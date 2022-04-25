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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 58
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 58
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 321 инфицированный 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T11:01+0400
2022-04-25T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87, ни один пациент не скончался, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 313 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 259 человек, а с начала пандемии – 1 636 004. Скончались 16 800.За сутки сделано 4 243 теста на коронавирус, в том числе 3 179 на антиген и 1 064 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,37%, за последние 14 дней – 1,18%, за последние семь дней – 1,14%.Инфекционист: ситуация с COVID в Грузии улучшается >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 321 пациент.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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общество, грузия, новости, минздрав, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 58
11:01 25.04.2022 (обновлено: 11:25 25.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 321 инфицированный
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 87, ни один пациент не скончался, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 313 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечился 259 человек, а с начала пандемии – 1 636 004. Скончались 16 800.
За сутки сделано 4 243 теста на коронавирус, в том числе 3 179 на антиген и 1 064 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,37%, за последние 14 дней – 1,18%, за последние семь дней – 1,14%.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 321 пациент.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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