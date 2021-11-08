https://sputnik-georgia.ru/20211108/v-tsentre-tbilisi-nachalas-masshtabnaya-aktsiya-protesta-261892509.html

В центре Тбилиси началась масштабная акция протеста

В центре Тбилиси началась масштабная акция протеста

Оппозиция вновь заполнила площадь Свободы в центре Тбилиси 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T21:13+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Сторонники оппозиции собрались на площади Свободы в Тбилиси на акции, анонсированной с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего голодовку в тюрьме, в гражданскую клинику.Готова ли тюремная больница принять Саакашвили: оценка Минздрава>>Незадолго до начала акции стало известно о том, что Саакашвили перевезли из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 в Тбилиси."Власти перешли все красные линии", - сказал председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия со сцены, установленной у тбилисского сакребуло.По его словам, с сегодняшнего дня в Грузии начинается большое протестное движение, которое завершится лишь после освобождения Саакашвили и возвращения "украденных выборов". Мелия призвал собравшихся не расходиться. Протест, по его словам, будет мирным и непрерывным. "Нацдвижение" и вступившие с ним в коалицию оппозиционные партии отказались признавать результаты выборов в местные органы власти, которые практически везде выиграли кандидаты правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Саакашвили тайно прибыл в Грузию за несколько дней до второго тура выборов и 1 октября был взят под стражу. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся в процессе рассмотрения.Экс-президент объявил голодовку 39 дней назад, то есть в первый же день ареста. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу>>Адвокаты и личный врач Саакашвили, а также его соратники были категорически против его перевода в тюремную больницу, заявляя, что она не оборудована надлежащим образом. Кроме того, по их словам, в тюремной больнице лечатся преступники, которые могут представлять опасность для экс-президента.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211108/vodomet-i-medoborudovanie--situatsiya-u-tyuremnoy-bolnitsy-kuda-dostavili-saakashvili-261893669.html

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политика, новости, грузия, тбилиси, возвращение и арест саакашвили