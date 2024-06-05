https://sputnik-georgia.ru/20240605/vlasti-gruzii-i-natsdvizhenie-mechtayut-o-sanktsiyakh---deputat--288284003.html

Власти Грузии и "Нацдвижение" мечтают о санкциях – депутат

Власти Грузии и "Нацдвижение" мечтают о санкциях – депутат

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" обвиняет оппонентов в том, что они просят применить к ним санкции, а на самом деле они сами идут к этому, утверждает политик 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T20:32+0400

2024-06-05T20:32+0400

2024-06-05T22:11+0400

законопроект об иноагентах

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сша

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ТБИЛИСИ, 5 июн – Sputnik. Противостояние властей Грузии и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" дошло до того, что и те, и другие мечтают о санкциях, заявил депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия, комментируя заседание в Конгрессе США на тему принятого в Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На заседании Хельсинкской комиссии в Конгрессе США власти Грузии подверглись резкой критике как со стороны конгрессменов, так и приглашенных гостей – экс-посла США в Грузии Уильяма Кортни, экс-посла Грузии в ЕС Наталии Сабанадзе и представителя НПО "Открытое общество – Грузия" Вано Чхиквадзе. На заседании были призывы ввести санкции против представителей власти Грузии и членов их семей из-за скандального закона.По словам депутата, ему также непонятно, как можно не желать урегулировать отношения с США и "мечтать о санкциях". "Если ты борешься с американцами, уже и так есть ожидание того, что тебя подвергнут санкциям. Если тебе это говорит и госсекретарь США, как-то и тебе должно быть понятно, что ты сам довел до этого", – сказал Хвичия. Предательство Грузии – премьер о заявлениях в Конгрессе США>>По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" обвиняет оппонентов в том, что они просят США ввести санкции против властей Грузии, а на самом деле власти сами стремятся к этому. На заседании в Конгрессе Сабанадзе и Чхиквадзе заявили, что власти Грузии за полгода не выполнили ни одного из девяти условий Евросоюза для продвижения на пути евроинтеграции. При этом они призвали США ввести санкции против представителей власти Грузии и членов их семей в виде визовых и финансовых ограничений. Экс-посол США в Грузии Уильям Кортни на слушании в Конгрессе заявил, что Грузия находится на еще одном перепутье, как и Украина в 2014 году. По словам Кортни, если парламентские выборы в октябре 2024 года сфальсифицируют, то в Грузии, как и на Украине, может произойти еще одна цветная революция.Два предателя Грузии и ни одного друга – глава парламента о заседании в Конгрессе США>>Это заявление, по мнению депутата Яго Хвичия, может носить дружеский характер. "Все зависит от контекста. Человек может заботиться о тебе и сказать, чтобы ты не доводил дело до революции, до революционной ситуации. Когда общество хочет чего-то одного, а его власть без легитимности делает другое, то это ведет тебя к революционной ситуации, а друг предупреждает тебя и говорит, чтобы ты так не поступал", – заявил Хвичия.По словам депутата, нужно и можно говорить обо всем, особенно в контексте, когда тебе советуют не фальсифицировать выборы. Скандальный законЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Папуашвили назвал бессмысленными разговоры о санкциях против Грузии>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также их принимают Евросоюз и Франция.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в начале июня. Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. Читайте также: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, новости, грузия, в мире, яго хвичия, наталия сабанадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, сша, украина