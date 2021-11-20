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Какую королевскую традицию нарушает на Рождество Кейт Миддлтон?
© AP Photo / Eddie MulhollandКэтрин, герцогиня Кембриджская
© AP Photo / Eddie Mulholland
Пользователи Сети не дремлют и все время вылавливают из идеальной жизни герцогини Кембриджской новые "погрешности"
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Герцогиня Кембриджская уличена в несоблюдении важной традиции - выяснилось, что на Рождество Кейт Миддлтон кое-что делает "не по протоколу".
Как известно, в королевской семье существует множество оригинальных традиций, которые до сих пор стараются соблюдать монаршие особы. Но, как оказалось, не все. Так, к примеру, Кейт Миддлтон обходит установленные порядки на Рождество.
По традиции, в королевской семье рождественские подарки открывают в канун праздника, а не в рождественское утро. Это, по словам бывшего королевского шеф-повара Елизаветы II Даррена МакГрейди, связано с тем, что члены монаршей семьи имеют немецкое происхождение: "После послеобеденного чая они открывают подарки в канун Рождества, как это принято в Германии".
© AP Photo / Chris JacksonКейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
© AP Photo / Chris Jackson
Однако пользователи Сети утверждают, что Миддлтон не следует этой традиции. В частности, у герцогини Кембриджской принято открывать рождественские подарки вместе с детьми в то же время, что и остальные британцы.
К слову, про это говорили еще в 2018-м. Тогда Кейт обмолвилась, что на Рождество ее дети встали очень рано. Пользователи пришли к выводу, что наследники Миддлтон проснулись утром, чтобы поскорее открыть свои презенты.
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