https://sputnik-georgia.ru/20220304/kak-povliyayut-sanktsii-protiv-rossii-na-ekonomiku-gruzii---mneniya-ekspertov-264973709.html

Как повлияют санкции против России на экономику Грузии - мнения экспертов

Как повлияют санкции против России на экономику Грузии - мнения экспертов

Учитывая возможные последствия для Грузии из-за введения Западом экономических санкций против России, эксперты призывают правительство разработать... 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T18:42+0400

2022-03-04T18:42+0400

2022-03-04T18:42+0400

грузия

экономика

аналитика

россия

антироссийские санкции

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Российско-украинский кризис кардинально поменял прогнозы экономического роста Грузии на 2022 год, и, как считают эксперты, антироссийские санкции будут иметь серьезные негативные последствия для экономики страны, которая во многом привязана к российскому рынку.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала."И главное импорт, очень много стратегического сырья мы получаем из России. Это в первую очередь касается пшеницы и муки, подсолнечного масла и т.д. Подчеркиваю, что импорт будет серьезной потерей. Если товары невозможно будет завозить, в том числе энергоносители, нам придется их заменить с альтернативных рынков, что будет дороже. Это означает что больше валюты будет вытекать из страны", - отметил Цуцкиридзе.По словам Цуцкиридзе, ожидается значительное снижение объема экспорта, поэтому Грузии придется искать альтернативные рынки сбыта местной продукции. "Это в основном ударит по винной индустрии, коснется, в основном, малых и средних погребов. Сменить локацию, выход на новые рынки будет непросто", - отметил эксперт.По мнению эксперта, экономика Грузии может потерять сотни миллионов долларов, что в конечном счете повлияет на прогнозы высокого роста экономики на текущий год.Кроме того, Цуцкиридзе назвал причину, почему нет смысла Грузии присоединяться к санкциям."Грузинская мечта": санкции против России навредят Грузии >>"Санкции, которые Грузия может ввести для России, означает, что страна сама себе их введет. Наша проблема в том, что доля России в нашем торговом обороте высокая, но в России, наоборот, наша доля очень маленькая", - подчеркнул он."Антикризисный план"Цуцкиридзе считает, что обойтись без российского рынка крупным компаниям будет легче, так как у них рынки диверсифицированы, а вот малым и средним предприятиям будет непросто.Эксперт считает, что правительство должно начать работу над сценарием "кризисного периода"."Россия фактически изолирована от международных рынков, что отражается на нас. Поэтому работа правительства должна быть в этом направлении. Главная задача - те потери, которые мы получим, как их компенсировать. То есть как пережить эти результаты с минимальными потерями", - заключил он.Прогнозы аналитиковГрузинские аналитики рассматривают два сценария развития событий из-за ситуации на Украине, но по обоим ожидают ухудшения всех экономических показателей Грузии.По мнению экспертов международного аналитического агентства Galt&Taggart, последствия для экономики Грузии будут зависеть от продолжительности российской операции на Украине.По их мнению, если все продлится 1-2 месяца, то экономический рост Грузии составит 3% вместо прогнозируемых 5%, инфляция будет на уровне 7%, а курс национальной валюты Грузии лари по отношению к доллару составит 3,25 GEL/$1.Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика >>При этом туризм восстановиться лишь на 75% по сравнению с 2019 годом, вместо прогнозируемых 85%.Однако если операция продолжится и санкции в отношении России будут ужесточены, Грузию ждет отрицательный экономический рост на уровне -1%, инфляция на уровне 9%, а курс лари составит 3,4 GEL/$1.Восстановления туризма стоит ждать лишь на уровне 60% по сравнению с 2019 годом.По мнению финансового института TBC Capital, в случае быстрого завершения операции рост ВВП снизится до 3,5-4,0%, инфляция увеличится лишь незначительно по сравнению с целевым показателем в 3%, а курс национальной валюты Грузии составит 3,25 GEL/$1. При этом в этом случае аналитики прогнозируют быстрое восстановление экономики уже в 2023 году, сравнивая нынешний период с пандемией.Что ждет экономику Грузии в 2022 году из-за ситуации на Украине: первые прогнозы >>Однако если операция продолжится более трех месяцев и сыграют роль негативные внешние факторы, экономика Грузии за год вырастет всего на 0,5%, инфляция на уровне выше целевого показателя в пределах 10%, а курс лари по отношению к доллару составит 3,5 GEL/$1.Чистый приток капитала в экономику Грузии может сократиться вдвое. По подсчетам TBC Capital, чтобы компенсировать это, правительству и Национальному банку Грузии придется провести валютные интервенции на сумму в 550 миллионов долларов.Кроме того, ранее глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что эскалация масштабного конфликта в регионе также отразится на экономике Грузии и усилит внешние потрясения по трем основным направлениям: экспорт, денежные переводы и туризм.Туризм, прощайГрузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.