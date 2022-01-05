https://sputnik-georgia.ru/20220105/dlya-grazhdan-gruzii-v-kazakhstane-v-svyazi-s-besporyadkami-zarabotala-goryachaya-liniya-263407543.html
Для граждан Грузии в Казахстане в связи с беспорядками заработала "горячая линия"
Для граждан Грузии в Казахстане в связи с беспорядками заработала "горячая линия"
Граждане Грузии могут звонить на "горячую линию" по номеру +7 (717) 224-32-58 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T23:11+0400
2022-01-05T23:11+0400
2022-01-06T00:01+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. На фоне беспорядков посольство Грузии в Казахстане работает в привычном режиме, сообщает пресс-служба МИД Грузии.По информации ведомства, открыта "горячая линия", граждане Грузии могут звонить по номеру +7 (717) 224-32-58.Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент республики ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки. СМИ сообщают о захвате митингующими зданий госучреждений и стратегических объектов. В Алма-Ате горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины на улицах. Протестующие также заняли аэропорт в Алма-Ате.Почти весь день в Казахстане не работал интернет, есть перебои с работой телеканалов.Читайте также:
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общество, новости, в мире, грузия, казахстан, мид грузии, акции протеста
Для граждан Грузии в Казахстане в связи с беспорядками заработала "горячая линия"
23:11 05.01.2022 (обновлено: 00:01 06.01.2022)
Граждане Грузии могут звонить на "горячую линию" по номеру +7 (717) 224-32-58
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. На фоне беспорядков посольство Грузии в Казахстане работает в привычном режиме, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
По информации ведомства, открыта "горячая линия", граждане Грузии могут звонить по номеру +7 (717) 224-32-58.
Массовые акции начались в Казахстане из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Власти уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. Президент республики ввел в нескольких регионах страны режим чрезвычайного положения, но волна протеста усилилась, начались беспорядки.
СМИ сообщают о захвате митингующими зданий госучреждений и стратегических объектов. В Алма-Ате горели здания акимата (мэрия), прокуратуры и правящей партии "Нур Отан", а также машины на улицах. Протестующие также заняли аэропорт в Алма-Ате.
Почти весь день в Казахстане не работал интернет, есть перебои с работой телеканалов.
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