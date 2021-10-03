https://sputnik-georgia.ru/20211003/traktirschik-v-shube-s-kvadratnoy-zhenoy-miro-raskritikovala-morgenshterna-260052008.html

"Трактирщик в шубе с квадратной женой": Миро раскритиковала Моргенштерна

"Трактирщик в шубе с квадратной женой": Миро раскритиковала Моргенштерна

Рэпера уличили в плохом вкусе и в дурном копировании своих коллег, таких как Тимати и Киркоров 03.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-03T07:20+0400

2021-10-03T07:20+0400

2021-10-03T07:20+0400

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ТБИЛИСИ, 3 окт — Sputnik. Блогер Лена Миро раскритиковала популярного рэпера Моргенштерна за то, что он воплощает "позавчерашние тренды", имея в виду открытие бургерной артиста."Муж – миллионер, а я его пока догоняю" – жена Моргенштерна похвасталась деньгами >>>Несколько дней назад Моргенштерн открыл бургерную и пришел на открытие в длинной черной шубе. Именно на это, в первую очередь, обратила внимание блогер, раскритиковав рэпера за повторения.Блогер отметила, что Моргенштерну не следует копировать "котлеты с булкой" за Тимати, а обратить внимание на его девушек. Миро считает, что у Тимати хороший вкус на женщин, а девушку Моргенштерна раскритиковала."А у тебя что в койке, Алишерка? Ты баб любишь или складные перочинные ножики? Сравни свою Дилару с новенькой Тимуркиной Сашей. Почему бы тебе не скопировать у Юнусова хотя бы его вкус на баб вместо унылых булок с котлетами?" – высказалась Миро.Стоит отметить, что Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились этим летом, устроив грандиозную свадьбу.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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