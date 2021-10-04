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https://sputnik-georgia.ru/20211004/obyavil-li-saakashvili-golodovku-advokaty-vstrechayutsya-s-eks-prezidentom-gruzii-260193935.html
Объявил ли Саакашвили голодовку? Адвокаты встречаются с экс-президентом Грузии
Объявил ли Саакашвили голодовку? Адвокаты встречаются с экс-президентом Грузии
Экс-президент Грузии сегодня впервые встречается в тюрьме со своими адвокатами 04.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-04T12:47+0400
2021-10-04T14:10+0400
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В эти минуты адвокаты впервые встречаются с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который находится в руставской тюрьме №12. Защитники интересов Саакашвили – Дмитрий Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили уже более часа находятся в пенитенциарном учреждении. Это их первая встреча со своим подзащитным.Популярность Саакашвили падает - в Батуми его не узнали полицейские&gt;&gt;Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве. "К сожалению, пенитенциарное учреждение не дало нам возможности с пятницы увидеться с Михаилом Саакашвили. Сегодня у нас будет возможность встречи. Думаю, что это нестандартный случай, когда из-за нерабочих часов, адвокатам отказали в праве увидеться с подзащитным. Этим права Саакашвили были нарушены", – заявил Садзаглишвили журналистам перед тем, как войти в тюрьму. При этом адвокат сказал, что ему неизвестно, действительно ли экс-президент объявил голодовку.Европарламентарии призывают власти Грузии освободить Саакашвили&gt;&gt;"Я не могу сказать, объявил ли Саакашвили голодовку, поскольку с момента его задержания до сегодняшнего дня у нас не было возможности увидеться с ним. Это первый визит, зайдем и выясним эти детали", – заявил Чивиашвили. Между тем, сегодня сторонники экс-президента Грузии собираются на акцию у здания руставской тюрьмы №12. Запланированы сразу две акции – в 15:00 и 18:00.Акция в поддержку и с требованием освободить экс-президента прошла у пенитенциарного учреждения и в воскресенье вечером. Несмотря на дождь и ветер, участники простояли у стен тюрьмы со знаменами несколько часов. Михаил Саакашвили, который отказался от грузинского гражданства и получил украинское, обвиняется в должностных преступлениях в бытность президентом Грузии. По двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве. В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Объявил ли Саакашвили голодовку? Адвокаты встречаются с экс-президентом Грузии

12:47 04.10.2021 (обновлено: 14:10 04.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 04.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Экс-президент Грузии сегодня впервые встречается в тюрьме со своими адвокатами
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. В эти минуты адвокаты впервые встречаются с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который находится в руставской тюрьме №12.
Защитники интересов Саакашвили – Дмитрий Садзаглишвили и Гиоргий Чивиашвили уже более часа находятся в пенитенциарном учреждении. Это их первая встреча со своим подзащитным.
Популярность Саакашвили падает - в Батуми его не узнали полицейские>>
Третий президент Грузии, нелегально прибывший в Грузию, был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
"К сожалению, пенитенциарное учреждение не дало нам возможности с пятницы увидеться с Михаилом Саакашвили. Сегодня у нас будет возможность встречи. Думаю, что это нестандартный случай, когда из-за нерабочих часов, адвокатам отказали в праве увидеться с подзащитным. Этим права Саакашвили были нарушены", – заявил Садзаглишвили журналистам перед тем, как войти в тюрьму.
При этом адвокат сказал, что ему неизвестно, действительно ли экс-президент объявил голодовку.
Европарламентарии призывают власти Грузии освободить Саакашвили>>
"Я не могу сказать, объявил ли Саакашвили голодовку, поскольку с момента его задержания до сегодняшнего дня у нас не было возможности увидеться с ним. Это первый визит, зайдем и выясним эти детали", – заявил Чивиашвили.
Между тем, сегодня сторонники экс-президента Грузии собираются на акцию у здания руставской тюрьмы №12. Запланированы сразу две акции – в 15:00 и 18:00.
Акция в поддержку и с требованием освободить экс-президента прошла у пенитенциарного учреждения и в воскресенье вечером. Несмотря на дождь и ветер, участники простояли у стен тюрьмы со знаменами несколько часов.
Михаил Саакашвили, который отказался от грузинского гражданства и получил украинское, обвиняется в должностных преступлениях в бытность президентом Грузии. По двум из них ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела в судебном производстве.
В скором времени ему будет предъявлено еще одно обвинение – в незаконном пересечении государственной границы. В прокуратуре Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
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