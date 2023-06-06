https://sputnik-georgia.ru/20230606/pochemu-garibashvili-i-zelenskiy-ne-kontaktirovali-na-sammite-v-kishineve--278336675.html
Почему Гарибашвили и Зеленский не контактировали на саммите в Кишиневе?
Почему Гарибашвили и Зеленский не контактировали на саммите в Кишиневе?
Очереди за пожатием руки Зеленскому в ходе саммита в Кишиневе не было, сказал премьер Грузии 06.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-06T21:09+0400
2023-06-06T21:09+0400
2023-06-06T21:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Участниками саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе были 45 лидеров, и из них максимум десять человек встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Так Гарибашвили ответил на вопрос журналиста о том, почему между ним и Зеленским не было никакой коммуникации в рамках второго саммита Европейского политического сообщества (EPC). Журналист поинтересовался, чья инициатива была не подходить, не контактировать. При этом премьер раскритиковал оппозиционные СМИ и оппозиционных политиков, которые акцентировали внимание на том, что у него не было коммуникации с Зеленским в Молдове. "Очень смешно то, что происходит в СМИ и деградированной оппозиции", – заявил Гарибашвили. Между тем Зеленский, выступая на церемонии открытия саммита, заявил, что Россия якобы втягивает Грузию и Беларусь, "хотя и разными путями, в одно и то же беззаконие".Скандал из-за слов премьера Грузии о конфликте на Украине – реакция "Грузинской мечты">>Премьер Грузии прокомментировал слова Зеленского еще в Кишиневе. Он с сожалением отметил, что "часто заявления Зеленского и его правительства полностью совпадают с действующими в нашей стране вражескими силами. При этом премьер пояснил, что под вражескими силами подразумевает "деструктивную оппозицию", которая ничего не делает для того, чтобы Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Второй саммит Европейского политического сообщества прошел в Кишиневе 31 мая-1 июня. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, кишинев, тбилиси, украина, владимир зеленский, ираклий гарибашвили
политика, новости, грузия, кишинев, тбилиси, украина, владимир зеленский, ираклий гарибашвили
Почему Гарибашвили и Зеленский не контактировали на саммите в Кишиневе?
21:09 06.06.2023 (обновлено: 21:31 06.06.2023)
Очереди за пожатием руки Зеленскому в ходе саммита в Кишиневе не было, сказал премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Участниками саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе были 45 лидеров, и из них максимум десять человек встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Так Гарибашвили ответил на вопрос журналиста о том, почему между ним и Зеленским не было никакой коммуникации в рамках второго саммита Европейского политического сообщества (EPC). Журналист поинтересовался, чья инициатива была не подходить, не контактировать.
"Ничего особенного не происходило. Там было 45 лидеров. Из них, может, пятеро или шестеро виделись с Зеленским. Максимум десять. Там не было очереди за пожатием руки. Вообще все было очень просто", – сказал Гарибашвили.
При этом премьер раскритиковал оппозиционные СМИ и оппозиционных политиков, которые акцентировали внимание на том, что у него не было коммуникации с Зеленским в Молдове.
"Очень смешно то, что происходит в СМИ и деградированной оппозиции", – заявил Гарибашвили.
Между тем Зеленский, выступая на церемонии открытия саммита, заявил, что Россия якобы втягивает Грузию и Беларусь, "хотя и разными путями, в одно и то же беззаконие".
Премьер Грузии прокомментировал слова Зеленского еще в Кишиневе. Он с сожалением отметил, что "часто заявления Зеленского и его правительства полностью совпадают с действующими в нашей стране вражескими силами. При этом премьер пояснил, что под вражескими силами подразумевает "деструктивную оппозицию", которая ничего не делает для того, чтобы Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Второй саммит Европейского политического сообщества прошел в Кишиневе 31 мая-1 июня.
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