные 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T19:15+0400

2021-09-20T19:15+0400

2021-09-20T19:15+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

новости

в мире

елизавета ii

светская хроника

монархи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/01/250218867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b8480741f40dfef75dcf16550f77f17.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внучка королевы Британии Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца: об этом рассказали журналисты иностранных СМИ. Королевский дворец подтвердил счастливую новость, поделившись официальным заявлением в своем официальном аккаунте в Твиттер. "Ее Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелле Моцци рады объявить о рождении дочки в субботу 18 сентября 2021 года в 23:42". Также представители сообщили, что вся королевская семья проинформирована о рождении наследницы, а счастливые родители благодарят персонал лондонской больницы - от врачей до акушерок. Беатрис и ее дочь ожидают выпуски и возвращения домой. Счастливой принцессе не терпится познакомить крошку со сводным братом Кристофером Вульфом - первым ребенком Моцци от американки Дары Хуанг. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, елизавета ii, светская хроника, монархи