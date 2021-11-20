https://sputnik-georgia.ru/20211120/kakuyu-korolevskuyu-traditsiyu-narushaet-na-rozhdestvo-keyt-middlton-262180535.html

Какую королевскую традицию нарушает на Рождество Кейт Миддлтон?

Какую королевскую традицию нарушает на Рождество Кейт Миддлтон?

Пользователи Сети не дремлют и все время вылавливают из идеальной жизни герцогини Кембриджской новые "погрешности" 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T13:13+0400

2021-11-20T13:13+0400

2021-11-20T13:13+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

рождество

светская хроника

кейт миддлтон

зарубежные звезды

монархи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250692030_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_57716e2d038f91bbebe64899403b47d6.jpg

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Герцогиня Кембриджская уличена в несоблюдении важной традиции - выяснилось, что на Рождество Кейт Миддлтон кое-что делает "не по протоколу". Как известно, в королевской семье существует множество оригинальных традиций, которые до сих пор стараются соблюдать монаршие особы. Но, как оказалось, не все. Так, к примеру, Кейт Миддлтон обходит установленные порядки на Рождество.Ярче всех: Миддлтон в зеркальном платье засияла на премьере "Джеймса Бонда" >>>По традиции, в королевской семье рождественские подарки открывают в канун праздника, а не в рождественское утро. Это, по словам бывшего королевского шеф-повара Елизаветы II Даррена МакГрейди, связано с тем, что члены монаршей семьи имеют немецкое происхождение: "После послеобеденного чая они открывают подарки в канун Рождества, как это принято в Германии".Однако пользователи Сети утверждают, что Миддлтон не следует этой традиции. В частности, у герцогини Кембриджской принято открывать рождественские подарки вместе с детьми в то же время, что и остальные британцы. К слову, про это говорили еще в 2018-м. Тогда Кейт обмолвилась, что на Рождество ее дети встали очень рано. Пользователи пришли к выводу, что наследники Миддлтон проснулись утром, чтобы поскорее открыть свои презенты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рождество, светская хроника, кейт миддлтон, зарубежные звезды, монархи