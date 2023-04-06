https://sputnik-georgia.ru/20230406/sudi-vysshego-soveta-yustitsii-gruzii-khotyat-vstrechi-s-premerom-iz-za-resheniya-ssha-276507216.html

Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США

Судьи Высшего совета юстиции Грузии хотят встречи с премьером из-за решения США

Это не просто санкции в отношении конкретных судей, это попытка ее подчинения судебной власти и захвата, заявил судья 06.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-06T20:53+0400

2023-04-06T20:53+0400

2023-04-06T20:53+0400

грузия

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высший совет юстиции

грузинская мечта

валериан церцвадзе

ираклий гарибашвили

михаил чинчаладзе

госдеп сша

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Член Высшего совета юстиции Грузии, судья Дмитрий Гвритишвили обратился к премьер-министру Ираклию Гарибашвили с просьбой в кратчайшие сроки назначить встречу с судьями, так он отреагировал на санкции Госдепа США в отношении своих коллег. США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Как отметил Гвритишвили, нападения на суд были и раньше, но сейчас "самое серьезное". "Это не просто санкции в отношении конкретных судей, это послание судебной власти, попытка ее подчинения и захвата", – сказал Гвритишвили. США хотят прибрать к рукам судебную систему Грузии – Мурусидзе >>По его словам, существует опасность того, что независимость судебной власти в Грузии будет уничтожена. Гвритишвили и другие судьи предоставят премьеру все имеющуюся у них информацию о закулисном давлении. "Мы предоставим ему всю имеющуюся у нас информацию. Информация о кулуарном давлении, о котором мы с Леваном Мурусидзе говорим. Только ему мы предоставим полную информацию. Тогда я буду ждать реакции правительства Грузии. После этого запланируем наши действия", – отметил Гвритишвили. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, высший совет юстиции, грузинская мечта, валериан церцвадзе, ираклий гарибашвили, михаил чинчаладзе, госдеп сша, санкции сша против судей грузии