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Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца
Внучка британской королевы и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци впервые стали родителями девочки. Это произошло в выходные 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T19:15+0400
2021-09-20T19:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внучка королевы Британии Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца: об этом рассказали журналисты иностранных СМИ. Королевский дворец подтвердил счастливую новость, поделившись официальным заявлением в своем официальном аккаунте в Твиттер. "Ее Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелле Моцци рады объявить о рождении дочки в субботу 18 сентября 2021 года в 23:42". Также представители сообщили, что вся королевская семья проинформирована о рождении наследницы, а счастливые родители благодарят персонал лондонской больницы - от врачей до акушерок. Беатрис и ее дочь ожидают выпуски и возвращения домой. Счастливой принцессе не терпится познакомить крошку со сводным братом Кристофером Вульфом - первым ребенком Моцци от американки Дары Хуанг. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, елизавета ii, светская хроника, монархи

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца

19:15 20.09.2021
310
© photo: Sputnik / Alex Macknoton / Перейти в фотобанкБукингемский дворец
Букингемский дворец - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Macknoton
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Внучка британской королевы и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци впервые стали родителями девочки. Это произошло в выходные
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Внучка королевы Британии Елизаветы II принцесса Беатрис родила первенца: об этом рассказали журналисты иностранных СМИ.
Королевский дворец подтвердил счастливую новость, поделившись официальным заявлением в своем официальном аккаунте в Твиттер.
"Ее Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелле Моцци рады объявить о рождении дочки в субботу 18 сентября 2021 года в 23:42".
Также представители сообщили, что вся королевская семья проинформирована о рождении наследницы, а счастливые родители благодарят персонал лондонской больницы - от врачей до акушерок.
Беатрис и ее дочь ожидают выпуски и возвращения домой. Счастливой принцессе не терпится познакомить крошку со сводным братом Кристофером Вульфом - первым ребенком Моцци от американки Дары Хуанг.
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