В Грузии подсчитали доходы от туризма за январь 2022 года >>С постепенным снятием ограничений туризм начал возрождаться с весны 2021 года - с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня - сухопутные.В прошлом году количество международных путешественников в Грузии составило примерно 1,9 миллиона человек, что на 7,7% больше чем в 2020 году. Это примерно 20% от данных за 2019 год.А доходы Грузии от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.Россия и Украина входят в пятерку стран по числу международных визитов в Грузию в 2021 году. Страну посетили до 213 тысяч граждан России, что на 2,1% больше чем в 2020 году, и примерно 145 тысяч граждан Украины, что почти на 242% больше чем в 2020 году."Туристические потоки из России значительно сократятся, были расчеты что доходы от туризма в этом году составят 2 млрд долларов, и Россия один из источников дохода", - сказал Цуцкиридзе.Как помочь бизнесуЗависимость от России как от нестабильного партнера должна быть снижена, заявила в эфире передачи "Деловое утро" на bmg.ge председатель правления Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе.Меладзе отметила необходимость диверсификации рынка и отметила, что роль государства в этом направлении очень важна, в первую очередь правительство должно проводить правильную политику.По ее словам, деньги должны быть потрачены государством не только на продвижение производства, но и на популяризацию страны. Государственная программа "Производи в Грузии" более-менее над этим работает, но недостаточно просто софинансировать выставки, нужно предпринять гораздо более серьезные и незамедлительные шаги, считает она.По ее словам, государство должно принять участие в этом направлении, чтобы сделать финансовые торговые инструменты более доступными.Также Меладзе считает, что необходимо запустить агентство по экспортному кредитованию, которое должно было быть создано еще несколько лет назад.В рамках программы "Производи в Грузии" заявлена ​​инициатива, которая в какой-то мере будет способствовать этому направлению, то есть развитию экспорта. "Посмотрим, как этот механизм будет работать, его ввод в эксплуатацию занял довольно много времени", - сказала Меладзе.Минеральная вода "Боржоми" попала под санкции в Эстонии >>"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. В сентябре 2021 года программа расширилась, к ней добавили четыре новые компонента, среди которых проект "Бизнес-экспорт". Его цель увеличение экспортного потенциала страны и поддержка предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения новых или существующих предприятий, поддержки предпринимательской деятельности и замены импортных товаров местными.Меладзе считает, что техническая помощь имеет решающее значение для предпринимателей, которым сложно ориентироваться на сложных рынках, вести переговоры, у них нет опыта управления экспортом, имеют языковой барьер, не имеют навыков продаж и т.д.Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии вырос в два раза >>По ее словам, активизация электронной торговли также важна, особенно в период пандемии. В этой связи она акцентирует внимание на логистических проблемах и говорит, что важно создать большое складское хозяйство, где будет находиться грузинская продукция и отсюда будут поступать товары на международные рынки. Она подчеркнула, что это необязательно делать государству, хотя важно стимулировать интерес крупного бизнеса к этой сфере.Меладзе считает, что без онлайн-торговли развитие экспорта будет невозможно.Что думают властиКак заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, процессы, которые происходят в регионе, напрямую скажутся на экономике Грузии, поэтому властям придется скорректировать свою экономическую политику, чтобы процесс восстановления экономики не приостановился и страна завершила год с минимальными потерями.В правительстве Грузии уже заявили, что экономический блок правительства вместе с Национальным банком проанализировали несколько сценариев. Исходя из ситуации, будут приняты меры, которые поддержат грузинский бизнес, чтобы снизить ущерб, который исходит из сегодняшней ситуации.Экспорт из Грузии в Россию вырос почти в два раза >>По информации главы Минэкономики Левана Давиташвили, рассматривается возможность поиска альтернативных рынков сбыта, помимо России, но в случае с продуктами агросектора, которые являются очень чувствительной категорией, и, исходя из многих факторов, найти альтернативный рынок сложно.Власти страны уверяют, что у них много планов и версий, чтобы отреагировать на вызовы, в зависимости от развития процессов. Также, Грузия в тесном контакте с международными финансовыми организациями и институтами, в том числе с Международным валютным фондом, чтобы иметь альтернативные планы в ответ на вызовы и проблемы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Лиза Шелия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1c/264853727_186:0:1141:955_100x100_80_0_0_f89bd561915772b120b84cdeb54268bb.jpg

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грузия, экономика, аналитика, россия, антироссийские санкции