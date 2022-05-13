https://sputnik-georgia.ru/20220513/pochemu-saakashvili-ne-otpravlyayut-na-lechenie-za-granitsu-otvet-glavy-minyusta-266618114.html

Почему Саакашвили не отправляют на лечение за границу? Ответ главы Минюста

Почему Саакашвили не отправляют на лечение за границу? Ответ главы Минюста

Министр юстиции отметил, что без правовой основы никто не может войти или выйти из тюрьмы 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T11:58+0400

2022-05-13T11:58+0400

2022-05-13T12:26+0400

грузия

политика

новости

тбилисский городской суд

украина

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Согласно грузинскому законодательству, осужденный должен отбывать наказание на территории Грузии, заявил министр юстиции страны Рати Брегадзе, комментируя требования перевести бывшего президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.Утром в четверг осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения.Он также прокомментировал утверждения о том, что Саакашвили не может лечиться в тюрьме, поскольку его раздражают решетки и тюремный конвой. По словам министра, в целом заключение связано со стрессом."Есть много заключенных, у которых вначале есть определенные проблемы с адаптацией, однако в дальнейшем происходит смирение с этим и над этим вопросом работают психологи", – заявил Брегадзе.Министр юстиции отметил, что без правовой основы никто не может войти или выйти из тюрьмы.Адвокаты, члены семьи и соратники Саакашвили, несмотря на перевод в гражданскую клинику, продолжают настаивать на том, что экс-президенту необходимо лечение за границей.В свою очередь, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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грузия, политика, новости, тбилисский городской суд, украина, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили