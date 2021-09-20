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Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца
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© photo: Sputnik / Alex Macknoton/
Внучка британской королевы и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци впервые стали родителями девочки. Это произошло в выходные
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внучка королевы Британии Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца: об этом рассказали журналисты иностранных СМИ.
Королевский дворец подтвердил счастливую новость, поделившись официальным заявлением в своем официальном аккаунте в Твиттер.
"Ее Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелле Моцци рады объявить о рождении дочки в субботу 18 сентября 2021 года в 23:42".
Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2021
Read the announcement in full - https://t.co/ImbfRLEdAe pic.twitter.com/olwDMv3Zmo
Также представители сообщили, что вся королевская семья проинформирована о рождении наследницы, а счастливые родители благодарят персонал лондонской больницы - от врачей до акушерок.
Беатрис и ее дочь ожидают выпуски и возвращения домой. Счастливой принцессе не терпится познакомить крошку со сводным братом Кристофером Вульфом - первым ребенком Моцци от американки Дары Хуанг.
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