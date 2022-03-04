https://sputnik-georgia.ru/20220304/kak-povliyayut-sanktsii-protiv-rossii-na-ekonomiku-gruzii---mneniya-ekspertov-264973709.html
Как повлияют санкции против России на экономику Грузии - мнения экспертов
Как повлияют санкции против России на экономику Грузии - мнения экспертов
Учитывая возможные последствия для Грузии из-за введения Западом экономических санкций против России, эксперты призывают правительство разработать... 04.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-04T18:42+0400
2022-03-04T18:42+0400
2022-03-04T18:42+0400
грузия
экономика
аналитика
россия
антироссийские санкции
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Российско-украинский кризис кардинально поменял прогнозы экономического роста Грузии на 2022 год, и, как считают эксперты, антироссийские санкции будут иметь серьезные негативные последствия для экономики страны, которая во многом привязана к российскому рынку.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала."И главное импорт, очень много стратегического сырья мы получаем из России. Это в первую очередь касается пшеницы и муки, подсолнечного масла и т.д. Подчеркиваю, что импорт будет серьезной потерей. Если товары невозможно будет завозить, в том числе энергоносители, нам придется их заменить с альтернативных рынков, что будет дороже. Это означает что больше валюты будет вытекать из страны", - отметил Цуцкиридзе.По словам Цуцкиридзе, ожидается значительное снижение объема экспорта, поэтому Грузии придется искать альтернативные рынки сбыта местной продукции. "Это в основном ударит по винной индустрии, коснется, в основном, малых и средних погребов. Сменить локацию, выход на новые рынки будет непросто", - отметил эксперт.По мнению эксперта, экономика Грузии может потерять сотни миллионов долларов, что в конечном счете повлияет на прогнозы высокого роста экономики на текущий год.Кроме того, Цуцкиридзе назвал причину, почему нет смысла Грузии присоединяться к санкциям."Грузинская мечта": санкции против России навредят Грузии >>"Санкции, которые Грузия может ввести для России, означает, что страна сама себе их введет. Наша проблема в том, что доля России в нашем торговом обороте высокая, но в России, наоборот, наша доля очень маленькая", - подчеркнул он."Антикризисный план"Цуцкиридзе считает, что обойтись без российского рынка крупным компаниям будет легче, так как у них рынки диверсифицированы, а вот малым и средним предприятиям будет непросто.Эксперт считает, что правительство должно начать работу над сценарием "кризисного периода"."Россия фактически изолирована от международных рынков, что отражается на нас. Поэтому работа правительства должна быть в этом направлении. Главная задача - те потери, которые мы получим, как их компенсировать. То есть как пережить эти результаты с минимальными потерями", - заключил он.Прогнозы аналитиковГрузинские аналитики рассматривают два сценария развития событий из-за ситуации на Украине, но по обоим ожидают ухудшения всех экономических показателей Грузии.По мнению экспертов международного аналитического агентства Galt&Taggart, последствия для экономики Грузии будут зависеть от продолжительности российской операции на Украине.По их мнению, если все продлится 1-2 месяца, то экономический рост Грузии составит 3% вместо прогнозируемых 5%, инфляция будет на уровне 7%, а курс национальной валюты Грузии лари по отношению к доллару составит 3,25 GEL/$1.Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика >>При этом туризм восстановиться лишь на 75% по сравнению с 2019 годом, вместо прогнозируемых 85%.Однако если операция продолжится и санкции в отношении России будут ужесточены, Грузию ждет отрицательный экономический рост на уровне -1%, инфляция на уровне 9%, а курс лари составит 3,4 GEL/$1.Восстановления туризма стоит ждать лишь на уровне 60% по сравнению с 2019 годом.По мнению финансового института TBC Capital, в случае быстрого завершения операции рост ВВП снизится до 3,5-4,0%, инфляция увеличится лишь незначительно по сравнению с целевым показателем в 3%, а курс национальной валюты Грузии составит 3,25 GEL/$1. При этом в этом случае аналитики прогнозируют быстрое восстановление экономики уже в 2023 году, сравнивая нынешний период с пандемией.Что ждет экономику Грузии в 2022 году из-за ситуации на Украине: первые прогнозы >>Однако если операция продолжится более трех месяцев и сыграют роль негативные внешние факторы, экономика Грузии за год вырастет всего на 0,5%, инфляция на уровне выше целевого показателя в пределах 10%, а курс лари по отношению к доллару составит 3,5 GEL/$1.Чистый приток капитала в экономику Грузии может сократиться вдвое. По подсчетам TBC Capital, чтобы компенсировать это, правительству и Национальному банку Грузии придется провести валютные интервенции на сумму в 550 миллионов долларов.Кроме того, ранее глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что эскалация масштабного конфликта в регионе также отразится на экономике Грузии и усилит внешние потрясения по трем основным направлениям: экспорт, денежные переводы и туризм.Туризм, прощайГрузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.В Грузии подсчитали доходы от туризма за январь 2022 года >>С постепенным снятием ограничений туризм начал возрождаться с весны 2021 года - с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня - сухопутные.