https://sputnik-georgia.ru/20220627/sud-nad-saakashvili-v-ocherednoy-raz-otlozhili-267918033.html

Суд над Саакашвили в очередной раз отложили

Суд над Саакашвили в очередной раз отложили

На заседании сторона обвинения выступила с ходатайством провести заседание в клинике, однако судья его отклонила 27.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-27T17:26+0400

2022-06-27T17:26+0400

2022-06-27T17:26+0400

грузия

новости

политика

тбилисский городской суд

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили вновь отложили из-за состояния здоровья подсудимого.Адвокаты Саакашвили представили справку клиники "Вивамеди", где с 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение. По словам стороны защиты, документ подтверждает, что их подзащитный хочет присутствовать на судебном заседании, однако не может этого сделать по состоянию здоровья.На заседании сторона обвинения выступила с ходатайством провести заседание в клинике, однако судья Нино Чахнашвили его отклонила."Суд счел, что необходимо уточнить ряд вопросов. Конкретно, может ли Михаил Саакашвили участвовать в процессе, и с учетом вышесказанного на данном этапе перенес рассмотрение ходатайства в связи с проведением выездного заседания в палате", - заявил прокурор Леван Вепхвадзе журналистам.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Суд над Саакашвили отложен по его требованию >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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грузия, новости, политика, тбилисский городской суд, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили