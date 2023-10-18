https://sputnik-georgia.ru/20231018/rassmotrenie-impichmenta-prezidenta-gruzii--v-parlamente-usilyat-mery-bezopasnosti-283388995.html

Рассмотрение импичмента президента Грузии – в парламенте усилят меры безопасности

Рассмотрение импичмента президента Грузии – в парламенте усилят меры безопасности

Рассмотрение вопроса импичмента президента Грузии начнется в 12:00 по тбилисскому времени 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T09:01+0400

2023-10-18T09:01+0400

2023-10-18T09:01+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. В парламенте в связи с рассмотрением вопроса импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили усилят меры безопасности, говорится в информации парламента. Согласно информации законодательного органа, в день рассмотрения импичмента в парламенте будет ограничен вход для посетителей, для представителей СМИ вход будет свободным. Рассмотрение вопроса импичмента президента Грузии начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Это будет первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента страны. Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда >>Поводом для импичмента является решение Конституционного суда о нарушении президентом страны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии во время осуществления зарубежных визитов в августе и сентябре 2023 года. Инициатором импичмента выступает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа" 85 голосов. Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента. Против импичмента выступают фракция "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Еврооптимисты", "За Грузию" и "Реформер". На данный момент неизвестна позиция политических групп "Гирчи" и "Свобода", а также большинства независимых депутатов. Сама президент придет на заседание по своему импичменту. Ранее она призвала оппозицию не принимать участия в голосовании. За что хотят отправить в отставку президента Грузии – мнение представителя Зурабишвили >>Сама процедура голосования по импичменту будет тайной, и имена депутатов, проголосовавших за отстранение Зурабишвили с должности, будут неизвестны после голосования. До процедуры голосования депутатам предоставят решение Конституционного суда и проект постановления парламента, после чего политические группы получат возможность зафиксировать свою позицию. Что дальше Если парламент Грузии провалит процедуру импичмента, то президент Грузии продолжит выполнять свои полномочия. Если же законодатели поддержат импичмент, то через 45 дней пройдут выборы нового президента. В состав Избирательной коллегии входят 300 членов, в том числе все члены Парламента Грузии и высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономных республик. Импичмент президента Грузии – эксперт рассказал, что будет после решения суда >>Других членов Избирательной коллегии из состава представительных органов местного самоуправления выдвигают соответствующие политические партии согласно квотам, определенным Центральной избирательной комиссией Грузии на основании органического закона. Квоты определяются с соблюдением принципа пропорционального географического представительства и согласно пропорции по итогам выборов местного самоуправления, проведенных в пропорциональном порядке. Состав Избирательной коллегии утверждает Центральная избирательная комиссия Грузии. На сегодняшний день у правящей партии большинство в парламенте Грузии, Верховном совете Аджарии и местных органах власти. Саломе Зурабишвили Уроженка Франции и французский дипломат, Саломе Зурабишвили является первой женщиной-президентом Грузии и последним президентом страны, избранным путем прямого всеобщего голосования. Президентом Грузии она стала в декабре 2018 года, сменив на посту Георгия Маргвелашвили. Зурабишвили выиграла выборы как независимый кандидат, которого поддержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Шаги президента направлены против Грузии – Каладзе >>В первом туре ей удалось набрать всего лишь 38,64% голосов, но после мощной избирательной кампании, в которой принял участие основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, во втором туре ей удалось одержать уверенную победу над главным соперником – представителем объединенной оппозиции и лидером партии "Единое национальное движение" Григолом Вашадзе. Конфликт с "Грузинской мечтой" О разногласиях между Зурабишвили и "Грузинской мечты" стало известно после скандала, разразившегося из-за ее отказа подписывать назначение одного из послов и поездки в Европу, несмотря на отсутствие одобрения зарубежного визита со стороны правительства. Правительство в августе 2022 года даже подало иск в Конституционный суд, чтобы доказать президенту, что, согласно Конституции Грузии, внешнюю политику страны определяет не она, а правительство. В феврале 2023 года иск был отозван. Тогда же лидеры правящей партии впервые не исключили поднятия вопроса импичмента президента. Премьер Грузии напомнил президенту о ее 1%-м рейтинге без поддержки "Грузинской мечты" >>После этого отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" только продолжали портиться. Во время своего выступления в парламенте Грузии в феврале 2023 года Зурабишвили обвинила правящую партию в изменении прозападного курса страны и попытках убедить население в том, что Европа противоречит национальным интересам Грузии. По ее словам, с 2021 года началось "преобразование внешней политики" страны, что и стало причиной того, что Грузия не получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Статус был предоставлен Украине и Молдове. Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда>>Еще больше обострился конфликт между президентом и правящей партией страны после выступления президента в День независимости, 26 мая. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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