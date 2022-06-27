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Суд над Саакашвили в очередной раз отложили
Суд над Саакашвили в очередной раз отложили
На заседании сторона обвинения выступила с ходатайством провести заседание в клинике, однако судья его отклонила 27.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-27T17:26+0400
2022-06-27T17:26+0400
2022-06-27T17:26+0400
грузия
новости
политика
тбилисский городской суд
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили вновь отложили из-за состояния здоровья подсудимого.Адвокаты Саакашвили представили справку клиники "Вивамеди", где с 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение. По словам стороны защиты, документ подтверждает, что их подзащитный хочет присутствовать на судебном заседании, однако не может этого сделать по состоянию здоровья.На заседании сторона обвинения выступила с ходатайством провести заседание в клинике, однако судья Нино Чахнашвили его отклонила."Суд счел, что необходимо уточнить ряд вопросов. Конкретно, может ли Михаил Саакашвили участвовать в процессе, и с учетом вышесказанного на данном этапе перенес рассмотрение ходатайства в связи с проведением выездного заседания в палате", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе журналистам.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Суд над Саакашвили отложен по его требованию >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Суд над Саакашвили в очередной раз отложили
На заседании сторона обвинения выступила с ходатайством провести заседание в клинике, однако судья его отклонила
ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили вновь отложили из-за состояния здоровья подсудимого.
Адвокаты Саакашвили представили справку клиники "Вивамеди", где с 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение. По словам стороны защиты, документ подтверждает, что их подзащитный хочет присутствовать на судебном заседании, однако не может этого сделать по состоянию здоровья.
"Суд счел, что из справки медучреждения неясно, может ли Саакашвили дать показания и принять участие в судебном процессе должным образом, и, соответственно, отложил заседание", - заявил адвокат Шота Тутберидзе журналистам.
На заседании сторона обвинения выступила с ходатайством провести заседание в клинике, однако судья Нино Чахнашвили его отклонила.
"Суд счел, что необходимо уточнить ряд вопросов. Конкретно, может ли Михаил Саакашвили участвовать в процессе, и с учетом вышесказанного на данном этапе перенес рассмотрение ходатайства в связи с проведением выездного заседания в палате", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе журналистам.
Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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