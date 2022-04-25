https://sputnik-georgia.ru/20220425/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-58-266215491.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 58

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 58

Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 321 инфицированный 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T11:01+0400

2022-04-25T11:01+0400

2022-04-25T11:25+0400

шестая волна

общество

грузия

новости

минздрав

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/17/265452641_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_d03d8305c8e6b3961793c2ba2596a6e2.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87, ни один пациент не скончался, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 313 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 259 человек, а с начала пандемии – 1 636 004. Скончались 16 800.За сутки сделано 4 243 теста на коронавирус, в том числе 3 179 на антиген и 1 064 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,37%, за последние 14 дней – 1,18%, за последние семь дней – 1,14%.Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 321 пациент.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, новости, минздрав, коронавирус covid-19