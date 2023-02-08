https://sputnik-georgia.ru/20230208/dzhabarov-za-vosstanovleniem-aviasoobscheniya-s-rossiey-obratilas-gruziya-274709351.html

Джабаров: за восстановлением авиасообщения с Россией обратилась Грузия

Джабаров: за восстановлением авиасообщения с Россией обратилась Грузия

Представитель Совфеда напомнил о том, что в России работает много грузин, и прямое авиасообщение пошло бы им на пользу 08.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-08T22:42+0400

2023-02-08T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Несколько недель назад Россия получила обращение из Грузии по поводу восстановления полетов "Аэрофлота", но президент Грузии Саломе Зурабишвили и Евросоюз выступили против, сказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста Москва-Минск международного информационного агентства Sputnik. Тема возможного возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией поднялась после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что это скоро произойдет. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, но отметили, что это маловероятно из-за международных санкций. Президент выступила против. При этом но подчеркнул, что Зурабишвили является гражданкой Франции, откуда и приехала в Грузию. По словам Джабарова, в России работает много грузин и прямое авиасообщение пошло бы им на пользу. "А что в этом плохого? Много грузин работает в России, у них большие связи родственные, они с большим удовольствием приезжают сюда, наши туда туристы тоже ездили", – сказал Джабаров. При этом он заявил, что Евросоюз нагло вмешивается в дела Грузии. Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>"Но так нагло вмешаться и говорить "нет", ни в коем случае вы не должны восстанавливать эти связи, Евросоюз, кстати, это сделал. Можете себе представить, чтобы Россия или Евразийский экономический совет обратились к какой-нибудь стране и сказали: вы не должны дружить с американцами или не должны дружить с британцами. Это смешно, а они считают это возможным", – подчеркнул Джабаров. Грузия не вводила своих санкций против России, однако соблюдает международные санкции. При этом страна оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы. По его словам, "для танго нужны двое". Талаквадзе: Заявление Госдепа США – это ответ России>>Прямое авиасообщение с Грузией отметила сама Россия. Решение было принято в июле 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта августа 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читать также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, грузия, новости, москва, беларусь, франция, владимир джабаров, сергей лавров, саломе зурабишвили , аэрофлот, совет федерации рф