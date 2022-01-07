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Когда болеть за наших: анонс спортивных событий на 2022 год

Когда болеть за наших: анонс спортивных событий на 2022 год

Наступивший год богат на спортивные события. Масштаб – от локальных соревнований до крупнейших турниров. Практически во всех турнирах будут задействованы... 07.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-07T13:01+0400

2022-01-07T13:01+0400

2022-01-07T13:01+0400

спорт

грузия

олимпийские игры

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Чемпионат Европы по футзалуСборная Грузии по футзалу впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.На континентальном первенстве грузинская команда попала в группу "D" вместе со сборными Испании, Испании и Боснии и Герцеговины. Для выхода в плей-офф турнира необходимо занять первое или второе место в квартете.Зимние Олимпийские игры в ПекинеXXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. На данный момент Грузия завоевала четыре лицензии (все в фигурном катании) на предстоящие игры. Это значит, что впервые в истории грузинские фигуристы смогут принять участие в командных соревнованиях.Грузинский фигурист стал победителем этапа Гран-при в Сочи >>Стоит отметить, что на прошлой Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея), грузинская команда была представлена четырьмя спортсменами в трех видах спорта: фигурное катание, горные лыжи и санный спорт.Регби – чемпионат ЕвропыЧемпионат Европы по регби – это, фактически, родной для сборной Грузии турнир. "Лелос" выигрывали континентальное первенство рекордные 13 раз, и уже четыре года подряд у грузинской команды нет конкурентов.Война и мир в Аранхуэсе: послесловие к матчу сборных по регби Грузии и Фиджи >>Нынешний турнир пройдет с 6 февраля по 20 марта. Соперниками сборной Грузии стали Португалия, Нидерланды, Россия, Испания и Румыния.Чемпионаты Европы по регби 2021 и 2022 годов также являются отборочными турнирами к Кубку мира, который состоится в 2023 году во Франции.Дзюдо – "Большой шлем" в ТбилисиВ конце марта (с 25 по 27) Тбилиси традиционно примет международный турнир по дзюдо под эгидой IJF (Международной федерации дзюдо). До 2021 года турнир имел статус Гран-при, после чего получил повышение в статусе и теперь входит в категорию "Большого шлема".В турнире, который состоялся в 2021 году, приняли участие 440 дзюдоистов из 80 стран мира.Гордость Грузии – лучшие спортсмены страны по итогам года >>Помимо домашнего "Большого шлема" грузинские дзюдоисты примут участие в других турнирах под эгидой IJF, а также выступят на чемпионате Европы (29 апреля – 1 мая, София, Болгария) и чемпионате мира (7 – 13 августа, Ташкент, Узбекистан).Тяжелая атлетикаДва главных турнира по тяжелой атлетике в 2022 году, это чемпионат Европы, который состоится в апреле в Софии (Болгария) и чемпионат мира, запланированный на октябрь (Китай).Главные спортивные события для Грузии в 2021 году >>Естественно, грузинские болельщики будут находиться в ожидании очередных триумфов и мировых рекордов Лаши Талахадзе (+109 кг), который с 2016 года выиграл все крупные турниры.Лига наций УЕФАСборная Грузии по футболу примет участие в третьем розыгрыше Лиги наций УЕФА. Подопечные Вилли Саньоля сыграют в группе "С4" дивизиона "С" вместе с командами Болгарии, Северной Македонии и Гибралтара.Четыре матча турнира пройдут в июне, а еще два в сентябре.Сборная Грузии по футболу узнала соперников по Лиге наций УЕФА >>Как и в предыдущих розыгрышах Лиги наций УЕФА, победители каждого квартета получат повышение по дивизиону. То есть если в своей группе сборная Грузии займет первое место, то следующий турнир наша команда начнет в дивизионе "В".Еврокубки - футболЧетыре грузинских клуба примут участие в еврокубках УЕФА. "Динамовцы" Батуми, которые впервые в своей истории стали чемпионами Грузии, сыграют в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. "Динамо" Тбилиси и "Дила" (Гори) попробуют свои силы в Лиге конференций УЕФА.Футбольный клуб "Сабуртало" договорился о сотрудничестве с испанской "Валенсией" >>В квалификации Лиги конференций УЕФА сыграет и тбилисский "Сабуртало", ставший обладателем Кубка Грузии.Чемпионат Европы по баскетболуПожалуй, самое главное спортивное событие для Грузии в 2022 году – это домашний чемпионат Европы по баскетболу. Евробаскет пройдет в четырех странах – Грузии, Германии, Италии и Чехии с 1 по 18 сентября.Сборная Грузии выступит в группе "А" с командами России, Испании, Турции, Болгарии и Бельгии. В стадию плей-офф (1/8 финала) выйдут по четыре сборные из каждой группы.Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года откроется матчем в Тбилиси >>Как мы уже отмечали – это далеко не все турниры и соревнования, в которых примут участие грузинские спортсмены. Вне зависимости от статуса турнира, Sputnik Грузия желает успехов и побед всем нашим атлетам.

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2022

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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спорт, грузия, олимпийские игры