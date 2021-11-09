Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Моргенштерн поругался со слушателем на концерте
© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Градус напряженности вокруг эпатажного хип-хоп исполнителя с каждым днем растет. Этому должно быть какое-то объяснение
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн ввязался в новый скандал – артист поругался со зрителем, пришедшим на его концерт в Дубае.
Конфликт начался, когда слушатель прервал выступление Моргенштерна, спросив у него, в каком мире он живет. Также гость попросил рэпера перестать материться, поскольку в зале присутствуют и дети. Моргенштерн, в свою очередь, спокойно выслушал претензии мужчины, после чего сказал, что думает.
"Сразу про мат. Если здесь есть детишки – извините. Ваши родители знали, куда вас ведут. Я живу жизнь и делаю, что хочу. То, что ты сюда пришел – твое желание, не мое. Я тебя что, заставил?" – ответил Моргенштерн, после чего передал микрофон слушателю, чтобы пообщаться.
Тот в свою очередь заявил, что не приходил на его концерт, но услышав речь артиста, вернулся в зал, чтобы разобраться с ним и предложил Моргенштерну выйти. Рэпер же отказался и отметил, что люди пришли на мероприятие, чтобы веселиться, после чего продолжил свой концерт.
В последнее время звезда хип-хопа многократно заявлял, что подустал и уже не получает такого удовольствия от сцены, как раньше. Фанаты уверены, что Алишер вскоре возьмет паузу в карьере. Знаменитость и сам на это не раз намекал и в своих треках, и в интервью. Но официально о своем уходе артист пока не говорил.
Читайте также:
Россияне оценили отношение Моргенштерна к 9 Мая
Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить с ветеранами о Дне Победы
Моргенштерн призвал фанатов сыграть в "Игру в кальмара"
"Алишер устал": Моргенштерн завершит музыкальную карьеру?
"Я не хороший парень" - Моргенштерн резко высказался о российских СМИ
"Думала, что сын станет великим шахматистом" – мать Моргенштерна о рэпере
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.