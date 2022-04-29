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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 148
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 148
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 296 инфицированных 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T10:52+0400
2022-04-29T10:52+0400
2022-04-29T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 148, два пациента скончались, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 945 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 280 человек, а с начала пандемии – 1 636 800. Скончались 16 807.За сутки сделано 24 593 теста на коронавирус, в том числе 22 635 на антиген и 1 958 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,6%, за последние 14 дней – 1,04%, за последние семь дней – 0,94%.К этому времени сделано 2 880 821 прививка, в том числе за последние сутки – 1 124.Гамкрелидзе: пандемия не завершилась и пока не видно конца >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 296 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.Читайте также:
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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 148
10:52 29.04.2022 (обновлено: 11:03 29.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 296 инфицированных
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 148, два пациента скончались, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 654 945 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 280 человек, а с начала пандемии – 1 636 800. Скончались 16 807.
За сутки сделано 24 593 теста на коронавирус, в том числе 22 635 на антиген и 1 958 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 0,6%, за последние 14 дней – 1,04%, за последние семь дней – 0,94%.
К этому времени сделано 2 880 821 прививка, в том числе за последние сутки – 1 124.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находится 296 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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