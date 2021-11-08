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В центре Тбилиси началась масштабная акция протеста
В центре Тбилиси началась масштабная акция протеста
Оппозиция вновь заполнила площадь Свободы в центре Тбилиси 08.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-08T21:13+0400
2021-11-08T21:29+0400
политика
новости
грузия
тбилиси
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сторонники оппозиции собрались на площади Свободы в Тбилиси на акции, анонсированной с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику.Готова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава&gt;&gt;Незадолго до начала акции стало известно о том, что Саакашвили перевезли из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 в Тбилиси."Власти перешли все красные линии", - сказал председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия со сцены, установленной у тбилисского сакребуло.По его словам, с сегодняшнего дня в Грузии начинается большое протестное движение, которое завершится лишь после освобождения Саакашвили и возвращения "украденных выборов". Мелия призвал собравшихся не расходиться. Протест, по его словам, будет мирным и непрерывным. "Нацдвижение" и вступившие с ним в коалицию оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов в местные органы власти, которые практически везде выиграли кандидаты правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Саакашвили тайно прибыл в Грузию за несколько дней до второго тура выборов и 1 октября был взят под стражу. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в процессе рассмотрения.Экс-президент объявил голодовку 39 дней назад, то есть в первый же день ареста. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу&gt;&gt;Адвокаты и личный врач Саакашвили, а также его соратники были категорически против его перевода в тюремную больницу, заявляя, что она не оборудована надлежащим образом. Кроме того, по их словам, в тюремной больнице лечатся преступники, которые могут представлять опасность для экс-президента.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211108/vodomet-i-medoborudovanie--situatsiya-u-tyuremnoy-bolnitsy-kuda-dostavili-saakashvili-261893669.html
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политика, новости, грузия, тбилиси, возвращение и арест саакашвили

В центре Тбилиси началась масштабная акция протеста

21:13 08.11.2021 (обновлено: 21:29 08.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Оппозиция вновь заполнила площадь Свободы в центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сторонники оппозиции собрались на площади Свободы в Тбилиси на акции, анонсированной с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику.
Готова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава>>
Незадолго до начала акции стало известно о том, что Саакашвили перевезли из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 в Тбилиси.
"Власти перешли все красные линии", - сказал председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия со сцены, установленной у тбилисского сакребуло.
По его словам, с сегодняшнего дня в Грузии начинается большое протестное движение, которое завершится лишь после освобождения Саакашвили и возвращения "украденных выборов". Мелия призвал собравшихся не расходиться. Протест, по его словам, будет мирным и непрерывным.
Руставская тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 08.11.2021
Водомет и медоборудование – ситуация у тюремной больницы, куда доставили Саакашвили
20:44
"Нацдвижение" и вступившие с ним в коалицию оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов в местные органы власти, которые практически везде выиграли кандидаты правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
Саакашвили тайно прибыл в Грузию за несколько дней до второго тура выборов и 1 октября был взят под стражу. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в процессе рассмотрения.
Экс-президент объявил голодовку 39 дней назад, то есть в первый же день ареста. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу>>
Адвокаты и личный врач Саакашвили, а также его соратники были категорически против его перевода в тюремную больницу, заявляя, что она не оборудована надлежащим образом. Кроме того, по их словам, в тюремной больнице лечатся преступники, которые могут представлять опасность для экс-президента.

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