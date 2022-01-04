https://sputnik-georgia.ru/20220104/vse-samoe-glavnoe-ili-kak-zhila-gruziya-v-2021-godu-263362214.html

Все самое главное, или Как жила Грузия в 2021 году

Все самое главное, или Как жила Грузия в 2021 году

Неутихающие политические страсти и череда громких скандалов, трагедии и победы - таким был прошедший 2021 год для Грузии

2022-01-04T15:05+0400

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2022-01-04T15:05+0400

грузия

аналитика

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Прошедший 2021 год оказался эмоционально насыщенным для жителей страны. Они оплакивали погибших в Батуми, ликовали из-за победы своих спортсменов на Олимпиаде, ходили на выборы, переживали из-за растущих цен и тарифов, делились на лагеря "за" и "против", радовались возрождению туризма, огорчались из-за растущего числа зараженных и возмущались ограничениями.Однако если эмоции проявлялись в большинстве своем в пространстве соцсетей, то сами поводы остались навсегда в истории Грузии.Sputnik Грузия предлагает вам перелистать события ушедшего года и вместе вспомнить то, что уже стало историей прошлого.Фон годаПожалуй, самым главным фоном ушедшего года стала пандемия коронавируса и ее последствия. Только за год вирусом заразились около 710 тысяч человек, скончались около 11,5 тысячи человек. Из-за всплесков случаев заражения в стране, пик которых пришелся на август, ограничения то вводились, то снимались. Периодически прекращал работать общественный транспорт, выходить по ночам на улицу жители страны стали лишь с июня, а маски уже стали такой же неотъемлемой частью для жителей страны как обувь или верхняя одежда зимой.В такой ситуации власти Грузии позаботились о главном оружии против любого вируса – прививках, и уже с июля месяца в стране стартовала массовая вакцинация, которая сразу разделила население на два лагеря: одни побежали быстро делать прививки и агитировать близких последовать их примеру, другие же открыто выступили против: "нас чипируют" и "вакцина – зло" – самые мягкие из приводимых ими аргументов.Негативно повлияла на процесс вакцинации и гибель привитой в Ахалцихе препаратом AstraZeneca 27-летней медсестры из-за аллергии. Это произошло в самом начале процесса вакцинации, когда прививки делали только медперсоналу. Этот факт и массовое влияние антиваксеров привело к тому, что вместо ожидаемых эпидемиологами 70% населения, на 31 декабря полный курс вакцинации прошли около 40% взрослого населения.Победителями лотереи для привитых от ковида в Грузии стали тысячи человек>>Чтобы как-то стимулировать процесс вакцинации, власти решили прибегнуть к издревле известному способу "кнута и пряника". Сделавшие прививку могут получить деньги, а непривитым и не переболевшим запрещено ходить в рестораны, кино, театры и музеи. Хотя можно сделать тест и двери заведений вновь распахнутся.Кризис годаУходящий 2021 год, как впрочем и 2020, и даже 2019, войдет в историю как год обострившегося политического кризиса в стране. Правда на этот раз кризис принял такой размах, что мирить власти и оппозицию уже взялись западные партнеры страны.Уговорить примириться две враждующие стороны несколько раз приезжал даже сам президент Евросовета Шарль Мишель.Причиной такого пристального внимания стал полный бойкот оппозицией работы парламента, избранного осенью 2020 года. Оппозиционные партии не только отказывались работать в парламенте, но и говорили об отказе от депутатских мандатов вообще. Усугубил ситуацию арест председателя "Нацдвижения" Ники Мелия за невыплату залога.Оппозиция перешла в наступление и акции протеста стали неотъемлемой частью жизни жителей Грузии, как и палатки на проспекте Руставели.Кризисы, выборы и арест Саакашвили – главные политические события в Грузии в 2021 году>>За три месяца переговоров Шарлю Мишелю все-таки удалось заставить стороны договориться, но не всех, и как показали последующие события – ненадолго. Соглашение между властью и оппозицией изначально отказались подписывать "Единое национальное движение", "Лейбористская партия" и "Европейская Грузия", а уже спустя 100 дней после подписания из него вышла и сама правящая партия "Грузинская мечта". Правда уже в сентябре "Нацдвижение" решило все-таки поставить свою подпись на документе, но уже тогда было понятно, что все обещания и договоренности останутся на бумаге. Политический кризис так и не разрешен.Главные фигуры годаСамыми значимыми для Грузии событиями стал окончательных уход из политики основателя правящей партии Бидзины Иванишвили в начале 2021 года и возвращение осенью в Грузию спустя 8 лет экс-президента страны Михаила Саакашвили.Оба эти события оказали колоссальное влияние на политическую жизнь в стране. Уход Иванишвили повлек за собой приход в руководство партии самой жесткой ее части, главным желанием которой является уничтожение своих главных оппонентов – бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Они это не скрывают в своих публичных заявлениях.А вот возвращение Саакашвили принесло неожиданно крупные дивиденды основанной им партии "Единое национальное движение", которая на последних выборах показала лучший результат с 2012 года.ЕНД будет добиваться создания в парламенте следственной комиссии по делу Саакашвили>>При этом приезд Саакашвили и помещение его в тюрьму по обвинению в совершении преступлений при его президентстве, стал толчком для очередного кризиса в стране.Уход и возвращение годаСамым ярким уходом года стала отставка премьер-министра Грузии, самого рейтингового на то время политика в стране – Георгия Гахария.Произошло это в традициях грузинской политики – неожиданно, на фоне готовящегося ареста Мелия в феврале 2020 года. Гахария открыто заявил о своих разногласиях с "Грузинской мечтой" и объявил о своей отставке.