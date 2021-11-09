https://sputnik-georgia.ru/20211109/morgenshtern-porugalsya-so-slushatelem-na-kontserte-261890090.html

Моргенштерн поругался со слушателем на концерте

Моргенштерн поругался со слушателем на концерте

Градус напряженности вокруг эпатажного хип-хоп исполнителя с каждым днем растет. Этому должно быть какое-то объяснение 09.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-09T07:15+0400

2021-11-09T07:15+0400

2021-11-09T07:15+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн ввязался в новый скандал – артист поругался со зрителем, пришедшим на его концерт в Дубае.Приятеля Моргенштерна обвинили в изнасиловании >>>Конфликт начался, когда слушатель прервал выступление Моргенштерна, спросив у него, в каком мире он живет. Также гость попросил рэпера перестать материться, поскольку в зале присутствуют и дети. Моргенштерн, в свою очередь, спокойно выслушал претензии мужчины, после чего сказал, что думает.Тот в свою очередь заявил, что не приходил на его концерт, но услышав речь артиста, вернулся в зал, чтобы разобраться с ним и предложил Моргенштерну выйти. Рэпер же отказался и отметил, что люди пришли на мероприятие, чтобы веселиться, после чего продолжил свой концерт.В последнее время звезда хип-хопа многократно заявлял, что подустал и уже не получает такого удовольствия от сцены, как раньше. Фанаты уверены, что Алишер вскоре возьмет паузу в карьере. Знаменитость и сам на это не раз намекал и в своих треках, и в интервью. Но официально о своем уходе артист пока не говорил. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дубай, моргенштерн, российский шоу-бизнес