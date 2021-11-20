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https://sputnik-georgia.ru/20211120/kakuyu-korolevskuyu-traditsiyu-narushaet-na-rozhdestvo-keyt-middlton-262180535.html
Какую королевскую традицию нарушает на Рождество Кейт Миддлтон?
Какую королевскую традицию нарушает на Рождество Кейт Миддлтон?
Пользователи Сети не дремлют и все время вылавливают из идеальной жизни герцогини Кембриджской новые "погрешности" 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T13:13+0400
2021-11-20T13:13+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
рождество
светская хроника
кейт миддлтон
зарубежные звезды
монархи
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Герцогиня Кембриджская уличена в несоблюдении важной традиции - выяснилось, что на Рождество Кейт Миддлтон кое-что делает "не по протоколу". Как известно, в королевской семье существует множество оригинальных традиций, которые до сих пор стараются соблюдать монаршие особы. Но, как оказалось, не все. Так, к примеру, Кейт Миддлтон обходит установленные порядки на Рождество.Ярче всех: Миддлтон в зеркальном платье засияла на премьере "Джеймса Бонда" &gt;&gt;&gt;По традиции, в королевской семье рождественские подарки открывают в канун праздника, а не в рождественское утро. Это, по словам бывшего королевского шеф-повара Елизаветы II Даррена МакГрейди, связано с тем, что члены монаршей семьи имеют немецкое происхождение: "После послеобеденного чая они открывают подарки в канун Рождества, как это принято в Германии".Однако пользователи Сети утверждают, что Миддлтон не следует этой традиции. В частности, у герцогини Кембриджской принято открывать рождественские подарки вместе с детьми в то же время, что и остальные британцы. К слову, про это говорили еще в 2018-м. Тогда Кейт обмолвилась, что на Рождество ее дети встали очень рано. Пользователи пришли к выводу, что наследники Миддлтон проснулись утром, чтобы поскорее открыть свои презенты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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рождество, светская хроника, кейт миддлтон, зарубежные звезды, монархи

Какую королевскую традицию нарушает на Рождество Кейт Миддлтон?

13:13 20.11.2021
© AP Photo / Eddie MulhollandКэтрин, герцогиня Кембриджская
Кэтрин, герцогиня Кембриджская - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Eddie Mulholland
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Пользователи Сети не дремлют и все время вылавливают из идеальной жизни герцогини Кембриджской новые "погрешности"
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Герцогиня Кембриджская уличена в несоблюдении важной традиции - выяснилось, что на Рождество Кейт Миддлтон кое-что делает "не по протоколу".
Как известно, в королевской семье существует множество оригинальных традиций, которые до сих пор стараются соблюдать монаршие особы. Но, как оказалось, не все. Так, к примеру, Кейт Миддлтон обходит установленные порядки на Рождество.
Ярче всех: Миддлтон в зеркальном платье засияла на премьере "Джеймса Бонда" >>>
По традиции, в королевской семье рождественские подарки открывают в канун праздника, а не в рождественское утро. Это, по словам бывшего королевского шеф-повара Елизаветы II Даррена МакГрейди, связано с тем, что члены монаршей семьи имеют немецкое происхождение: "После послеобеденного чая они открывают подарки в канун Рождества, как это принято в Германии".
© AP Photo / Chris JacksonКейт Миддлтон
Кейт Миддлтон - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Кейт Миддлтон
© AP Photo / Chris Jackson
Однако пользователи Сети утверждают, что Миддлтон не следует этой традиции. В частности, у герцогини Кембриджской принято открывать рождественские подарки вместе с детьми в то же время, что и остальные британцы.
К слову, про это говорили еще в 2018-м. Тогда Кейт обмолвилась, что на Рождество ее дети встали очень рано. Пользователи пришли к выводу, что наследники Миддлтон проснулись утром, чтобы поскорее открыть свои презенты.
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