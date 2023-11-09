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ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – оценка борьбы с преступностью

ЕК рекомендовала дать Грузии статус кандидата в ЕС – оценка борьбы с преступностью

Еврокомиссия отметила принятие Грузией новой национальной стратегии борьбы с организованной преступностью 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T18:37+0400

2023-11-09T18:37+0400

2023-11-09T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузия добилась определенного прогресса в борьбе с организованной преступностью, но все еще остаются невыполненными некоторые рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ), говорится в отчете Еврокомиссии по выполнению страной условий для получения статуса кандидата в ЕС. Усиление борьбы с организованной преступностью – это шестая из 12 рекомендаций ЕС. В отчете Еврокомиссии от 8 ноября представлена оценка выполнения Грузией каждого из условий и дана рекомендация продолжить реформы. При этом Европейскому совету дана рекомендация предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Еврокомиссия отметила принятие правительством Грузии 3 октября Отчета об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.В отчете также сказано, что законодательство по борьбе с отмыванием денег частично отражает рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, межправительственный орган, созданный по инициативе глав правительств "Большой семерки" (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег), а также соответствующее международное законодательство. "Исторический день" – премьер Грузии поздравил граждан со статусом кандидата в ЕС>>"Есть еще невыполненные рекомендации МАНИВЭЛ (MONEYVAL) Совета Европы, которые необходимо выполнить", – сказано в отчете Еврокомиссии.При этом в отчете говорится, что в 2022 году в Грузии были приняты Национальная контртеррористическая стратегия на 2022-2026 годы и соответствующий план действий. Парламент Грузии в рамках выполнения рекомендаций Евросоюза 1 ноября в первом чтении принял поправки в закон "О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма". Поправки дают государству право предоставлять информацию о попавших под санкции лицах комитету по санкциям ООН и компетентным органам другой юрисдикции, чтобы они вводили против этих людей ограничения. В Минюсте отметили, что эти изменения вносятся для сближения со стандартами FATF и выполнения рекомендаций MONEYVAL от 2020 года, а также для выполнения соответствующих международных обязательств. Это признание! – глава МИД Грузии о рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата в ЕС>>Что касается Национальной контртеррористической стратегии на 2022-2026 годы, по словам главы Службы государственной безопасности (СГБ) Григола Лилуашвили, ее цели, задачи и приоритетные направления были прописаны с учетом новых реалий.План действий в рамках Стратегии предполагает борьбу против организованной преступности, в том числе воров в законе, членов воровского мира и их сторонников, против киберпреступности, трефикинга, отмывания денег, финансирования терроризма и против наркопреступности.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, григол лилуашвили, еврокомиссия, совет европы, евросоюз, грузия - евросоюз, политика