Уже в июне Гахария вернулся в политику, но уже в новом амплуа – в качестве лидера новой оппозиционной партии "Для Грузии". Буквально за полгода он не только смог укрепиться в этой позиции, но и занять серьезную нишу в грузинской политике, потеснив, а то и вовсе убрав с политического олимпа другие оппозиционные партии.На сегодняшний день партия Гахария является третьей партией Грузии по влиянию и популярности среди населения.Протесты годаВ целом этот год выдался богатым на различные акции протеста по стране. Центр города перекрывался в 2021 году несколько десятков раз и каждый раз новыми людьми со своими претензиями и требованиями. Там стояли и представители оппозиции, и представители власти, и священнослужители, и противники строительства ГЭС и даже журналисты.Свою долю в протест внесли и рабочие различных предприятий, и шахтеры, и даже дворники. Протесты принимали разную форму – от забастовок до шествий, от молчаливого протеста до массовых столкновений.Однако, самой главной акцией года, которая внесла резонанс в общественную жизнь страны и поделила ее сторонников и противников на два непримиримых лагеря, стала акция представителей ЛГБТ. Попытка устроить марш в центре Тбилиси закончилась печально из-за устроенной контракции противниками ЛГБТ-сообщества. Сами представители ЛГБТ-сообщества там так и не появились, а объектами нападений со стороны участников контракции стали журналисты. В тот день пострадали около 50 репортеров, операторов и фотографов.Смерть оператора в Грузии: Госслужба инспектора выявила нарушения в работе МВД>>Новая волна протеста последовала после смерти оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава. Представители всех оппозиционных телеканалов вышли на улицу с требованием отставки правительства. Оператор скончался спустя некоторое время после того, как пострадал от рук противников ЛГБТ-сообщества. Расследование показало, что Лашкарава умер не от побоев, а дело в наркотиках.Тревоги годаНесмотря на бушующие политические страсти по телевизору, весь 2021 год население по большей части волновали совсем другие проблемы. Сначала оно тревожилось из-за "космических" цифр в квитанциях за коммунальные услуги, потом переживало из-за повышения цен сначала на подсолнечное масло, а после и на другие продукты. Только за год цены выросли на 17%, что серьезно ударило по карману жителей Грузии.Инфляция в Грузии бьет рекорды – новая статистика>>Правда небольшая надежда на улучшение финансового положения появилась, когда открылись границы, и в страну стали приезжать туристы, однако общих пессимистических настроений в обществе это не изменило. А анонсирование повышения цен на проезд в общественном транспорте столицы их только усугубило.Между тем экономика страны стала постепенно просыпаться после спячки, а правительство Грузии анонсировало множество реформ, чтобы помочь ей окрепнуть. Тут и помощь бизнесу, и поиск новых инвесторов, и развитие туризма, и новые проекты.Премьер Грузии: 2022 год будет годом прогресса, процветания и развития для Грузии>>Особенно население страны обрадовала возможность поехать легально на работу за границу. Первой страной, где жители Грузии могут заработать денег, стала Германия. На очереди Франция и Израиль.Трагедия годаСамым печальным событием ушедшего года стало обрушение подъезда многоквартирного дома в Батуми. Обрушение произошло в будний день, когда большинство жителей дома были на учебе и на работе. Подъезд, в котором находились 10 человек, за считанные секунды сложился как карточный домик. Обломками задело и стоящие рядом машины, в одной из которых был маленький ребенок, его удалось извлечь из-под завалов в первые же часы живым и невредимым.А дальше почти сутки вся Грузия неотрывно следили за тем, как спасатели разгребали завалы и молились, чтобы хоть кто-то выжил. Все вместе радовались и аплодировали, когда спасатели достали из под обломков двух живых, и плакали, когда извлекали тела.Из всех жильцов, находящихся в момент обрушения дома, выжить удалось лишь одному. Женщина, которую извлекли живой, скончалась в больнице так и не узнав, что двое ее детей и деверь погибли в тот страшный день. Под обломками спасатели обнаружили тела еще пяти человек, в том числе и женщину с ребенком.Победы годаЗавершить же итоги года хочется приятным. Тем более, что 2021 год, несмотря на все тревоги и сложности, принес жителям страны и много радостей. Так грузинский штангист Лаша Талахадзе оказался вечным олимпийским рекордсменом в весовой категории +109 кг.На Олимпиаде в Токио Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения. В рывке грузинский тяжелоатлет поднял штангу весом 223 кг, в толчке – 265 кг, а в сумме двоеборья – 488 кг.А уже в середине декабря, на чемпионате мира в Ташкенте, Талахадзе снова установил три мировых рекорда – 225 кг, 267 кг и 492 кг по сумме двоеборья.Всего на XXXIII Летних Олимпийских играх участвовали 35 грузинских атлетов в 11 видах спорта. По итогам Олимпиады Грузия с 8 медалями заняла 33 место в медальном зачете. В копилке грузинских спортсменов две золотые, пять серебряных и одна бронзовая медаль. При этом четыре медали представители Грузии получили в дзюдо.Кроме того, Тбилиси стал частью Сети творческих городов ЮНЕСКО. Этот статус предусматривает развитие медиаискусства и реализацию разовых или долгосрочных проектов на ближайшие четыре года, что должно способствовать развитию и популяризации культуры.Тбилиси оправдает статус креативного города ЮНЕСКО - Каладзе>>Что касается Батуми, то ЮНЕСКО удостоил его звания "Город музыки" – грузинский город впервые завоевал такой титул и вошел в сеть творческих городов ЮНЕСКО.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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