https://sputnik-georgia.ru/20230606/pochemu-garibashvili-i-zelenskiy-ne-kontaktirovali-na-sammite-v-kishineve--278336675.html

Почему Гарибашвили и Зеленский не контактировали на саммите в Кишиневе?

Почему Гарибашвили и Зеленский не контактировали на саммите в Кишиневе?

Очереди за пожатием руки Зеленскому в ходе саммита в Кишиневе не было, сказал премьер Грузии 06.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-06T21:09+0400

2023-06-06T21:09+0400

2023-06-06T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Участниками саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе были 45 лидеров, и из них максимум десять человек встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Так Гарибашвили ответил на вопрос журналиста о том, почему между ним и Зеленским не было никакой коммуникации в рамках второго саммита Европейского политического сообщества (EPC). Журналист поинтересовался, чья инициатива была не подходить, не контактировать. При этом премьер раскритиковал оппозиционные СМИ и оппозиционных политиков, которые акцентировали внимание на том, что у него не было коммуникации с Зеленским в Молдове. "Очень смешно то, что происходит в СМИ и деградированной оппозиции", – заявил Гарибашвили. Между тем Зеленский, выступая на церемонии открытия саммита, заявил, что Россия якобы втягивает Грузию и Беларусь, "хотя и разными путями, в одно и то же беззаконие".Скандал из-за слов премьера Грузии о конфликте на Украине – реакция "Грузинской мечты">>Премьер Грузии прокомментировал слова Зеленского еще в Кишиневе. Он с сожалением отметил, что "часто заявления Зеленского и его правительства полностью совпадают с действующими в нашей стране вражескими силами. При этом премьер пояснил, что под вражескими силами подразумевает "деструктивную оппозицию", которая ничего не делает для того, чтобы Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Второй саммит Европейского политического сообщества прошел в Кишиневе 31 мая-1 июня. Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, кишинев, тбилиси, украина, владимир зеленский, ираклий гарибашвили