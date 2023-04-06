https://sputnik-georgia.ru/20230406/sudi-vysshego-soveta-yustitsii-gruzii-khotyat-vstrechi-s-premerom-iz-za-resheniya-ssha-276507216.html
Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США
Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США
Это не просто санкции в отношении конкретных судей, это попытка ее подчинения судебной власти и захвата, заявил судья 06.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-06T20:53+0400
2023-04-06T20:53+0400
2023-04-06T20:53+0400
грузия
политика
новости
высший совет юстиции
грузинская мечта
валериан церцвадзе
ираклий гарибашвили
михаил чинчаладзе
госдеп сша
санкции сша против судей грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250093149_0:48:2048:1200_1920x0_80_0_0_e80816ddc6291f9c7e8ac74a3ae18cd1.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Член Высшего совета юстиции Грузии, судья Дмитрий Гвритишвили обратился к премьер-министру Ираклию Гарибашвили с просьбой в кратчайшие сроки назначить встречу с судьями, так он отреагировал на санкции Госдепа США в отношении своих коллег. США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Как отметил Гвритишвили, нападения на суд были и раньше, но сейчас "самое серьезное". "Это не просто санкции в отношении конкретных судей, это послание судебной власти, попытка ее подчинения и захвата", – сказал Гвритишвили. США хотят прибрать к рукам судебную систему Грузии – Мурусидзе >>По его словам, существует опасность того, что независимость судебной власти в Грузии будет уничтожена. Гвритишвили и другие судьи предоставят премьеру все имеющуюся у них информацию о закулисном давлении. "Мы предоставим ему всю имеющуюся у нас информацию. Информация о кулуарном давлении, о котором мы с Леваном Мурусидзе говорим. Только ему мы предоставим полную информацию. Тогда я буду ждать реакции правительства Грузии. После этого запланируем наши действия", – отметил Гвритишвили. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/13/250093149_192:0:1856:1248_1920x0_80_0_0_f14a1d41b22b68dc33f289dbd4dc7fd3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, высший совет юстиции, грузинская мечта, валериан церцвадзе, ираклий гарибашвили, михаил чинчаладзе, госдеп сша, санкции сша против судей грузии
грузия, политика, новости, высший совет юстиции, грузинская мечта, валериан церцвадзе, ираклий гарибашвили, михаил чинчаладзе, госдеп сша, санкции сша против судей грузии
Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США
Это не просто санкции в отношении конкретных судей, это попытка ее подчинения судебной власти и захвата, заявил судья
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Член Высшего совета юстиции Грузии, судья Дмитрий Гвритишвили обратился к премьер-министру Ираклию Гарибашвили с просьбой в кратчайшие сроки назначить встречу с судьями, так он отреагировал на санкции Госдепа США в отношении своих коллег.
США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии.
"Если есть какие-либо записи в отношении меня, я даю согласие на их публикацию. Я уйду в отставку, если имели место какие-либо незаконные телефонные разговоры – я обращусь к премьер-министру с просьбой организовать встречу с нами, судьями, как можно скорее", – сказал Гвритишвили.
Как отметил Гвритишвили, нападения на суд были и раньше, но сейчас "самое серьезное".
"Это не просто санкции в отношении конкретных судей, это послание судебной власти, попытка ее подчинения и захвата", – сказал Гвритишвили.
По его словам, существует опасность того, что независимость судебной власти в Грузии будет уничтожена. Гвритишвили и другие судьи предоставят премьеру все имеющуюся у них информацию о закулисном давлении.
"Мы предоставим ему всю имеющуюся у нас информацию. Информация о кулуарном давлении, о котором мы с Леваном Мурусидзе говорим. Только ему мы предоставим полную информацию. Тогда я буду ждать реакции правительства Грузии. После этого запланируем наши действия", – отметил Гвритишвили.
Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.
Санкции США для грузинских судей – оппозиция требует создать следственную комиссию
"Необходимо больше ясности
" – депутат о решении Госдепа США по судьям
Список может расшириться – реакция оппозиции
Грузии на введение санкций США против судей
Кобахидзе: за заявлением о санкциях США против судей Грузии стоят коррупционные процессы
США пытаются подчинить
себе грузинский суд – судья Мурусидзе о санкциях против него