В прошлом году количество международных путешественников в Грузии составило примерно 1,9 миллиона человек, что на 7,7% больше чем в 2020 году. Это примерно 20% от данных за 2019 год.А доходы Грузии от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.Россия и Украина входят в пятерку стран по числу международных визитов в Грузию в 2021 году. Страну посетили до 213 тысяч граждан России, что на 2,1% больше чем в 2020 году, и примерно 145 тысяч граждан Украины, что почти на 242% больше чем в 2020 году."Туристические потоки из России значительно сократятся, были расчеты что доходы от туризма в этом году составят 2 млрд долларов, и Россия один из источников дохода", - сказал Цуцкиридзе.Как помочь бизнесуЗависимость от России как от нестабильного партнера должна быть снижена, заявила в эфире передачи "Деловое утро" на bmg.ge председатель правления Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе.Меладзе отметила необходимость диверсификации рынка и отметила, что роль государства в этом направлении очень важна, в первую очередь правительство должно проводить правильную политику.По ее словам, деньги должны быть потрачены государством не только на продвижение производства, но и на популяризацию страны. Государственная программа "Производи в Грузии" более-менее над этим работает, но недостаточно просто софинансировать выставки, нужно предпринять гораздо более серьезные и незамедлительные шаги, считает она.По ее словам, государство должно принять участие в этом направлении, чтобы сделать финансовые торговые инструменты более доступными.Также Меладзе считает, что необходимо запустить агентство по экспортному кредитованию, которое должно было быть создано еще несколько лет назад.В рамках программы "Производи в Грузии" заявлена инициатива, которая в какой-то мере будет способствовать этому направлению, то есть развитию экспорта. "Посмотрим, как этот механизм будет работать, его ввод в эксплуатацию занял довольно много времени", - сказала Меладзе.Минеральная вода "Боржоми" попала под санкции в Эстонии >>"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. В сентябре 2021 года программа расширилась, к ней добавили четыре новые компонента, среди которых проект "Бизнес-экспорт". Его цель увеличение экспортного потенциала страны и поддержка предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения новых или существующих предприятий, поддержки предпринимательской деятельности и замены импортных товаров местными.Меладзе считает, что техническая помощь имеет решающее значение для предпринимателей, которым сложно ориентироваться на сложных рынках, вести переговоры, у них нет опыта управления экспортом, имеют языковой барьер, не имеют навыков продаж и т.д.Экспорт сельскохозяйственной продукции из Грузии вырос в два раза >>По ее словам, активизация электронной торговли также важна, особенно в период пандемии. В этой связи она акцентирует внимание на логистических проблемах и говорит, что важно создать большое складское хозяйство, где будет находиться грузинская продукция и отсюда будут поступать товары на международные рынки. Она подчеркнула, что это необязательно делать государству, хотя важно стимулировать интерес крупного бизнеса к этой сфере.Меладзе считает, что без онлайн-торговли развитие экспорта будет невозможно.Что думают властиКак заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, процессы, которые происходят в регионе, напрямую скажутся на экономике Грузии, поэтому властям придется скорректировать свою экономическую политику, чтобы процесс восстановления экономики не приостановился и страна завершила год с минимальными потерями.В правительстве Грузии уже заявили, что экономический блок правительства вместе с Национальным банком проанализировали несколько сценариев. Исходя из ситуации, будут приняты меры, которые поддержат грузинский бизнес, чтобы снизить ущерб, который исходит из сегодняшней ситуации.Экспорт из Грузии в Россию вырос почти в два раза >>По информации главы Минэкономики Левана Давиташвили, рассматривается возможность поиска альтернативных рынков сбыта, помимо России, но в случае с продуктами агросектора, которые являются очень чувствительной категорией, и, исходя из многих факторов, найти альтернативный рынок сложно.Власти страны уверяют, что у них много планов и версий, чтобы отреагировать на вызовы, в зависимости от развития процессов. Также, Грузия в тесном контакте с международными финансовыми организациями и институтами, в том числе с Международным валютным фондом, чтобы иметь альтернативные планы в ответ на вызовы и проблемы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, аналитика, россия, антироссийские санкции
Российско-украинский кризис кардинально поменял прогнозы экономического роста Грузии на 2022 год, и, как считают эксперты, антироссийские санкции будут иметь серьезные негативные последствия для экономики страны, которая во многом привязана к российскому рынку.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
"Для нас важно, как повлияют глобальные санкции в адрес России на экономику Грузии. Потому что Россия не является рядовым торговым партнером для Грузии, а является ведущим, по всем направлениям, будь то экспорт, туристические потоки, денежные переводы, которые также очень важны, которые являются источником потока иностранной валюты в страну", - заявил экономист Георгий Цуцкиридзе в пресс-клубе "Квира".
