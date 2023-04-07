https://sputnik-georgia.ru/20230407/bez-dokazatelstv--sila-naroda-o-sanktsiyakh-ssha-protiv-gruzinskikh-sudey-276535819.html

"Без доказательств" – "Сила народа" о санкциях США против грузинских судей

"Без доказательств" – "Сила народа" о санкциях США против грузинских судей

Американцы ежедневно работают над рекрутированием собственной агентуры в суде, что создает серьезную угрозу для суверенитета Грузии, говорится в заявлении... 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T17:57+0400

2023-04-07T17:57+0400

2023-04-07T17:57+0400

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валериан церцвадзе

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Посол США в Грузии Келли Дегнан не смогла уточнить основания для введения санкций против четверых грузинских судей, что подтверждает отсутствие каких-либо доказательств наличия преступления, говорится в заявлении общественной организации "Сила Народа". Накануне американский дипломат заявила, что у США есть достоверные доказательства злоупотребления полномочиями со стороны судей, попавших под санкции, и этих доказательств по закону США достаточно. Решение основано на информации и утверждениях, которые давно находятся в открытом доступе, отметила посол. Как отмечают авторы заявления, дипломат вообще не смогла уточнить, на основании каких доказательств были применены санкции к трем действующим и одному бывшему грузинскому судье, что значит, что к судьям были применены визовые санкции без каких-либо доказательств. Авторы заявления еще раз затронули вопрос вмешательства США в судебную систему. "Мы видим, что американцы ежедневно работают над рекрутированием собственной агентуры в суде, что создает серьезную угрозу для суверенитета Грузии. На сегодняшний день они уже рекрутировали до двадцати агентов в судебной системе", – говорится в заявление. Авторы заявления отмечают, что для воздействия на других судей они активно используют такие привилегии, как предложения визитов в США, участие в тренингах и других мероприятиях и т. д. "Много вопросов" – эксперт о санкциях США против судей Грузии >>"Мы призываем "Грузинскую мечту" принять действенные правовые меры, которые будут направлены против нарушения независимости суда. Вышеуказанные правовые меры также должны позволить нам выявлять иностранных агентов в судебной системе и осуществлять конкретные меры правового реагирования на них", – говорится в заявлении. Если Грузия не сможет сохранить независимость судебной власти, она полностью потеряет свой суверенитет и вернется в худшее прошлое 2004-2012 годов, когда судебная система была превращена в один из главных репрессивных инструментов кровавой агентократии, отметили авторы заявления. "Мы считаем, что наша государственная задача состоит в том, чтобы в судебной системе не осталось иностранных агентов, для чего государство должно использовать все законные средства. Когда судья является агентом – это особое, одно из самых опасных проявлений предательства своей страны, и поэтому лояльное отношение правительства к этому явлению не может иметь никакого оправдания", – подчеркнули авторы заявления."Ответов нет" – депутат от "Грузинской мечты" недоволен разъяснениями посла США >> США ввели визовые санкции в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе и членов их семей. Блинкен в своем заявлении обвинил их в вовлеченности в "значительную коррупцию". По его словам, они, будучи председателями судов и членами Высшего совета юстиции Грузии, злоупотребили полномочиями и тем самым подорвали верховенство закона и общественное доверие к судебной системе Грузии. Грузинская оппозиция, в том числе бывшая правящая партия "Единое национальное движение", уже много лет утверждает, что судебной системой в Грузии управляет клан во главе с Леваном Мурусидзе, который выполняет политические заказы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В свою очередь "Грузинская мечта" настаивает на том, что именно после смены власти судебная система в Грузии стала независимой. Между тем глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю Энтони Блинкену выразил надежду, что Государственный департамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Ранее в посольстве США отказались предоставлять доказательства, заявив, что имеющейся информации достаточно для американского законодательства, а расследовать преступления в Грузии должна сама Грузия. Судьи попавшие под санкции Леван Мурусидзе – самый скандально известный судья Грузии из-за приговоров по резонансным делам при президентстве Михаила Саакашвили. Сам Мурусидзе заявляет, что ничего противозаконного не совершал и во время рассмотрения дел руководствовался законами, которые действовали при прежних властях, и иных решений принимать не мог. Уже при правлении "Грузинской мечты" Леван Мурусидзе продолжил карьеру судьи и получил бессрочное назначение на пост судьи. НПО и оппозиция обвиняют его в руководстве "судебным кланом" в Грузии, который якобы выполняет задания правящей партии в отношении политических конкурентов. Посол США назвала причину введения санкций против судей в Грузии>>Михаил Чинчаладзе как судья не участвовал в громких делах, однако оппозиция не раз обвиняла его в посредничестве между судом и другими ветвями власти. При этом уже бывший замглавы СГБ Грузии, осужденный Сосо Гогашвили назвал Чинчаладзе заказчиком давления на судей со стороны СГБ по конкретным делам. Валериан Церцвадзе, будучи главой Тбилисского апелляционного суда, был связан с историей, поставившей под сомнение беспристрастность суда в тяжбе между двумя частными компаниями iTechnic и iPlus. Родственники судьи оказались владельцами компании iTechnic, в пользу которой завершилась тяжба. Ираклия Шенгелия оппозиция обвиняет в непотизме. Его супруга, сестра и племянница начали работу в судебной системе после его назначения. Кроме того, он, также будучи членом Высшего совета юстиции, проголосовал за назначение своего зятя судьей Верховного суда.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, грузинская мечта, сгб, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, санкции сша против судей грузии