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"Трактирщик в шубе с квадратной женой": Миро раскритиковала Моргенштерна
"Трактирщик в шубе с квадратной женой": Миро раскритиковала Моргенштерна
Рэпера уличили в плохом вкусе и в дурном копировании своих коллег, таких как Тимати и Киркоров 03.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-03T07:20+0400
2021-10-03T07:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Блогер Лена Миро раскритиковала популярного рэпера Моргенштерна за то, что он воплощает "позавчерашние тренды", имея в виду открытие бургерной артиста."Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами &gt;&gt;&gt;Несколько дней назад Моргенштерн открыл бургерную и пришел на открытие в длинной черной шубе. Именно на это, в первую очередь, обратила внимание блогер, раскритиковав рэпера за повторения.Блогер отметила, что Моргенштерну не следует копировать "котлеты с булкой" за Тимати, а обратить внимание на его девушек. Миро считает, что у Тимати хороший вкус на женщин, а девушку Моргенштерна раскритиковала."А у тебя что в койке, Алишерка? Ты баб любишь или складные перочинные ножики? Сравни свою Дилару с новенькой Тимуркиной Сашей. Почему бы тебе не скопировать у Юнусова хотя бы его вкус на баб вместо унылых булок с котлетами?" – высказалась Миро.Стоит отметить, что Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились этим летом, устроив грандиозную свадьбу.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, российский шоу-бизнес

"Трактирщик в шубе с квадратной женой": Миро раскритиковала Моргенштерна

07:20 03.10.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 03.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Рэпера уличили в плохом вкусе и в дурном копировании своих коллег, таких как Тимати и Киркоров
ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Блогер Лена Миро раскритиковала популярного рэпера Моргенштерна за то, что он воплощает "позавчерашние тренды", имея в виду открытие бургерной артиста.
"Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами >>>
Несколько дней назад Моргенштерн открыл бургерную и пришел на открытие в длинной черной шубе. Именно на это, в первую очередь, обратила внимание блогер, раскритиковав рэпера за повторения.

"Сто лет назад себя в шубе выгуливал Филипп Киркоров. Бургерную когда-то открыл Тимати. Моргенштерн пытается воплотить в жизнь тренды позавчерашнего дня. Он повторяет даже не за первооткрывателями, а за теми, кто этих первооткрывателей скосплеил. Это позор для любого артиста", – написала Миро.

Блогер отметила, что Моргенштерну не следует копировать "котлеты с булкой" за Тимати, а обратить внимание на его девушек. Миро считает, что у Тимати хороший вкус на женщин, а девушку Моргенштерна раскритиковала.
"А у тебя что в койке, Алишерка? Ты баб любишь или складные перочинные ножики? Сравни свою Дилару с новенькой Тимуркиной Сашей. Почему бы тебе не скопировать у Юнусова хотя бы его вкус на баб вместо унылых булок с котлетами?" – высказалась Миро.
Стоит отметить, что Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились этим летом, устроив грандиозную свадьбу.
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