По данным Нацбанка Грузии, из России в Грузию в январе 2022 года денежных переводов поступило 22,4 миллиона долларов, на 3,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Это 13,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года уступила первенство Италии.
"И главное импорт, очень много стратегического сырья мы получаем из России. Это в первую очередь касается пшеницы и муки, подсолнечного масла и т.д. Подчеркиваю, что импорт будет серьезной потерей. Если товары невозможно будет завозить, в том числе энергоносители, нам придется их заменить с альтернативных рынков, что будет дороже. Это означает что больше валюты будет вытекать из страны", - отметил Цуцкиридзе.
Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. Товарооборот между Грузией и Украиной в 2021 году составил 758,9 миллиона долларов, что почти на 25% больше чем в 2020 году.
По словам Цуцкиридзе, ожидается значительное снижение объема экспорта, поэтому Грузии придется искать альтернативные рынки сбыта местной продукции. "Это в основном ударит по винной индустрии, коснется, в основном, малых и средних погребов. Сменить локацию, выход на новые рынки будет непросто", - отметил эксперт.
В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны, из них 62,2 миллиона вывезли в Россию (на 8% больше чем в 2020), а до 13 млн бутылок на Украину (рост 21%).
По мнению эксперта, экономика Грузии может потерять сотни миллионов долларов, что в конечном счете повлияет на прогнозы высокого роста экономики на текущий год.
Кроме того, Цуцкиридзе назвал причину, почему нет смысла Грузии присоединяться к санкциям.
"Санкции, которые Грузия может ввести для России, означает, что страна сама себе их введет. Наша проблема в том, что доля России в нашем торговом обороте высокая, но в России, наоборот, наша доля очень маленькая", - подчеркнул он.
"Антикризисный план"
Цуцкиридзе считает, что обойтись без российского рынка крупным компаниям будет легче, так как у них рынки диверсифицированы, а вот малым и средним предприятиям будет непросто.
"Государству придется их поддержать, субсидировать, что означает, что эти компании без помощи правительства не смогут выйти на альтернативные рынки. Тут очень большие маркетинговые расходы и дополнительные расходы для госбюджета", - сказал Цуцкиридзе.
Эксперт считает, что правительство должно начать работу над сценарием "кризисного периода".
"Россия фактически изолирована от международных рынков, что отражается на нас. Поэтому работа правительства должна быть в этом направлении. Главная задача - те потери, которые мы получим, как их компенсировать. То есть как пережить эти результаты с минимальными потерями", - заключил он.
Прогнозы аналитиков
Грузинские аналитики рассматривают два сценария развития событий из-за ситуации на Украине, но по обоим ожидают ухудшения всех экономических показателей Грузии.
По мнению экспертов международного аналитического агентства Galt&Taggart, последствия для экономики Грузии будут зависеть от продолжительности российской операции на Украине.
По их мнению, если все продлится 1-2 месяца, то экономический рост Грузии составит 3% вместо прогнозируемых 5%, инфляция будет на уровне 7%, а курс национальной валюты Грузии лари по отношению к доллару составит 3,25 GEL/$1.
При этом туризм восстановиться лишь на 75% по сравнению с 2019 годом, вместо прогнозируемых 85%.
Однако если операция продолжится и санкции в отношении России будут ужесточены, Грузию ждет отрицательный экономический рост на уровне -1%, инфляция на уровне 9%, а курс лари составит 3,4 GEL/$1.
Восстановления туризма стоит ждать лишь на уровне 60% по сравнению с 2019 годом.
По мнению финансового института TBC Capital, в случае быстрого завершения операции рост ВВП снизится до 3,5-4,0%, инфляция увеличится лишь незначительно по сравнению с целевым показателем в 3%, а курс национальной валюты Грузии составит 3,25 GEL/$1. При этом в этом случае аналитики прогнозируют быстрое восстановление экономики уже в 2023 году, сравнивая нынешний период с пандемией.
Однако если операция продолжится более трех месяцев и сыграют роль негативные внешние факторы, экономика Грузии за год вырастет всего на 0,5%, инфляция на уровне выше целевого показателя в пределах 10%, а курс лари по отношению к доллару составит 3,5 GEL/$1.
"При незначительном обесценивании лари, на 5-10%, рост в 2022 году снизится с прогнозируемых до конфликта 6% до примерно 0,5%", — считают аналитики.
Чистый приток капитала в экономику Грузии может сократиться вдвое. По подсчетам TBC Capital, чтобы компенсировать это, правительству и Национальному банку Грузии придется провести валютные интервенции на сумму в 550 миллионов долларов.
Кроме того, ранее глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что эскалация масштабного конфликта в регионе также отразится на экономике Грузии и усилит внешние потрясения по трем основным направлениям: экспорт, денежные переводы и туризм.
Туризм, прощай
Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона, тогда как в 2019 году успехи отрасли были рекордными: количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
С постепенным снятием ограничений туризм начал возрождаться с весны 2021 года - с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня - сухопутные.
В прошлом году количество международных путешественников в Грузии составило примерно 1,9 миллиона человек, что на 7,7% больше чем в 2020 году. Это примерно 20% от данных за 2019 год.
А доходы Грузии от международных путешественников в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.
Россия и Украина входят в пятерку стран по числу международных визитов в Грузию в 2021 году. Страну посетили до 213 тысяч граждан России, что на 2,1% больше чем в 2020 году, и примерно 145 тысяч граждан Украины, что почти на 242% больше чем в 2020 году.
"Туристические потоки из России значительно сократятся, были расчеты что доходы от туризма в этом году составят 2 млрд долларов, и Россия один из источников дохода", - сказал Цуцкиридзе.
Как помочь бизнесу
Зависимость от России как от нестабильного партнера должна быть снижена, заявила в эфире передачи "Деловое утро" на bmg.ge председатель правления Ассоциации развития экспорта Гванца Меладзе.
Меладзе отметила необходимость диверсификации рынка и отметила, что роль государства в этом направлении очень важна, в первую очередь правительство должно проводить правильную политику.
По ее словам, деньги должны быть потрачены государством не только на продвижение производства, но и на популяризацию страны. Государственная программа "Производи в Грузии" более-менее над этим работает, но недостаточно просто софинансировать выставки, нужно предпринять гораздо более серьезные и незамедлительные шаги, считает она.
"Например, торговые инструменты должны стать более доступными для предпринимателей. Что это значит? Если поставщик мне не заплатит или мне придется ждать отправки 30-60-90 дней, я должна иметь страховку, чтобы иметь доступ к финансам, прежде чем я получу эту сумму. Этот продукт сегодня предлагают потребителям финансовые учреждения, но это довольно дорогой продукт, потому что в Грузии не так много экспорта и товарооборота, чтобы сделать эти продукты дешевле", - сказала Меладзе.
По ее словам, государство должно принять участие в этом направлении, чтобы сделать финансовые торговые инструменты более доступными.
Также Меладзе считает, что необходимо запустить агентство по экспортному кредитованию, которое должно было быть создано еще несколько лет назад.
В рамках программы "Производи в Грузии" заявлена инициатива, которая в какой-то мере будет способствовать этому направлению, то есть развитию экспорта. "Посмотрим, как этот механизм будет работать, его ввод в эксплуатацию занял довольно много времени", - сказала Меладзе.
"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. В сентябре 2021 года программа расширилась, к ней добавили четыре новые компонента, среди которых проект "Бизнес-экспорт".
Его цель увеличение экспортного потенциала страны и поддержка предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения новых или существующих предприятий, поддержки предпринимательской деятельности и замены импортных товаров местными.
Меладзе считает, что техническая помощь имеет решающее значение для предпринимателей, которым сложно ориентироваться на сложных рынках, вести переговоры, у них нет опыта управления экспортом, имеют языковой барьер, не имеют навыков продаж и т.д.
По ее словам, активизация электронной торговли также важна, особенно в период пандемии. В этой связи она акцентирует внимание на логистических проблемах и говорит, что важно создать большое складское хозяйство, где будет находиться грузинская продукция и отсюда будут поступать товары на международные рынки. Она подчеркнула, что это необязательно делать государству, хотя важно стимулировать интерес крупного бизнеса к этой сфере.
Меладзе считает, что без онлайн-торговли развитие экспорта будет невозможно.
Что думают власти
Как заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, процессы, которые происходят в регионе, напрямую скажутся на экономике Грузии, поэтому властям придется скорректировать свою экономическую политику, чтобы процесс восстановления экономики не приостановился и страна завершила год с минимальными потерями.
В правительстве Грузии уже заявили, что экономический блок правительства вместе с Национальным банком проанализировали несколько сценариев. Исходя из ситуации, будут приняты меры, которые поддержат грузинский бизнес, чтобы снизить ущерб, который исходит из сегодняшней ситуации.
По информации главы Минэкономики Левана Давиташвили, рассматривается возможность поиска альтернативных рынков сбыта, помимо России, но в случае с продуктами агросектора, которые являются очень чувствительной категорией, и, исходя из многих факторов, найти альтернативный рынок сложно.
Власти страны уверяют, что у них много планов и версий, чтобы отреагировать на вызовы, в зависимости от развития процессов. Также, Грузия в тесном контакте с международными финансовыми организациями и институтами, в том числе с Международным валютным фондом, чтобы иметь альтернативные планы в ответ на вызовы и проблемы.
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